Hace un año que Raquel Perera estaba en plena vorágine, digiriendo su separación de Alejandro Sanz y la nueva relación del cantante con la artista cubana, Rachel Valdés. Doce meses después y después un 2020 convulso donde han conseguido llegar a un acuerdo de divorcio tras varios desencuentros, la exmujer del artista ha ofrecido su entrevista más esperada. Y lo ha hecho para Vanity Fair dando unas declaraciones a corazón abierto donde repasa su vida y de una manera especial, su relación con el intérprete de ‘Mi marciana’, cuya canción escribió precisamente para ella.

Solo tiene buenas palabras para el padre de sus hijos. Su ruptura fue un acto de generosidad por parte de la psicóloga que cuenta cómo se dio cuenta de que su historia de amor había llegado a su fin. «Sabía que Alejandro sentía la necesidad de comerse la vida a mordiscos. Le dije: ‘Vive lo que tengas que vivir’. Lo único que le pedí encarecidamente era que nos protegiera a mí y a los niños». Perera solo tiene buenas palabras hacia su ex a quien califica como «un tipazo con una personalidad arrolladora y un talento increíble. Personas como él no pueden vivir encerradas ni encarceladas, solo ellas eligen cuándo estar solas para inspirarse».

Fue cuando Sanz realizó un parón en su carrera cuando se enamoró de él. Hasta el momento solo habían mantenido una relación laboral, pero Raquel cuenta que fue su padre quien predijo su historia de amor. Una relación que duró más de diez años que se saldó con dos hijos en común y una divertida y sorprendente boda el mismo día que bautizaron al primero de sus retoños. Es por ellos por quien su vida ha dado un cambio radical tras la ruptura. «Nunca he querido que Alejandro me regale nada, solo me importaba que se reconociera mi trabajo junto a él y que cuidada de los niños», admite Raquel reconociendo que aunque su amor por el artista ha terminado, hay un vínculo entre ellos que permanece.

La familia

Ese vínculo no es otro que la familia. Raquel cuenta que los dos consiguieron formar una familia unida junto a los hijos mayores del cantante. Algo que no les resultó fácil, pero que considera haber conseguido. «Defenderé nuestra familia hasta el final de mis días», dice tajante. Y eso también incluye a Jaydy Michel. Su relación con ella es excelente, le cae bien y además es la madre de Manuela, la mayor de los cuatro hijos de Alejandro Sanz.

Recuerdos de su vida en Miami

Casi quince años de relación han dado para mucho, y no solo para compromisos laborales. Raquel echa la vista atrás y entre las muchas anécdotas que rememora destaca los momentos vividos en Miami junto a sus amigos, entre los que estaban Shakira, Colate y Paulina, Eva Longoria, Kim Kardashian, Jennifer Lopez y Marc Anthony. «Pasábamos de hacer fiestas de etiqueta a estar todos en pijama jugando a juegos de mesa o contándonos historias increíbles, siempre con una guitarra cerca».

Raquel y el amor

Pasado el ‘duelo’ tras la separación, una vez firmado el acuerdo de divorcio y tras comenzar su nueva etapa en Madrid, Raquel Perera aún no quiere rehacer su vida: «Me apetece marchita. Tengo curiosidad por todo lo que me queda por vivir». El pasado verano se la llegó a relacionar con Santi Carbones, exmarido de Raquel Meroño, pero ella desmiente haber tenido algo más que una simple amistad. «Le agradezco lo cariñoso que fue esos días, yo estaba un poco bajita. Se propuso sacarme la sonrisa y lo consiguió».