Isabel Díaz Ayuso ha elegido el look más elegante para su viaje a Nueva York y hemos encontrado su clon baratísimo en Zara

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arrancado su agenda institucional en Nueva York con una parada muy especial: la clausura del 25º Festival de Flamenco, bajo el nombre New York and Flamenco: A True Love Story. Díaz Ayuso ha asistido a la función Vuela de la bailaora española Sara Baras. Fuera del espectáculo, su estilismo no ha pasado desapercibido, tal y como nos tiene acostumbrados, y se ha convertido en uno de los looks más elegantes del fin de semana.

Nueva York, rendida ante la magia del flamenco, el arte español y el talento único de Sara Baras. Con @jlsanzalcalde en el 25 aniversario del Festival Flamenco. pic.twitter.com/7LEA8o0fWK — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 8, 2026

Para esta cita en el New York City Center, la presidenta madrileña ha apostado por un estilismo de inspiración sastre, un total black que encaja a la perfección con el estilo cosmopolita de la ciudad. Un conjunto bastante sobrio y minimalista, que demuestra que para este tipo de ocasiones, la elegancia se puede encontrar en las prendas más sencillas.

Un look negro de inspiración sastre

El estilismo elegido por Ayuso se compone de un conjunto de tres piezas negro de líneas limpias que sigue una de las grandes tendencias de la temporada. La pieza principal es un chaleco ajustado al cuerpo y con cierre mediante tres botones en el centro, una prenda que se ha convertido dentro del armario tanto femenino como masculino en un imprescindible.

El chaleco combinado con pantalón negro de traje a juego, y con una blazer ajustada al cuerpo. Todo esto combinado con unos complementos en tono dorado, que aportan el color al look. Además, el negro total aporta ese aire sofisticado que nunca falla en este tipo de eventos institucionales, y que encaja perfectamente con la estética office de Nueva York.

Hemos encontrado su clon en Zara

Lo mejor de todo es que este tipo de look no es exclusivo de grandes firmas. De hecho, en Zara hemos encontrado un clon muy similar al que lució Ayuso en Nueva York y además con un precio muy asequible.

Una alternativa mucho más barata que permite recrear el mismo estilismo: basta con combinarlo con esta blazer negra muy entallada al cuerpo, con hombreras y con un poco de escote arriba. Debajo de la blazer iría este chaleco con 3 botones frontales, con un escote pronunciado y ajustado al cuerpo.

Para combinar todo esto, iría perfecto un pantalón negro de corte recto y unos zapatos de salón que se pueden combinar con unos pendientes dorados, y un pequeño collar para conseguir un outfit sofisticado y versátil que funciona tanto para el día como para la noche.

Porque, como demuestra con este último look de Isabel Díaz Ayuso, la elegancia también se puede encontrar en las prendas más sencillas y sobrias del armario.