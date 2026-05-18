Precio de la gasolina hoy 18 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
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Comienza la semana y si tienes que coger el coche, seguro querrás estar informado sobre los cuál es el precio de la gasolina hoy 18 de mayo, de modo que hemos localizado las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía a través de la herramienta que el Ministerio para la Transición Ecológica tiene y en la que se actualizan los precios de forma constante a través de lo reportado por las propias estaciones de servicio y gasolineras.
Precio de la gasolina hoy 18 de mayo en Sevilla
Si debes repostar en Sevilla estas son las gasolineras más baratas hoy lunes 18 de mayo:
Gasolina 95
- Cepsa. Aznalcóllar. Avenida Andalucía, s/n. 1,757 €/l
- BP. Espartinas. Calle Jardines de Triana, 1. 1,699 €/l
- Cepsa. La Rinconada. Carretera A-431 km 133,9. 1,694 €/l
- BP E.S. Baelo. Alcalá de Guadaíra. Autovía A-92 km 11,900. 1,678 €/l
- Repsol. El Cuervo de Sevilla. Nacional IV km 613,700. 1,669 €/l
- Moeve. Arahal. Calle Villamartín, 1. 1,669 €/l
- Repsol. El Cuervo de Sevilla. Calle Manuel López de Soria, 9. 1,669 €/l
- Repsol. Las Cabezas de San Juan. Nacional IV km 594,50. 1,669 €/l
- Repsol. Los Molares. Carretera Sevilla-Ronda A-376 km 59,2. 1,665 €/l
- Gasolinera Cañada Rosal S.L.. Cañada Rosal. Carretera SE-135 km 0,35. 1,659 €/l
Gasolina 98
- Repsol. Guadalcanal. Carretera Cazalla PK 25,200. 2,219 €/l
- Cepsa. La Rinconada. Carretera A-431 km 133,9. 1,800 €/l
- Repsol. Alcalá de Guadaíra. Carretera C-432 km 156. 1,799 €/l
- Repsol. Arahal. A-92 km 44. 1,799 €/l
- Repsol. Arahal. A-92 km 44 (margen izquierdo). 1,799 €/l
- BP. Espartinas. Calle Jardines de Triana, 1. 1,799 €/l
- Shell. Martín de la Jara. Polígono Las Majadas Industrial, s/n. 1,798 €/l
- Repsol. Valencina de la Concepción. Carretera SE-510 km 3,8. 1,795 €/l
- Shell. La Roda de Andalucía. Autovía A-92 km 123. 1,789 €/l
- Repsol. Coria del Río. Avenida Blas Infante, 41. 1,789 €/l
Diésel
- Genil. Écija. Carretera A-364 km 7. 1,859 €/l
- BP. Espartinas. Calle Jardines de Triana, 1. 1,859 €/l
- Gasolinera Cañada Rosal S.L.. Cañada Rosal. Carretera SE-135 km 0,35. 1,845 €/l
- Cepsa. La Rinconada. Carretera A-431 km 133,9. 1,832 €/l
- Repsol. Guillena. Carretera SE-180 km 10,6. 1,819 €/l
- Libre. El Rubio. Carretera SE-727 km 11,2. 1,819 €/l
- Repsol. Sevilla. Ronda de Capuchinos, 1. 1,819 €/l
- Shell. Écija. Autovía Madrid-Sevilla km 441,500. 1,819 €/l
- Repsol. Sevilla. Calle Torneo, 70. 1,813 €/l
- Repsol. Alcalá de Guadaíra. Carretera C-432 km 156. 1,805 €/l
Precio de la gasolina hoy 18 de mayo en Málaga
