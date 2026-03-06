Ayuso ante el 8M: «¿Cuándo vamos a apelar al derecho internacional también para las mujeres en Irán?»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido este viernes en la Real Casa de Correos el acto de entrega de los Reconocimientos 8 de Marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Una edición que ha estado centrada en la lucha de las mujeres iraníes por su libertad. El galardón ha sido recogido por la activista Arezoo Mojaverian, que ha estado acompañada por una decena de integrantes de la asociación La Voz de Irán, y a quien OKDIARIO entrevistó la semana pasada.

«La mujer iraní lleva mucho tiempo sufriendo la represión social en su país. Una represión que está incorporada al sistema jurídico y político, que regula su vestimenta, limita su s derechos civiles e institucionaliza el castigo a quien protesta», ha dicho Ayuso. «Ojalá no siga una guerra más en el mundo. Ojalá podamos vivir todos con la paz, la certidumbre y la serenidad necesarias», añadía.

Y un mensaje velado a Pedro Sánchez: «Y ojalá que no nos abriguemos en discursos cobardes y bienquedas mientras miramos para otro lado. Porque hoy, muchos hombres, mujeres y niños están siendo torturados en numerosos rincones del mundo y se les están negando los derechos más básicos», ha subrayado la líder de los populares en Madrid.

Ayuso ha abogado por la igualdad entre hombres y mujeres y por acabar con cualquier intento de maltrato, abuso o trato arbitrario por cualquier motivo, también de sexo. «Como tampoco el abuso en favor de causas fanatizadas puede llevarnos al extremo de enfrentar a los dos sexos o abandonar a los hombres, que, una vez más, quiero recordar, tienen una serie de problemas determinados que no podemos olvidar. Eso no sería igualdad».

Con estos reconocimientos, el Ejecutivo autonómico destaca la relevancia y trayectoria de personas e instituciones en distintos ámbitos de la sociedad. Por ello, la lucha de las iraníes tanto dentro como fuera de su país será distinguida con uno de los reconocimientos por su valentía y determinación al desafiar la opresión y reclamar reformas democráticas. Este movimiento se ha convertido en un símbolo de resistencia pacífica y de defensa de la libertad y la igualdad de derechos.

Antes del acto, la presidenta madrileña ha acudido a la iglesia de Jesús de Medinaceli para participar en el tradicional besapié. Isabel Díaz Ayuso ha dicho que va a «pedir por todo lo bueno que tenemos y, aprovechando que este fin de semana celebramos el Día Internacional de la Mujer, pedir por la igualdad entre hombres y mujeres, ante la ley, ante las oportunidades y contra las injusticias, los abusos, la explotación de mujeres y niñas».

Reconocimientos

Este viernes se ha premiado la labor de la política y activista mexicana Alessandra Rojo de la Vega, fiel defensora de los derechos de las mujeres y la igualdad en México. Ha fundado organizaciones dedicadas a combatir la violencia contra la mujer, y ha impulsado acciones para prevenir y atender situaciones de abuso y discriminación. En 2024 fue elegida alcaldesa de Cuauhtémoc.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid también condecora a la empresa española Ausonia, marca referente en el cuidado y la higiene íntima femenina en España. Su trabajo está vinculado a un firme compromiso con la salud de las mujeres en todas las etapas de su vida, así como a su labor de sensibilización social y su colaboración en iniciativas como la lucha contra el cáncer de mama.

También ha sido reconocida la empresaria Alba Pau, que, además de defender la cocina tradicional y mediterránea con su restaurante Can Pau, en Ibiza, recibirá esta distinción por su implicación en causas sociales y su apoyo a asociaciones que trabajan con menores víctimas de maltrato.

Ha habido dos galardones en Ciencia. La doctora en Biomedicina Isabel Calvo, primera española en proclamarse campeona mundial amateur de artes marciales mixtas, ha sido también premiada en esta edición. Tras una destacada trayectoria en investigación, decidió orientar su carrera hacia el deporte de combate, que compagina con otros objetivos personales, como la preparación de oposiciones para bombera.

Igualmente, el Ejecutivo autonómico reconoce el trabajo de la doctora en Biofísica Eva Nogales, reconocida internacionalmente por determinar la estructura atómica de la tubulina, un hallazgo clave para las terapias contra el cáncer. Este descubrimiento la llevó a convertirse en 2023 en la primera científica española en ganar el Premio Shaw (considerado el Nobel Oriental).