Ayuso felicita a Audrey Pascual tras ganar el oro en supergigante: «Enhorabuena por su segunda medalla»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha felicitado a la esquiadora madrileña Audrey Pascual tras ganar este lunes la medalla de oro en la modalidad de supergigante de los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d’Ampezzo (Italia).

«Enhorabuena a Audrey Pascual por su segunda medalla en los Juegos Paralímpicos de invierno. ¡Y las que te quedan! Estamos contigo», ha expresado la dirigente autonómica a través de sus redes sociales. Lo ha señalado así después de que Pascual haya obtenido segundo metal en esta cita para ella y para España tras su plata en el descenso del pasado sábado.

La madrileña, de 21 años y que compite en la categoría de deportistas sentadas, ha conseguido proclamarse campeona paralímpica por primera vez en su carrera después de dominar esta prueba, en la que ha tenido que salir de las primeras y tras el error de su gran rival, la alemana Anna-Lena Forster, que se ha salido del trazado cuando ya perdía tiempo con Pascual.

«Donde de verdad tengo ganas de conseguir medalla es en las pruebas de velocidad. Ganar un oro en velocidad, que encima no llevo muchos años, me haría muchísima ilusión», resaltó la esquiadora española a Europa Press antes de afrontar sus primeros Juegos. Y ese deseo se cumplió al segundo intento después de haberlo rozado en su debut en el descenso y con el añadido también de lograrlo delante de su familia, presente esta vez ya en el Centro Esquí de Alpino de Tofane.