Si vives en Málaga estas son las gasolineras más baratas hoy lunes 18 de mayo:
Gasolina 95
- Agla. Gaucín. Carretera A-405 km 0. 1,857 €/l
- E.S. Siles Aguilera. Villanueva del Trabuco. Carretera Salinas km 11,5. 1,719 €/l
- BP El Burgo. El Burgo. CR C-344 km 25,1. 1,709 €/l
- Repsol. Rincón de la Victoria. Avenida de la Torre, 26. 1,705 €/l
- BP Aeropuerto. Málaga. CR N-348, margen derecho ramal Aeropuerto. 1,695 €/l
- Repsol. Málaga. Avenida Lope de Vega, s/n. 1,695 €/l
- Moeve. Ronda. Sevilla, 133. 1,694 €/l
- Moeve. Ronda. Calle Marbella, 31. 1,694 €/l
- Moeve. Ronda. Avenida de Málaga, 22. 1,694 €/l
- Moeve. Ronda. Carretera A-376 km 120,7. 1,694 €/l
Gasolina 98
- Repsol. Málaga. Calle Hermanos Lumiere, s/n. 1,839 €/l
- Repsol. Málaga. Avenida S. Ramón y Cajal, 1. 1,835 €/l
- Repsol. Málaga. Calle Almería, 78. 1,835 €/l
- BP Aeropuerto. Málaga. CR N-348, ramal Aeropuerto. 1,835 €/l
- Repsol. Málaga. Calle Almería, 183. 1,835 €/l
- Repsol. Málaga. Polígono Guadalhorce C/A P.U-6-2, s/n. 1,829 €/l
- Repsol. Málaga. Concepción Arenal, s/n. 1,825 €/l
- Galp. Estepona. N-340 km 154,800. 1,824 €/l
- Repsol. Antequera. Carretera A-45 km 111,5. 1,815 €/l
- Repsol. Málaga. Autovía A-45 km 136. 1,815 €/l
Diésel
- Agla. Gaucín. Carretera A-405 km 0. 1,935 €/l
- E.S. Siles Aguilera. Villanueva del Trabuco. Carretera Salinas km 11,5. 1,869 €/l
- BP El Burgo. El Burgo. CR C-344 km 25,1. 1,818 €/l
- Estación Servicio Teba. Teba. Carretera MA5404 km 15,250. 1,799 €/l
- Cepsa. Almargen. A-384 km 44. 1,799 €/l
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo nº 25. 1,797 €/l
- Repsol. Rincón de la Victoria. Avenida de la Torre, 26. 1,795 €/l
- Repsol. Alhaurín el Grande. Carretera Cártama km 1. 1,795 €/l
- Repsol. Málaga. Autovía A-45 km 136. 1,785 €/l
- Moeve. Mijas. Carretera N-340 km 197,7. 1,784 €/l
Precio de la gasolina hoy 18 de mayo en Cádiz
Si estás en Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy 18 de mayo:
Gasolina 95
- Repsol. Olvera. Avenida Julián Besteiro, 41. 1,789 €/l
- Repsol. Paterna de Rivera. Avenida Andalucía, 97. 1,689 €/l
- Libre. Jerez de la Frontera. A-2003 km 25,5. 1,670 €/l
- Repsol. Ubrique. CR C-3331, 20. 1,659 €/l
- Repsol. Algeciras. Avenida Virgen de Europa, s/n. 1,659 €/l
- Repsol. Rota. Avenida Libertad, s/n. 1,659 €/l
- Repsol. Tarifa. Calle Batalla del Salado, s/n. 1,659 €/l
- Repsol. Los Barrios. Carretera A-381 km 94. 1,659 €/l
- Repsol. Sanlúcar de Barrameda. Carretera CA-603 km 0,500. 1,659 €/l
- Cepsa. Sanlúcar de Barrameda. Calle Brezo, 2. 1,649 €/l
Gasolina 98
- Repsol. Olvera. Avenida Julián Besteiro, 41. 1,898 €/l
- Galp. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelagá, s/n. 1,869 €/l
- Repsol. Algeciras. Avenida Virgen de Europa, s/n. 1,799 €/l
- Repsol. Rota. Avenida Libertad, s/n. 1,799 €/l
