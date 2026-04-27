¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Todos los invitados del 27 al 30 de abril

La agenda de El Hormiguero para esta última semana de abril es una de las más potentes que se recuerdan en su lucha con La Revuelta por la audiencia. Pablo Motos ha sacado la artillería pesada con una mezcla de música, cine y con la visita de un político que vuelve a la vida pública tras un mal momento de salud. El regreso de Borja Sémper tras meses de lucha personal marca el punto más importante a nivel informativo en televisión.

Lunes y martes: De la revolución de Bad Gyal al «lío» de Macarena Gómez

La semana empieza con Bad Gyal (lunes 27). La reina del urbano en España llega para presentar Más Cara, un disco con el que experimenta con sonidos nuevos y ha sorprendido a sus fans por su toque nostálgico. El caso de la catalana es muy especial, ya que también es una de las invitadas habituales de La Revuelta, la competencia del show de las hormigas más famosas.

El martes también promete dar grandes titulares gracias a la visita de Macarena Gómez (martes 28). La actriz llega para hablar de una película, una comedia que toca una fibra sensible: los triángulos amorosos y ese «código de honor» de no tocar a los ex de tus amigos. El título es ¿Cómo hemos llegado a esto? y se estrenará en cines el jueves 30 de abril, debido a que el día 1 de mayo es festivo en toda España.

Manuel Carrasco y el plato fuerte: la reaparición de Borja Sémper

El ecuador de la semana lo pone el sentimiento de Manuel Carrasco (miércoles 29), que calienta motores para su cita en La Cartuja. El artista publica Pueblo Salvaje I nuevo disco que mantiene el éxito de su anterior trabajo discográfico. Además, ya cuenta los días para su habitual cita en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, donde llenará durante cuatro noches el recinto, algo que ya se ha convertido en una tradición para sus fans.

Sin embargo, todos los focos estarán puestos en el último día de la semana:

Borja Sémper (jueves 30): El portavoz del PP visita el plató de Trancas y Barrancas tras superar un duro bache de salud por culpa de un cáncer.

El portavoz del PP visita el plató de Trancas y Barrancas tras superar un duro bache de salud por culpa de un cáncer. La confesión más esperada: Sémper hablará ‘a tumba abierta’ sobre su enfermedad y cómo este parón forzado ha cambiado su visión de la política y de la vida. Además, podrá hacer una radiografía de cómo está el panorama político en nuestro país en 2026 y cómo ha regresado al trabajo.

Sémper hablará ‘a tumba abierta’ sobre su enfermedad y cómo este parón forzado ha cambiado su visión de la política y de la vida. Además, podrá hacer una radiografía de cómo está el panorama político en nuestro país en 2026 y cómo ha regresado al trabajo. Un debut de impacto: Es la primera vez que el diputado se enfrenta a las hormigas de El Hormiguero, donde podrá mostrarse con su habitual naturalidad y salirse del mundo de la política y hablar de su vida personal.

‘El Hormiguero’ cierra abril liderando sobre ‘La Revuelta’

El programa de Antena 3 se mantiene dominando con puño de hierro en audiencias durante el 2026. Pablo Motos sólo ha perdido el liderato de la noche al enfrentarse a las eliminatorias de Champions League en las que equipos españoles se jugaban el pase. Mientras, Broncano y los suyos sufren por no perder la segunda posición de la mal llamada franja del access prime time frente a La isla de las tentaciones, que ya amenaza a pocas décimas.

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