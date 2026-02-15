Un homófobo Echenique usa datos del CIS para afirmar que a los votantes de Vox es a los que más les gusta el sexo anal

Un homófobo Pablo Echenique ha utilizado datos del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) para afirmar que a los votantes de Vox lo que «más les gusta es el sexo anal», haciéndose eco de un reportaje del periódico La Vanguardia en redes sociales. En su mensaje en redes sociales, el ex dirigente de Podemos Pablo Echenique ha destacado lo siguiente: «Un 49,5% de los votantes de Vox prefieren el sexo anal frente al 38,7% en la población general. Lo ha preguntado el Centro de Investigaciones Sociológicas y lo publica el periódico insignia del conde de Godó. A partir de ahí, que cada uno haga sus valoraciones políticas».

El ataque de Echenique se ha realizado a partir de un reportaje del periódico La Vanguardia que lleva el titular Retrato casi íntimo del votante ultra.

En las respuestas a su comentario en redes sociales, ha destacado la reflexión de un usuario: «Hay un poco de comentario en tu homofobia, cortocircuito».

Hay un poco de comentario en tu homofobia, cortocircuito

Otro internauta ha recordado: «Hacer valoraciones politicas a partir de un gusto sexual? Que estas fumando? (sic)».

Hacer valoraciones politicas a partir de un gusto sexual?

Que estas fumando?

Otro usuario ha reflexionado sobre los malos resultados que ha obtenido Podemos en las elecciones autonómicas de Extremadura, celebradas el pasado 21 de diciembre, y Aragón, realizadas el pasado 8 de febrero. En las elecciones en Aragón, Podemos ha desaparecido al no obtener ningún escaño.

Por el culo os han dado bien a vosotros en Extremadura y Aragón, tremendo 0 bien grande os han dejado

En otra de las respuestas, se ha subrayado: «Lo de este sujeto usando la homofobia para atacar a Vox no lo vi venir».

Lo de este sujeto usando la homofobia para atacar a Vox no lo vi venir.

Entre las valoraciones que ha generado su comentario en redes sociales, también ha destacado el de otro usuario: «A ver es normal que haya más gay que voten a Vox, la izquierda promueve importar masivamente culturas que ponen en peligro su integridad física». Estas palabras hacen clara referencia, sin mencionarlos de forma directa, a regímenes como el de Irán, donde ser gay se castiga con la muerte, o se tortura a mujeres por no cubrirse la cabeza con el velo. Además, Podemos se ha destacado por su acercamiento a los líderes de la causa palestina. La comunidad LGTBI está perseguida en los dos territorios palestinos, Gaza y Cisjordania.

En Cisjordania, se aplica el Código Penal jordano de 1951, que no prohíbe las relaciones homosexuales. En Gaza, se aplica el Código Penal del Mandato Británico de 1936, que prohíbe las relaciones sexuales entre hombres y conlleva penas de hasta 10 años de prisión. Si bien su aplicación es poco frecuente, el acoso es frecuente.

A ver es normal que haya más gays que voten a VOX, la izquierda promueve importar masivamente culturas que ponen en peligro su integridad física.

Votante de Vox

En el reportaje de La Vanguardia se describe al votante de Vox así:

«Para empezar, el electorado de ultraderecha se presenta con un grado de optimismo algo por encima de la media, mientras que su capacidad para ponerse en el lugar de los otros es algo inferior a la del conjunto».

algo por encima de la media, mientras que su capacidad para ponerse en el lugar de los otros es algo inferior a la del conjunto». «Y esas diferencias se acentúan hasta diez puntos en algún caso si la comparación se efectúa con los votantes de los dos grandes partidos. Además, el elector ultra se declara mucho menos miedoso (casi 12 puntos) que el conjunto de los españoles».

«Y, paralelamente, el seguidor de Vox exhibe un grado de felicidad apabullante: casi la mitad se declara ‘muy’ o ‘completamente feliz’, frente a menos del 30% entre el total de consultados».

Y para terminar, en el artículo se destaca lo que ha reseñado un homófobo, Pablo Echenique, usando datos del CIS para afirmar que a los votantes de Vox es a los que más les gusta el sexo anal: