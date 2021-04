Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se darán este año -si la pandemia lo permite- el esperado ‘sí, quiero’. Una noticia que llegó en el mes de julio y que no tardó en hacerse viral. “Me has hecho la chica más afortunada del mundo. No puedo esperar a pasar el resto de mi vida a tu lado. tu amor es el regalo más precioso. Te quiero mucho, cariño, y gracias a Harper por esta foto”, escribió la joven en una foto para anunciar su enlace. Sin duda, será uno de los enlaces del año, pues ninguna de las familias escatimará en detalles. Hasta ahora, Peltz había sido una gran desconocida para el mundo, pero ¿cuáles son sus orígenes? ¿quién es su familia? ¿a qué se dedican?



Su padre, Nelson Peltz es un multimillonario, filántropo e inversor que participa en la dirección de varias empresas importantes que tienen sede en Estados Unidos. Vive en una lujosa mansión en lo alto de una colina y es conocido por hacer gala de su discreción. “En Nueva York todo el mundo sabe que Nelson Peltz valora fundamentalmente dos cosas: su privacidad y su seguridad. Se muestra sumamente protector con su familia y prefiere estar fuera de la palestra”, declaró R. Couri Hay, un célebre cronista de la sociedad de Manhattan.

Entre otras cosas, Nelson es un gran defensor de Trump. Sin ir más lejos, en febrero de 2020 le organizó un acto de recaudación de fondos para su campaña en el que cada pareja debía pagar 586.600 dólares -unos 480.000 euros-. Además, su fondo de inversión, Trian Partners, ha llegado a tener importantes participaciones en empresas como PepsiCo, Starbucks, Cadbury, Wendy’s, Kraft Foods, HJ Heinz, Procter & Gamble, DuPont, Tiffany & Co., entre otras.

En cuanto a la vida sentimental del padre de Nicola, cabe decir que ha estado casado en dos ocasiones y tiene 10 hijos de dos matrimonios diferentes, dos del primero y ocho del segundo. Nicola, la comprometida de Brooklyn es la más pequeña de las niñas. “Crecieron en casas enormes, con un jet 727, así que están acostumbrados a tenerlo todo, pero no son necesariamente unos mimados. Seguramente Nelson tendía más a consentir a las niñas que a los niños. Sobre todo, a los hijos menores, porque estos se criaron con más dinero, ya que el padre fue incrementando su riqueza con el paso de los años”, relató un amigo de la familia.

No obstante, la familia Peltz también cuenta con una inmensa fortuna. La revista ‘Forbes’ la ha calculado en torno a 1.400 millones de euros, además de un gran patrimonio inmobiliario. Entre sus propiedades, destaca la residencia de invierno, situada en Palm Beach y una vivienda habitua lllamada High Winds que cuenta con 27 habitaciones con un característico tejado de tejas azules de Ludowici, ubicada a las afueras de Nueva York.