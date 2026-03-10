¿Qué pasaría si mañana un ciberataque o un apagón general dejara fuera de juego a los bancos y cajeros? El Banco Central Europeo (BCE) lo tiene claro: el dinero en efectivo es el único «seguro» de vida financiero en caso de crisis. En su último informe, el organismo analiza cómo el dinero físico salvó la situación en momentos críticos recientes y lanza una recomendación clara sobre cuánto efectivo deberíamos tener guardado «bajo el colchón» para no quedar desamparados.

En un contexto de incertidumbre global, marcado por tensiones geopolíticas y la vulnerabilidad de las redes eléctricas, el BCE ha rescatado una lección fundamental: el efectivo es el rey en tiempos de crisis. En su informe titulado Keep calm and carry cash: lessons on the unique role of physical currency across four crises, la institución europea destaca que el dinero físico es el único método de pago que no depende de la electricidad, los satélites o la conexión a internet.

La cifra exacta: entre 70 y 100 euros por persona

Basándose en los protocolos de seguridad de países como Austria, Finlandia y Países Bajos, el informe del BCE sitúa la cantidad ideal de reserva en una horquilla de entre 70 y 100 euros por cada miembro de la familia.

Según los expertos, esta cantidad sería suficiente para garantizar el acceso a alimentación, medicinas y transporte durante unos tres días. Este es el margen de tiempo estimado para que las autoridades puedan restablecer los sistemas financieros tras una interrupción grave.

No se trata de vaciar las cuentas bancarias, sino de tener un complemento físico que sea accesible y seguro en el hogar.

Lecciones de España: el apagón como prueba de fuego

El informe del BCE no habla de teorías, sino de hechos probados. Para demostrar la importancia de los billetes, el organismo pone como ejemplo el apagón generalizado que sufrió la Península Ibérica el año pasado.

Los datos son demoledores: durante ese incidente, la facturación del comercio electrónico se desplomó un 54% y el uso de tarjetas cayó un 42%. En ese escenario de caos tecnológico, el dinero físico fue el único que funcionó con normalidad, pasando de ser una opción más a convertirse en el único medio de pago disponible para quienes tenían efectivo a mano.

Un «seguro» ante ciberataques y guerras

El BCE analiza cuatro escenarios críticos recientes para conseguir una cifra aproximada de cuánto dinero debemos resguardar: la pandemia, el inicio de la guerra en Ucrania, la crisis de deuda en Grecia y el mencionado apagón en España. La conclusión es siempre la misma: cuando la confianza pública o las infraestructuras críticas se ven amenazadas, la demanda de efectivo se dispara porque es el activo más fiable.

Desde Frankfurt recuerdan que, a diferencia de los depósitos bancarios, el efectivo no está sujeto a la operatividad de los cajeros ni a los sistemas electrónicos. Por ello, recomiendan que cada hogar adapte su reserva a sus circunstancias personales, manteniéndola siempre en billetes de bajo importe para facilitar los pagos en situaciones donde el cambio sea escaso.