- Repsol. Cádiz. Avenida Segunda Aguada, 2C. 1,795 €/l
- Repsol. Cádiz. Avenida José León de Carranza, 16. 1,789 €/l
- Repsol. Cádiz. Avenida de la Ilustración, 1. 1,789 €/l
- Repsol. Cádiz. Avenida Alcalde Manuel de la Pinta, 22. 1,785 €/l
- Repsol. Algeciras. Carretera N-340A km 103. 1,785 €/l
- BP. Algeciras. Avenida 28 de Febrero, s/n. 1,782 €/l
Diésel
- Repsol. Olvera. Avenida Julián Besteiro, 41. 1,863 €/l
- BP. Prado del Rey. Avenida Félix Rodríguez de la Fuente, s/n. 1,819 €/l
- Galp. El Bosque. Carretera El Bosque-Arcos km 0,5. 1,809 €/l
- Galp. Vejer de la Frontera. Carretera E-5/N-340 km 30,277. 1,799 €/l
- E.S El Barrial S.L.. Trebujena. Polígono El Barrial Sector 10 Parcela 72, s/n. 1,799 €/l
- Libre. Jerez de la Frontera. A-2003 km 25,5. 1,795 €/l
- Repsol. Trebujena. Avenida de Sevilla, 45. 1,789 €/l
- Cepsa. Tarifa. N-340 km 82,1. 1,787 €/l
- Repsol. Arcos de la Frontera. Carretera Arcos-El Bosque km 3. 1,765 €/l
- Repsol. Ubrique. CR C-3331, 20. 1,765 €/l
Precio de la gasolina hoy 18 de mayo en Córdoba
En Córdoba estas son las gasolineras más baratas hoy lunes 18 de mayo:
Gasolina 95
- Moeve. Cabra. Carretera Andújar-Lucena km 103,9. 1,709 €/l
- Repsol. Doña Mencía. Carretera Cabra-Baena km 92. 1,679 €/l
- Campsa. Torrecampo. CR CO-313, 1. 1,671 €/l
- Repsol. Nueva Carteya. Carretera Montilla-Nueva Carteya km 17,500. 1,659 €/l
- Repsol. Córdoba. Carretera N-432 km 276,500. 1,649 €/l
- La Salud. Carchena. Calle Alfarería, 1. 1,645 €/l
- Moeve. Quintana. Carretera N-IVA km 424. 1,639 €/l
- Repsol. Villa del Río. Polígono Antigua N-4 Tr. Oriental, 16. 1,635 €/l
- Repsol. La Carlota. Autovía A-4 km 432. 1,635 €/l
- Repsol. Aguilar de la Frontera. CR N-331, 51,3. 1,635 €/l
Gasolina 98
- BP Las Tres Provincias. Valenzuela y Llanadas. Carretera A-333 km 53,4. 1,839 €/l
- Cepsa. Puente Genil. Calle San Sebastián, 2. 1,829 €/l
- Repsol. La Carlota. Autovía A-4 km 432. 1,795 €/l
- Repsol. Córdoba. Carretera a Palma del Río km 2. 1,785 €/l
- Repsol. Córdoba. CR N-4, 412. 1,785 €/l
- Repsol. Córdoba. Carretera Palma del Río km 4. 1,785 €/l
- Repsol. La Rambla. Autovía Córdoba-Antequera km 21,6. 1,785 €/l
- Moeve. Cabra. Carretera Andújar-Lucena km 103,9. 1,778 €/l
- Repsol. Córdoba. Calle Artesanos, 8. 1,769 €/l
- Repsol. Córdoba. Carretera Badajoz-Granada km 265. 1,769 €/l
Diésel
- Repsol. Fuente Palmera. Carretera Écija-Posadas km 8,8. 1,829 €/l
- Repsol. Almodóvar del Río. Carretera C-431 km 21. 1,819 €/l
- Repsol. Castro del Río. Calle Ronda Puente Nuevo, s/n. 1,819 €/l
- Moeve. Cabra. Plaza Diputación, s/n. 1,819 €/l
- Repsol. Adamuz. Carretera CO-412 km 12,700. 1,819 €/l
- Repsol. Pozoblanco. Carretera C-420 km 131. 1,815 €/l
- Repsol. Villa del Río. Polígono Antigua N-4 Tr. Oriental, 16. 1,805 €/l
