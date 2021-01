Victoria Beckham ¿abuela? La confesión de Brooklyn que ha hecho explotar la red

Victoria Beckham no está preparada para ser abuela. Al menos así lo dijo hace unos meses ante los insistente rumores que hablaban de que su hijo, Brooklyn Beckham, recién comprometido con Nicola Peltz, podría estar esperando su primer hijo. El joven, que celebró su primer aniversario con la millonaria modelo tras hacerse público su romance en el mes de octubre del 2019, tuvo que posponer su boda por la pandemia global de la COVID-19, pero, sin embargo cuando se habló en su día de la posibilidad de aumentar la familia no desmintió la mayor. Ahora, pasados meses de aquel revuelo que provocó la reacción inmediata de Victoria Beckham, quien se negaba a aumentar de categoría familiar, se ha vuelto a encender la mecha en la red.

En esta ocasión la millonaria heredera Nicola Peltz, hizo acto de presencia en una ronda de ‘preguntas y respuestas’ que su prometido, Brooklyn, ofrecía a sus fans con motivo del arranque del nuevo año. Ante una de las preguntas sobre una futura paternidad Brooklyn contestaba sin dudar: “No puedo esperar a convertirme en el papá de tus hijos”. Una contundente afirmación que demuestra que el joven no solo está dispuesto a convertirse en el esposo de Nicola, sino que, además, ya sueña con convertirse en padre a su lado. Con 21 años, el hijo mayor de los Beckham no para de demostrar el gran amor que siente por su novia y la top hace lo propio en sus redes. Sin ir más lejos, tras este encuentro en la red, en el que dejaron caer que ser padres está entre sus planes inmediatos, Nicola subió un post a su perfil de Instagram para añadir un mensaje a su enamorado junto a una romántica estampa de ambos: “Yo te quiero más”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @brooklynbeckham

Un incontable amor que, según supimos en su día, tendrá que pasar por un contrato prematrimonial antes de darse el ‘Sí, quiero’. Como confirmó en su día el diario The Mirror en el acuerdo se respetarían las respectivas ‘fortunas familiares’. Una rúbrica que los Beckhan habrían sugerido a los fututos esposos ante el temor de que su emporio se viera desfavorecido en pro de los nuevos miembros (políticos) de la familia. En el caso de Peltz, lo cierto es que, es de destacar, que la modelo posee una importante fortuna, algo que cambiaría mucho las cosas como explicaba una fuente cercana a la familia refiriéndose a este hecho: “Él ha tenido experiencias con chicas que estaban ansiosa por ser relacionadas con el apellido Beckham, así que está encantado de que Nicola le quiera por ser como es. Por supuesto, ella no necesita su dinero, pues tiene su propia y exitosa Carrera”. Unas palabras que no dejaban en buen lugar a las chicas con las que se ha relacionado el joven Beckham como Hana Cross o la actriz Khloé Moretz, quienes, también poseían una exitosa carrera aunque hay algo que diferencia a Nicola del resto.

Nicola es hija del multimillonario Nelson Peltz de (78 años) y la exmodelo Claudia Heffner. De este modo, podríamos decir que el suegro de Brooklyn es un exitoso empresario (Triand Frund Management) y su patrimonio conocido asciende a unos 1.600 millones de dólares, como publicó en su día el Daily Mail. Nicola tiene tres hermanos fruto de otros dos matrimonios de su padre, Matthew Peltz, fruto del primero y Will Peltz del segundo. Sus otros siete hermanos fueron fruto de su última relación con Claudia. Aunque no se conocen más detalles de la futura boda de Nicola y Brooklyn, de materializarse, ambas familias prevén gastar casi cuatro millones de libra (unos 4,4 millones de euros) en la gran fiesta. Una información que, en su día hizo pública Daily Mail.