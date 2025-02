La conversación que Joaquín Sánchez habría mantenido con Claudia Bavel: "Nunca es tarde"

Joaquín Sánchez anunció su retirada oficial en la temporada 2022/2023, pero sigue vinculado al mundo del fútbol porque es un rostro muy mediático y a los responsables del Betis les interesa contar con su imagen. Esa es la razón por la que habría viajado a Barcelona en 2024, concretamente en agosto, fecha que coincide con el desplazamiento que hizo el equipo a la Ciudad Condal para intentar fichar a Vitor Roque. La cuestión es que en este periodo de tiempo, incluso antes, Joaquín aprovechó para mantener una conversación con Claudia Bavel, la modelo de OnlyFans que tanto a dado de qué hablar últimamente.

Claudia ha sacado a la luz unos mensajes que confirmarían su vinculación con el ex jugador. Esta amistad se remonta a diciembre de 2023, cuando Sánchez le envía el siguiente mensaje: «Me quedé anonadado con la foto». A lo que ella responde: «Pues era suave». Recordemos que la catalana se dedica a crear contenido para adultos, de hecho un conocido programa (y ella misma) asegura que Kiko Rivera recurrió a sus servicios de influencer.

Claudia Bavel en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Claudia y Joaquín estuvieron un tiempo sin hablar y en enero de 2024 retomaron el contacto. El presentador de Antresmedia estaba en Barcelona por motivos profesionales y escribió a su amiga. «¿Por dónde andas? He estado todo el día de reuniones», le dijo exactamente. «En casa, amor, ¿y tú?», contestó ella. «Acabo de llegar al hotel, iba a salir a tomar algo, pero ya es tarde», apuntó Sánchez. Y la modelo le animó a dar un paso más asegurando: «Nunca es tarde».

Luis Pliego, colaborador del programa TardeAR y DCorazón está convencido de que Bavel había trazado una trampa para que algún fotógrafo le pillase con Joaquín. El periodista mantiene que Sánchez realmente no tenía intención de quedar con Claudia, únicamente estaba conversando en tono amistoso.

Joaquín no quedó con Claudia Bavel

Tal y como se ha desvelado en el programa Ni que fuéramos, Joaquín Sánchez le siguió la broma a Claudia Bavel y le dijo: «Si te apetece una copita me la tomo». Sin embargo, en el último momento echó marcha atrás: «Estoy con un colega y me da cosa dejarle aquí». Eso sí, no descartó que la cita fuese a producirse en un futuro porque le escribió: «Te iba a decir de tomarla aquí tranquilitos, pero ya es tarde. El día que coincidamos será de órdago».

Joaquín Sánchez en el cumpleaños de ‘El Turronero’. (Foto: Gtres)

Las pruebas que ha presentado el espacio de María Patiño en TEN demostrarían que Joaquín y Claudia estuvieron a punto de encontrarse, aunque finalmente no lo hicieron. «Amor, es que no te conozco como para irme a tomar algo a tu habitación», le dijo ella. «Me pasa lo mismo, por eso no te lo he dicho», contestó el comunicador. Es evidente que Claudia quería conocer a Sánchez porque le escribió: «Me da pena no conocernos y más estando tan cerquita».

Antes de dar por zanjada la conversación, la influencer subió el tono: «Jope, es que me has dejado con todas las ganas. Me tendré que tocar. Busca una solución para vernos». Hay que dejar claro que en ningún momento tuvieron un encuentro

La segunda boda de Joaquín

Susana Saborido en su segunda boda. (Foto. Antena 3)

Joaquín Sánchez siempre ha demostrado estar muy enamorado de su mujer, Susanna Saborido. Tanto es así que están haciendo un programa juntos y han vuelto a casarse en Las Vegas. «Es una persona con mucha personalidad y eso a mí me ha marcado», contó en El capitán en América. «No es de pegarte abrazos y besos, pero sí es una persona que cuando la necesitas ahí está. Eso dice mucho de ella. La mujer es el pilar fundamental de una familia. Susana representa en nosotros un pilar muy importante». Pero, ¿cómo se habrá tomado Saborido esta última hora?