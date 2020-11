Raquel Perera, feliz y contenta con su nueva relación con Alejandro Sanz

Han pasado algo más de dos meses del regreso de Raquel Perera a Madrid, donde aterrizó acompañada de sus hijos para comenzar una nueva vida tras firmar el acuerdo de divorcio con Alejandro Sanz. Además de dejar atrás su vida en Miami, la psicóloga recibía un pago de su ex de un millón de euros, dividido en tres pagos, y una pensión de 10.000 euros mensuales. Sin embargo, lo mejor de todo ello era que ponía fin a una etapa de su vida y comenzaba otra muy diferente que está protagonizada por una gran sonrisa.

Si en el trabajo no podía estar más feliz, ya que su proyecto de psicología ya se encuentra en marcha, en el plano personal tampoco le va nada mal. Este miércoles aprovechaba para celebrar el cumpleaños de una de sus mejores amigas, una cita que no se quiso perder. «Hemos estado poquita gente, pero bueno, hemos acompañado a Natalia, que era lo que le apetecía. Aquí hemos estado unas poquitas de sus amigas», contaba tras salir de la celebración.

Muy guapa, vestida con un original abrigo en tonos rosados, Raquel no dudó en asegurar que está «bien, muy bien». A pesar de la situación complicada, prefiere ver el lado más positivo y está «disfrutando todo lo que se pueda». Eso sí, como a todo el mundo también le gustaría que la situación vaya a mejor, sobre todo ahora que está «de vuelta en Madrid y con muchas ganas de disfrutar un poquito más». No es la única que se ha adaptado a Madrid a las mil maravillas, sus hijos también están muy a gusto en la capital española. «Los niños están muy bien, muy grandes, en el cole y disfrutando de Madrid también», ha dicho sobre los pequeños, Alma y Dylan, de 9 y 6 años respectivamente.

La vida en común que Raquel Perera y Alejandro Sanz tenían ya es historia pasada, pero aún así prefieren que su nueva relación sea lo mejor posible y es que lo más importante son los dos hijos que tienen en común. El cantante de Moratalaz también está en un momento muy dulce en lo respecta a su vida personal gracias a su noviazgo con la cubana Rachel Valdés. Y sí, puede que el de ‘Corazón partío’ esté muy feliz y enamorado, pero no es una situación que su ex busque. «Yo no me planteo rehacer mi vida amorosa, soy feliz igualmente, aunque no esté enamorada», ha sido la respuesta de la psicóloga, que sabe que el tener o no pareja no determina la felicidad de nadie.

Parte de esa felicidad se la debe al trabajo y su nuevo proyecto, que además de una gran acogida cuenta con el apoyo de todo el mundo, incluido el de la hija mayor de Alejandro, Manuela. «todos me están apoyando, todos los amigos». Con respecto a Sanz, Raquel ha querido dejar algo muy claro, las cosas entre ellos están bien, «la relación es buena, claro que sí, como debe de ser».