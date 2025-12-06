Armengol pide «adecuar» la Constitución a la «diversidad territorial» en plena sumisión de Sánchez a Junts

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha defendido una reforma de la Constitución para «adecuarla a la diversa realidad territorial del país». Una afirmación que cobra especial sentido en un momento de especial tensión entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts. El partido de Carles Puigdemont, cabe recordar, dio por roto su apoyo al Ejecutivo ante los sucesivos «incumplimientos» del acuerdo que permitió la investidura de Sánchez.

Armengol ha afirmado que «la forma útil de hacer política es dialogar, pactar y pensar en el interés general» porque, ha dicho, «sólo a través del consenso se llega a propuestas que beneficien a la mayoría».

A su juicio, la clase política debe «dar más ejemplos como estos a la ciudadanía» y «ser un paradigma del diálogo, ser un espacio de acuerdo del que la sociedad se sienta orgullosa». «Es vital hacerlo porque los retos que tenemos por delante son numerosos y determinantes para el futuro inmediato de nuestros pueblos», ha añadido.

Contra la «apuesta totalitaria»

La presidenta del Congreso ha aprovechado también su discurso con motivo del Día de la Constitución para recordar los 50 años de la muerte de Francisco Franco.

En su opinión, el aprendizaje de la Transición, donde primaba «el bien común» y «el objetivo claro de dejar atrás décadas oscuras de silencio y represión», fue un «curso acelerado de negociación y pacto» que permitió después «conversaciones fluidas para una adhesión tan temprana a lo que hoy es la Unión Europea».

Por ello, ha dicho Armengol alineándose con el habitual ataque del Gobierno de Pedro Sánchez a Vox, defender esos valores de la Transición y de la UE es «un imperativo democrático en momentos en los que la apuesta totalitaria genera ecos en nuestras sociedades y despierta fantasmas que creíamos superados».

«No podemos permitir que la herencia europea -la sanidad pública, la educación pública, la atención a la dependencia, las políticas de redistribución de la riqueza- se cuestione y se destruya», ha opinado.