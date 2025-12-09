Armengol utiliza el Congreso y a un grupo de niños para cargar contra el Govern balear y su presidenta

A la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, parece que se le ha olvidado la neutralidad que exige su cargo y ha aprovechado una entrevista realizada por niños para cargar duramente contra el Govern balear que preside Marga Prohens (PP), al que ha acusado de ser un «mal gobierno» que está «destrozando la sanidad pública» de las Islas.

Entrevistada por menores para la Cadena Ser en el propio Congreso, Armengol ha utilizado la institución para verter todas las críticas posibles contra el Ejecutivo balear del PP, omitiendo en todo momento que está en el punto de mira de la UCO por la trama corrupta de las mascarillas.

La tercera autoridad del Estado se ha olvidado de que fue presidenta de Baleares durante ocho años y considera que Prohens es la gran culpable de todos los males que padecen las Islas.

«Están destrozando lo que es nuestro sistema de sanidad pública, las listas de espera están siendo insoportables», ha indicado una Armengol que también ha acusado al PP balear de estar muy próximo a los postulados de Vox. «Por la aprobación de los presupuestos han sido capaces de sumarse ante la locura de la negación del cambio climático», ha denunciado.

Las críticas a Francina Armengol no han tardado en llegar. «Vergonzoso, abusando de su cargo en el Congreso y haciendo campaña en Madrid porque en Baleares ya nadie la cree», ha manifestado en redes sociales la diputada balear Lourdes Cardona.

En esta misma línea ha ido el diputado nacional José Vicente Marí (PP), quien ha manifestado: «Es una vergüenza utilizar el Congreso de esta forma tan grosera para hacer oposición al gobierno autonómico con el que perdió y que por lo visto no sabe que perdió precisamente por este sectarismo y soberbia que pasea».

«La clase y el saber estar se tiene o no se tiene, y Francina Armengol no la tiene. Una vez más ha demostrado que no está a la altura de su cargo, ha afirmado el diputado balear Jordi López.

El portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, también ha cargado contra Armengol al asegurar que «es la peor presidenta de la historia de las Islas Baleares». «Casi 10 mentiras en un minuto, y delante de niños. Armengol es una ex que no sabe estar, envidiosa, rabiosa, que dos años y medio después todavía no se ha encontrado a sí misma», ha manifestado.