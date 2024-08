Las reflexiones más profundas de Sara Carbonero en lo que llevamos de año

Sara Carbonero estuvo casada con Iker Casillas desde 2016 a 2021 y durante este tiempo fueron uno de los matrimonios más sólidos de la crónica social. La periodista decidió poner punto y final a su relación, pero en ningún momento ha estado sola. Le ha acompañado su amiga y socia Isabel Jiménez. Precisamente ha sido esta última la elegida para pasar con Carbonero la temporada estival.

Sara ha atravesado temporadas muy complicadas y siempre ha contado con el respaldo de Isabel, por eso le ha dedicado unas bonitas palabras a través de sus redes sociales: «He perdido la cuenta de los años, pero para mí es toda una vida. Isabel eres casa y generosidad. Siempre me sorprendes. Qué bonito es disfrutarte». A este viaje por Almería también se han unido Vanesa Martín y Raquel Perera, ex mujer de Alejandro Sanz.

La reflexión que ha hecho Sara Carbonero se suma a una larga lista de texto que la periodista ha compartido en su perfil de Instagram. Ha utilizado esta plataforma para expresar su sentimientos delante de su querido público. Ha lanzado mensajes en su cumpleaños, en el cumpleaños de sus hijos y después de visitar a su madre en el hospital.

Sara Carbonero ha preocupado a sus fans

Mensaje de Sara Carbonero. (Foto: Instagram)

Lo primero que hay que dejar claro es que Sara Carbonero no tiene ningún problema médico. Se ha dejado ver en un hospital madrileño en varias ocasiones, pero simplemente estaba visitando a un familiar. La cuestión es que publicó una foto en Instagram sin dar demasiados detalles y las alarmas no tardaron en saltar.

«Las mañanas de hospi dan para mucho», escribió. Todo empezó con una reflexión que hizo mientras visitaba a su madre Goyi. «Entre estas paredes se valora mucho más cualquier gesto, cualquier detalle, cualquier soplo de aire fresco. Cualquier buena noticia», apuntó la influencer. Más adelante se supo que ella no tenía ningún problema, simplemente estaba acompañando a su progenitora.

Los 40 años de Sara Carbonero

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero)



Sara Carbonero ya ha demostrado en más de una ocasión que tiene un talento innato para comunicar. La presentadora celebró una gran fiesta por su 40 cumpleaños y contó con la presencia de los hombres de su vida: Iker Casillas, sus hijos y Nacho Taboada. Valoró profundamente que sus familiares y amigos asistieran al evento, así que se lanzó a las redes y publicó uno de sus famosos mensajes.

«Gracias de corazón por los buenos deseos a todas las personas bonitas que hay por el mundo. Por la energía que me llega y me mantiene con ilusión y ganas de agarrarme a la vida con más fuerza que nunca. Paz, mucho, mucho amor, salud. Mi mayor regalo siempre serán ellos. Viviré hasta que el alma me suene, viviré», publicó.

Esta fiesta sirvió para demostrar que entre Iker Casillas y Nacho Taboada hay una relación excelente. Entre ellos no existe ningún tipo de rivalidad.

La enfermedad que le ha dejado huella

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero)



Le ha pasado a Sara Carbonero y le sucede a mucha gente. El cáncer, la enfermedad a la que se enfrentó la presentadora, deja huella. Afortunadamente Sara ha aprendido a vivir con el temor y hace unos meses, cuando se cumplieron cinco años de su recuperación, compartió una publicación muy especial.

«Si salimos de esta, el mejor consejo que te puedo dar es que corras por tus sueños, ya viste que la vida cambia de un día para otro. Y sé feliz».