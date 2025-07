"No me hables más": la fría despedida de Iker Casillas a la Pantoja colombiana después de tres años

Iker Casillas ha reaccionado con contundencia a las imágenes de sus vacaciones en Colombia junto a Juliana Pantoja, una explosiva joven que ahora está en el punto de mira tras dejarse ver en actitud muy cariñosa y cómplice con el futbolista. Tanto es así, que habría decidido poner punto y final a su historia con un escueto mensaje, según ha destapado la propia joven.

En cuanto salieron a luz dichas instantáneas, los medios no tardaban en hacerse eco y reaccionar a las mismas, aunque algunas periodistas como Leticia Requejo desmentían enseguida que entre ellos existiera algo más que una bonita amistad. «Me desmiente que tenga algo con la Pantoja de Colombia», aseguraba en TardeAR. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de este supuesto romance?

Juliana Pantoja e Iker Casillas en su plan juntos en Colombia. (Foto: Redes sociales)

Sea como sea, a Iker Casillas no le ha hecho ninguna gracia que vuelvan a hablar de él o le achaquen un nuevo romance. «No quiero ser parte de todo esto ni de la farándula», ha sentenciado con contundencia. «¡Os pido que me dejéis en paz! Estoy soltero, hago lo que me da la gana. A ver si entendemos las cosas. Me habéis sacado 25 mujeres desde que me separé y no habéis dado ninguna», expresaba el mítico portero a través de Requejo.

Y es que desde que terminase su matrimonio con Sara Carbonero, Casillas no habría vuelto a mantener ninguna relación seria. Del mismo modo, el futbolista ha defendido su derecho a poder «irse de viaje, como cualquier persona. Pero claro, me iré con amigos y amigas, porque lo que no voy a hacer es irme con cuatro mapaches y seis koalas», agregaba molesto. Declaraciones, que han llevado a Juliana a romper su silencio. Y es que la joven, estudiante de psicología, se muestra bastante dolida con la forma en la que Casillas ha puesto punto y final a su historia. Sobre todo, después de tres años «juntos», y es que no es la primera vez que ambos acuden al mismo resort exclusivo.

Iker Casillas en un evento. (Foto: Gtres)

Una conexión, que ella asegura que no es «ni reciente, ni superficial», sino que se remonta tiempo atrás. «Llevamos hablando tres años. La razón de venir a Colombia fue por mí. Yo le pedí una foto aquí en Cartagena y él volvió por mí», ha explicado Pantoja sobre ese primer encuentro que tuvieron en 2022. «Era una persona que yo quería mucho. Era como un amor más puro. Era un amor muy lindo», ha confesado. Del mismo modo, ella defiende que lo suyo iba más allá de lo físico. «Él me cuidaba bastante. No era el tipo de relación donde solo teníamos relaciones sexuales. Eso era lo menos importante», ha explicado al respecto. «Nos quisimos mucho. Si tú vienes a exponerte tanto a Colombia por alguien con quien llevas hablando tres años, siendo una figura pública, uno pensaría que también estaba enamorado», argumenta la joven respecto a la actitud que ha mostrado el astro del balón.

De hecho, la Pantoja colombiana sostiene que ella era muy consciente de la existencia de otras mujeres en su vida, aunque jamás se lo reprochó. «Obviamente yo sabía que él estaba teniendo otras relaciones. ¿Tú crees que yo soy boba? Eso es lo que a mí menos me duele», ha remarcado. A raíz de la gran polémica que se generado, parece que la ruptura entre ambos ha sido totalmente abrupta. Y es que Casillas ha roto también toda comunicación con ella. «Me dijo: No me hables más, abrazo. Y yo le dije: Adiós».