Si algo caracteriza a Sara Carbonero es su eterno blindaje en cuanto a la esfera pública se refiere. Sin embargo, ha encontrado una plataforma idónea para plasmar sus pensamientos. A través de su perfil de Instagram, donde reúne más de 3 millones de seguidores, la periodista comparte algunas de sus reflexiones. Sin ir más lejos, hace tan solo unas horas ha compartido una de ellas.

La reflexión de Sara Carbonero

«De todos los viajes que podemos hacer, el más intenso, profundo y necesario siempre será hacia nosotros mismos. Hacia esos sitios donde convergen pasado, presente y futuro. Donde se enredan y entrelazan en esa trenza imaginaria que atrapa el dolor. Ese dolor que, en ocasiones, sumado a todo el ruido que enfrentamos cada día no nos deja ver lo esencial», ha comenzado diciendo. «Se nos olvidan los lugares o personas que silenciosos/as están pero nunca piden», ha añadido.

«Se nos olvida buscar las grietas por donde entra la luz. Hay muchas, pero hay que saber verlas. Y tener paciencia», ha continuado. «Hijos con los que ya puedes tener conversaciones de adultos y pedirles consejos, una abuela a la que se le va olvidando nuestro nombre pero no nuestras historias de cuando éramos niñas. Es lo más salvaje que podemos vivir. Es la aventura.

Es la vida. Unos ojos a los que poder mirar fijamente y decir libremente cómo te sientes. O que no haga falta. Gente que abraza tu vulnerabilidad cuando la sacas a pasear. Lazos irrompibles, raíces y alas», ha proseguido.

Así se encuentra Sara Carbonero

Ha sido al final de la carta, donde Sara Carbonero se ha sincerado sobre el momento en el que se encuentra. «Gracias, vida, porque aunque estos años no me estás dando mucha tregua y me estás retando fuerte, el aprendizaje no sería el mismo sin tanta piedra en el camino ni mi nivel de conciencia tampoco. Aceptar, abrazar, transitar, no esquivar», ha explicado al mismo tiempo que ha indicado, «creo que nos vamos entendiendo. Verano 2024». Además, también ha añadido a la publicación varias fotografías familiares.

Una publicación desde el hospital

En alguna que otra ocasión, Sara Carbonero ha tratado con total naturalidad que ha permanecido en el hospital, aunque no ha aclarado si era por un asunto suyo o de alguien de cercano, haciendo así gala de su habitual discreción. Sin ir más lejos, la pasada semana, Carbonero publicó una imagen desde un centro médico. «Las mañanas de hospi dan para mucho», indicó. En la imagen tan solo se veía un aparato médico frente a una ventana que tenía la cortina prácticamente bajada.

También, el pasado mes de marzo, publicó un post con el que indicó que una persona de su entorno estaba ingresada en el hospital, aunque no reveló de quién se trataba.

«Me produce una extraña alegría que en la habitación 678, justo en este momento, alguien lee exactamente el mismo libro que yo, probablemente en el mismo sofá de polipiel, con la misma incertidumbre», indicó. «En los pasillos y en la cafetería me cruzo con muchísimas personas que siempre dejan paso en el ascensor y saludan sonrientes, como lo hago yo (…), añadió.