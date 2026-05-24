Cara y cruz para España en el inicio de Roland Garros: Davidovich se lleva un maratón y Llamas se despide

La hoja del calendario y la marca anaranjada en los calcetines de los tenistas no engañan. Es tiempo de Roland Garros. En el complejo parisino ya deja huella la pelota sobre la tierra batida. Sobre ella se ha inaugurado el concurso español en el cuadro principal masculino con una cara y otra cruz. Lo primero para Davidovich, que se ha llevado un maratón de más de cuatro horas (6-7, 6-3, 2-6, 7-5 y 6-3) ante Dzumhur. Mientras que Pablo Llamas, que venía de superar la fase previa, claudicó (6-3, 7-6, 6-7, 6-0) contra Tirante.

Davidovich se mostró irregular ante un rival correoso, reputado en el circuito por su capacidad de variar el juego, que en ocasiones le colocó contra las tablas. En su octava participación en el Grand Slam de tierra, donde en 2021 alcanzó los cuartos de final, su mejor actuación en un grande, Davidovich aparece como el español de mejor ránking, tras la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión.

Sus resultados en los últimos meses no están siendo muy buenos y desde el pasado Indian Wells no encadena dos victorias consecutivas, en una temporada en la que no ha superado en ningún torneo más de dos rondas. Su rival en tercera ronda será el argentino Tirante, que rindió precisamente a otro español, a Pablo Llamas en un partido igualado que se decidió en el cuarto set cuando el jerezano acusó la fatiga.