- Repsol. Córdoba. Carretera a Palma del Río km 2. 1,805 €/l
- Repsol. Peñarroya-Pueblonuevo. Carretera N-432 km 192,2. 1,805 €/l
- Repsol. Córdoba. Camino de Turruñuelos, Parcela 4.1. 1,805 €/l
Precio de la gasolina hoy 18 de mayo en Granada
Las gasolineras más baratas de Granada para poder repostar hoy lunes 18 de mayo son estas:
Gasolina 95
- E.S. Mirasierra. Baúl. Autovía A-92 km 322. 2,050 €/l
- Airport Granada. Santa Fe. Carretera Aeropuerto km 0,5. 1,737 €/l
- BP Essa. Almuñécar. Calle Khan Jones, s/n. 1,719 €/l
- Cepsa. Baza. Paraje Casasola junto a Autovía A-92. 1,709 €/l
- Gasolinera. La Rábita. Calle Vista Alegre, s/n. 1,699 €/l
- Repsol. Salobreña. Avenida Mediterráneo, 29. 1,689 €/l
- Repsol. La Zubia. Carretera GR-0 km 2. 1,689 €/l
- Repsol. Granada. Avenida Pulianas, s/n. 1,689 €/l
- BP Cadiar. Cádiar. Carretera Lanjarón-Granada A-348 km 53. 1,689 €/l
- E.S. Campsa. Motril. Avenida Andalucía, 11. 1,689 €/l
Gasolina 98
- BP Essa. Almuñécar. Calle Khan Jones, s/n. 1,867 €/l
- Repsol. La Zubia. Carretera GR-0 km 2. 1,849 €/l
- Repsol. Granada. Avenida Pulianas, s/n. 1,849 €/l
- E.S. Campsa. Motril. Avenida Andalucía, 11. 1,849 €/l
- Galp. Albolote. A-92 km 239. 1,849 €/l
- Galp. Albolote. A-92 km 239. 1,849 €/l
- Repsol. Motril. Avenida Enrique Martín Cuevas, 45. 1,845 €/l
- Repsol. Granada. Paseo del Emperador Carlos V, 3. 1,845 €/l
- Repsol. Purchil. Carretera CR C-321 km 2,5. 1,845 €/l
- Repsol. Granada. Avenida Dílar, 19. 1,845 €/l
Diésel
- E.S. Mirasierra. Baúl. Autovía A-92 km 322. 2,100 €/l
- BP Cadiar. Cádiar. Carretera Lanjarón-Granada A-348 km 53. 1,899 €/l
- Airport Granada. Santa Fe. Carretera Aeropuerto km 0,5. 1,876 €/l
- BP La Alpujarra-Ugíjar. Ugíjar. Carretera Almería km 1. 1,849 €/l
- E.S. Virgen del Agua. Jete. Carretera del Suspiro del Moro km 54. 1,805 €/l
- EE SS Los Carrasquillas. Caniles. Carretera A-334 km 14. 1,800 €/l
- Repsol. Almaciles. CR C-330 Almaciles, 88. 1,799 €/l
- Repsol. Láchar. Autovía A-92 salida Peñuelas km 220. 1,799 €/l
- Castril. Castril. Avenida Portillo, s/n. 1,799 €/l
- Shell. Montefrío. Carretera GR-3410 km 3. 1,799 €/l
Mapa de Geoportal para encontrar las gasolineras más baratas
Como acabamos de ver, los precios de la gasolina en este lunes, y para las estaciones y gasolineras de Andalucía, no distan mucho a los del fin de semana, aunque puede que cambien a lo largo del día o de la semana. Por ello, si tú mismo deseas consultar precios puedes entrar en el Geoportal Gasolineras y filtrar la búsqueda en función de la provincia, e incluso el municipio en el que vivas para de este modo dar con los precios de forma más detallada y viendo el resultado en listas como las mostradas, o también en un mapa como este que vemos a modo de ejemplo, de Málaga: