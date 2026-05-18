Precio de la gasolina hoy 18 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Comienza la semana y si tienes que coger el coche, seguro querrás estar informado sobre los cuál es el precio de la gasolina hoy 18 de mayo, de modo que hemos localizado las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía a través de la herramienta que el Ministerio para la Transición Ecológica tiene y en la que se actualizan los precios de forma constante a través de lo reportado por las propias estaciones de servicio y gasolineras.

Precio de la gasolina hoy 18 de mayo en Sevilla

Si debes repostar en Sevilla estas son las gasolineras más baratas hoy lunes 18 de mayo:

Gasolina 95

Cepsa . Aznalcóllar. Avenida Andalucía, s/n. 1,757 €/l

. Aznalcóllar. Avenida Andalucía, s/n. 1,757 €/l BP . Espartinas. Calle Jardines de Triana, 1. 1,699 €/l

. Espartinas. Calle Jardines de Triana, 1. 1,699 €/l Cepsa . La Rinconada. Carretera A-431 km 133,9. 1,694 €/l

. La Rinconada. Carretera A-431 km 133,9. 1,694 €/l BP E.S. Baelo . Alcalá de Guadaíra. Autovía A-92 km 11,900. 1,678 €/l

. Alcalá de Guadaíra. Autovía A-92 km 11,900. 1,678 €/l Repsol . El Cuervo de Sevilla. Nacional IV km 613,700. 1,669 €/l

. El Cuervo de Sevilla. Nacional IV km 613,700. 1,669 €/l Moeve . Arahal. Calle Villamartín, 1. 1,669 €/l

. Arahal. Calle Villamartín, 1. 1,669 €/l Repsol . El Cuervo de Sevilla. Calle Manuel López de Soria, 9. 1,669 €/l

. El Cuervo de Sevilla. Calle Manuel López de Soria, 9. 1,669 €/l Repsol . Las Cabezas de San Juan. Nacional IV km 594,50. 1,669 €/l

. Las Cabezas de San Juan. Nacional IV km 594,50. 1,669 €/l Repsol . Los Molares. Carretera Sevilla-Ronda A-376 km 59,2. 1,665 €/l

. Los Molares. Carretera Sevilla-Ronda A-376 km 59,2. 1,665 €/l Gasolinera Cañada Rosal S.L.. Cañada Rosal. Carretera SE-135 km 0,35. 1,659 €/l

Gasolina 98

Repsol . Guadalcanal. Carretera Cazalla PK 25,200. 2,219 €/l

. Guadalcanal. Carretera Cazalla PK 25,200. 2,219 €/l Cepsa . La Rinconada. Carretera A-431 km 133,9. 1,800 €/l

. La Rinconada. Carretera A-431 km 133,9. 1,800 €/l Repsol . Alcalá de Guadaíra. Carretera C-432 km 156. 1,799 €/l

. Alcalá de Guadaíra. Carretera C-432 km 156. 1,799 €/l Repsol . Arahal. A-92 km 44. 1,799 €/l

. Arahal. A-92 km 44. 1,799 €/l Repsol . Arahal. A-92 km 44 (margen izquierdo). 1,799 €/l

. Arahal. A-92 km 44 (margen izquierdo). 1,799 €/l BP . Espartinas. Calle Jardines de Triana, 1. 1,799 €/l

. Espartinas. Calle Jardines de Triana, 1. 1,799 €/l Shell . Martín de la Jara. Polígono Las Majadas Industrial, s/n. 1,798 €/l

. Martín de la Jara. Polígono Las Majadas Industrial, s/n. 1,798 €/l Repsol . Valencina de la Concepción. Carretera SE-510 km 3,8. 1,795 €/l

. Valencina de la Concepción. Carretera SE-510 km 3,8. 1,795 €/l Shell . La Roda de Andalucía. Autovía A-92 km 123. 1,789 €/l

. La Roda de Andalucía. Autovía A-92 km 123. 1,789 €/l Repsol. Coria del Río. Avenida Blas Infante, 41. 1,789 €/l

Diésel

Genil . Écija. Carretera A-364 km 7. 1,859 €/l

. Écija. Carretera A-364 km 7. 1,859 €/l BP . Espartinas. Calle Jardines de Triana, 1. 1,859 €/l

. Espartinas. Calle Jardines de Triana, 1. 1,859 €/l Gasolinera Cañada Rosal S.L. . Cañada Rosal. Carretera SE-135 km 0,35. 1,845 €/l

. Cañada Rosal. Carretera SE-135 km 0,35. 1,845 €/l Cepsa . La Rinconada. Carretera A-431 km 133,9. 1,832 €/l

. La Rinconada. Carretera A-431 km 133,9. 1,832 €/l Repsol . Guillena. Carretera SE-180 km 10,6. 1,819 €/l

. Guillena. Carretera SE-180 km 10,6. 1,819 €/l Libre . El Rubio. Carretera SE-727 km 11,2. 1,819 €/l

. El Rubio. Carretera SE-727 km 11,2. 1,819 €/l Repsol . Sevilla. Ronda de Capuchinos, 1. 1,819 €/l

. Sevilla. Ronda de Capuchinos, 1. 1,819 €/l Shell . Écija. Autovía Madrid-Sevilla km 441,500. 1,819 €/l

. Écija. Autovía Madrid-Sevilla km 441,500. 1,819 €/l Repsol . Sevilla. Calle Torneo, 70. 1,813 €/l

. Sevilla. Calle Torneo, 70. 1,813 €/l Repsol. Alcalá de Guadaíra. Carretera C-432 km 156. 1,805 €/l

Precio de la gasolina hoy 18 de mayo en Málaga

Si vives en Málaga estas son las gasolineras más baratas hoy lunes 18 de mayo:

Gasolina 95

Agla . Gaucín. Carretera A-405 km 0. 1,857 €/l

. Gaucín. Carretera A-405 km 0. 1,857 €/l E.S. Siles Aguilera . Villanueva del Trabuco. Carretera Salinas km 11,5. 1,719 €/l

. Villanueva del Trabuco. Carretera Salinas km 11,5. 1,719 €/l BP El Burgo . El Burgo. CR C-344 km 25,1. 1,709 €/l

. El Burgo. CR C-344 km 25,1. 1,709 €/l Repsol . Rincón de la Victoria. Avenida de la Torre, 26. 1,705 €/l

. Rincón de la Victoria. Avenida de la Torre, 26. 1,705 €/l BP Aeropuerto . Málaga. CR N-348, margen derecho ramal Aeropuerto. 1,695 €/l

. Málaga. CR N-348, margen derecho ramal Aeropuerto. 1,695 €/l Repsol . Málaga. Avenida Lope de Vega, s/n. 1,695 €/l

. Málaga. Avenida Lope de Vega, s/n. 1,695 €/l Moeve . Ronda. Sevilla, 133. 1,694 €/l

. Ronda. Sevilla, 133. 1,694 €/l Moeve . Ronda. Calle Marbella, 31. 1,694 €/l

. Ronda. Calle Marbella, 31. 1,694 €/l Moeve . Ronda. Avenida de Málaga, 22. 1,694 €/l

. Ronda. Avenida de Málaga, 22. 1,694 €/l Moeve. Ronda. Carretera A-376 km 120,7. 1,694 €/l

Gasolina 98

Repsol . Málaga. Calle Hermanos Lumiere, s/n. 1,839 €/l

. Málaga. Calle Hermanos Lumiere, s/n. 1,839 €/l Repsol . Málaga. Avenida S. Ramón y Cajal, 1. 1,835 €/l

. Málaga. Avenida S. Ramón y Cajal, 1. 1,835 €/l Repsol . Málaga. Calle Almería, 78. 1,835 €/l

. Málaga. Calle Almería, 78. 1,835 €/l BP Aeropuerto . Málaga. CR N-348, ramal Aeropuerto. 1,835 €/l

. Málaga. CR N-348, ramal Aeropuerto. 1,835 €/l Repsol . Málaga. Calle Almería, 183. 1,835 €/l

. Málaga. Calle Almería, 183. 1,835 €/l Repsol . Málaga. Polígono Guadalhorce C/A P.U-6-2, s/n. 1,829 €/l

. Málaga. Polígono Guadalhorce C/A P.U-6-2, s/n. 1,829 €/l Repsol . Málaga. Concepción Arenal, s/n. 1,825 €/l

. Málaga. Concepción Arenal, s/n. 1,825 €/l Galp . Estepona. N-340 km 154,800. 1,824 €/l

. Estepona. N-340 km 154,800. 1,824 €/l Repsol . Antequera. Carretera A-45 km 111,5. 1,815 €/l

. Antequera. Carretera A-45 km 111,5. 1,815 €/l Repsol. Málaga. Autovía A-45 km 136. 1,815 €/l

Diésel

Agla . Gaucín. Carretera A-405 km 0. 1,935 €/l

. Gaucín. Carretera A-405 km 0. 1,935 €/l E.S. Siles Aguilera . Villanueva del Trabuco. Carretera Salinas km 11,5. 1,869 €/l

. Villanueva del Trabuco. Carretera Salinas km 11,5. 1,869 €/l BP El Burgo . El Burgo. CR C-344 km 25,1. 1,818 €/l

. El Burgo. CR C-344 km 25,1. 1,818 €/l Estación Servicio Teba . Teba. Carretera MA5404 km 15,250. 1,799 €/l

. Teba. Carretera MA5404 km 15,250. 1,799 €/l Cepsa . Almargen. A-384 km 44. 1,799 €/l

. Almargen. A-384 km 44. 1,799 €/l S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud . Alfarnate. Ejidillo nº 25. 1,797 €/l

. Alfarnate. Ejidillo nº 25. 1,797 €/l Repsol . Rincón de la Victoria. Avenida de la Torre, 26. 1,795 €/l

. Rincón de la Victoria. Avenida de la Torre, 26. 1,795 €/l Repsol . Alhaurín el Grande. Carretera Cártama km 1. 1,795 €/l

. Alhaurín el Grande. Carretera Cártama km 1. 1,795 €/l Repsol . Málaga. Autovía A-45 km 136. 1,785 €/l

. Málaga. Autovía A-45 km 136. 1,785 €/l Moeve. Mijas. Carretera N-340 km 197,7. 1,784 €/l

Precio de la gasolina hoy 18 de mayo en Cádiz

Si estás en Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy 18 de mayo:

Gasolina 95

Repsol . Olvera. Avenida Julián Besteiro, 41. 1,789 €/l

. Olvera. Avenida Julián Besteiro, 41. 1,789 €/l Repsol . Paterna de Rivera. Avenida Andalucía, 97. 1,689 €/l

. Paterna de Rivera. Avenida Andalucía, 97. 1,689 €/l Libre . Jerez de la Frontera. A-2003 km 25,5. 1,670 €/l

. Jerez de la Frontera. A-2003 km 25,5. 1,670 €/l Repsol . Ubrique. CR C-3331, 20. 1,659 €/l

. Ubrique. CR C-3331, 20. 1,659 €/l Repsol . Algeciras. Avenida Virgen de Europa, s/n. 1,659 €/l

. Algeciras. Avenida Virgen de Europa, s/n. 1,659 €/l Repsol . Rota. Avenida Libertad, s/n. 1,659 €/l

. Rota. Avenida Libertad, s/n. 1,659 €/l Repsol . Tarifa. Calle Batalla del Salado, s/n. 1,659 €/l

. Tarifa. Calle Batalla del Salado, s/n. 1,659 €/l Repsol . Los Barrios. Carretera A-381 km 94. 1,659 €/l

. Los Barrios. Carretera A-381 km 94. 1,659 €/l Repsol . Sanlúcar de Barrameda. Carretera CA-603 km 0,500. 1,659 €/l

. Sanlúcar de Barrameda. Carretera CA-603 km 0,500. 1,659 €/l Cepsa. Sanlúcar de Barrameda. Calle Brezo, 2. 1,649 €/l

Gasolina 98

Repsol . Olvera. Avenida Julián Besteiro, 41. 1,898 €/l

. Olvera. Avenida Julián Besteiro, 41. 1,898 €/l Galp . Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelagá, s/n. 1,869 €/l

. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelagá, s/n. 1,869 €/l Repsol . Algeciras. Avenida Virgen de Europa, s/n. 1,799 €/l

. Algeciras. Avenida Virgen de Europa, s/n. 1,799 €/l Repsol . Rota. Avenida Libertad, s/n. 1,799 €/l

. Rota. Avenida Libertad, s/n. 1,799 €/l Repsol . Cádiz. Avenida Segunda Aguada, 2C. 1,795 €/l

. Cádiz. Avenida Segunda Aguada, 2C. 1,795 €/l Repsol . Cádiz. Avenida José León de Carranza, 16. 1,789 €/l

. Cádiz. Avenida José León de Carranza, 16. 1,789 €/l Repsol . Cádiz. Avenida de la Ilustración, 1. 1,789 €/l

. Cádiz. Avenida de la Ilustración, 1. 1,789 €/l Repsol . Cádiz. Avenida Alcalde Manuel de la Pinta, 22. 1,785 €/l

. Cádiz. Avenida Alcalde Manuel de la Pinta, 22. 1,785 €/l Repsol . Algeciras. Carretera N-340A km 103. 1,785 €/l

. Algeciras. Carretera N-340A km 103. 1,785 €/l BP. Algeciras. Avenida 28 de Febrero, s/n. 1,782 €/l

Diésel

Repsol . Olvera. Avenida Julián Besteiro, 41. 1,863 €/l

. Olvera. Avenida Julián Besteiro, 41. 1,863 €/l BP . Prado del Rey. Avenida Félix Rodríguez de la Fuente, s/n. 1,819 €/l

. Prado del Rey. Avenida Félix Rodríguez de la Fuente, s/n. 1,819 €/l Galp . El Bosque. Carretera El Bosque-Arcos km 0,5. 1,809 €/l

. El Bosque. Carretera El Bosque-Arcos km 0,5. 1,809 €/l Galp . Vejer de la Frontera. Carretera E-5/N-340 km 30,277. 1,799 €/l

. Vejer de la Frontera. Carretera E-5/N-340 km 30,277. 1,799 €/l E.S El Barrial S.L. . Trebujena. Polígono El Barrial Sector 10 Parcela 72, s/n. 1,799 €/l

. Trebujena. Polígono El Barrial Sector 10 Parcela 72, s/n. 1,799 €/l Libre . Jerez de la Frontera. A-2003 km 25,5. 1,795 €/l

. Jerez de la Frontera. A-2003 km 25,5. 1,795 €/l Repsol . Trebujena. Avenida de Sevilla, 45. 1,789 €/l

. Trebujena. Avenida de Sevilla, 45. 1,789 €/l Cepsa . Tarifa. N-340 km 82,1. 1,787 €/l

. Tarifa. N-340 km 82,1. 1,787 €/l Repsol . Arcos de la Frontera. Carretera Arcos-El Bosque km 3. 1,765 €/l

. Arcos de la Frontera. Carretera Arcos-El Bosque km 3. 1,765 €/l Repsol. Ubrique. CR C-3331, 20. 1,765 €/l

Precio de la gasolina hoy 18 de mayo en Córdoba

En Córdoba estas son las gasolineras más baratas hoy lunes 18 de mayo:

Gasolina 95

Moeve . Cabra. Carretera Andújar-Lucena km 103,9. 1,709 €/l

. Cabra. Carretera Andújar-Lucena km 103,9. 1,709 €/l Repsol . Doña Mencía. Carretera Cabra-Baena km 92. 1,679 €/l

. Doña Mencía. Carretera Cabra-Baena km 92. 1,679 €/l Campsa . Torrecampo. CR CO-313, 1. 1,671 €/l

. Torrecampo. CR CO-313, 1. 1,671 €/l Repsol . Nueva Carteya. Carretera Montilla-Nueva Carteya km 17,500. 1,659 €/l

. Nueva Carteya. Carretera Montilla-Nueva Carteya km 17,500. 1,659 €/l Repsol . Córdoba. Carretera N-432 km 276,500. 1,649 €/l

. Córdoba. Carretera N-432 km 276,500. 1,649 €/l La Salud . Carchena. Calle Alfarería, 1. 1,645 €/l

. Carchena. Calle Alfarería, 1. 1,645 €/l Moeve . Quintana. Carretera N-IVA km 424. 1,639 €/l

. Quintana. Carretera N-IVA km 424. 1,639 €/l Repsol . Villa del Río. Polígono Antigua N-4 Tr. Oriental, 16. 1,635 €/l

. Villa del Río. Polígono Antigua N-4 Tr. Oriental, 16. 1,635 €/l Repsol . La Carlota. Autovía A-4 km 432. 1,635 €/l

. La Carlota. Autovía A-4 km 432. 1,635 €/l Repsol. Aguilar de la Frontera. CR N-331, 51,3. 1,635 €/l

Gasolina 98

BP Las Tres Provincias . Valenzuela y Llanadas. Carretera A-333 km 53,4. 1,839 €/l

. Valenzuela y Llanadas. Carretera A-333 km 53,4. 1,839 €/l Cepsa . Puente Genil. Calle San Sebastián, 2. 1,829 €/l

. Puente Genil. Calle San Sebastián, 2. 1,829 €/l Repsol . La Carlota. Autovía A-4 km 432. 1,795 €/l

. La Carlota. Autovía A-4 km 432. 1,795 €/l Repsol . Córdoba. Carretera a Palma del Río km 2. 1,785 €/l

. Córdoba. Carretera a Palma del Río km 2. 1,785 €/l Repsol . Córdoba. CR N-4, 412. 1,785 €/l

. Córdoba. CR N-4, 412. 1,785 €/l Repsol . Córdoba. Carretera Palma del Río km 4. 1,785 €/l

. Córdoba. Carretera Palma del Río km 4. 1,785 €/l Repsol . La Rambla. Autovía Córdoba-Antequera km 21,6. 1,785 €/l

. La Rambla. Autovía Córdoba-Antequera km 21,6. 1,785 €/l Moeve . Cabra. Carretera Andújar-Lucena km 103,9. 1,778 €/l

. Cabra. Carretera Andújar-Lucena km 103,9. 1,778 €/l Repsol . Córdoba. Calle Artesanos, 8. 1,769 €/l

. Córdoba. Calle Artesanos, 8. 1,769 €/l Repsol. Córdoba. Carretera Badajoz-Granada km 265. 1,769 €/l

Diésel

Repsol . Fuente Palmera. Carretera Écija-Posadas km 8,8. 1,829 €/l

. Fuente Palmera. Carretera Écija-Posadas km 8,8. 1,829 €/l Repsol . Almodóvar del Río. Carretera C-431 km 21. 1,819 €/l

. Almodóvar del Río. Carretera C-431 km 21. 1,819 €/l Repsol . Castro del Río. Calle Ronda Puente Nuevo, s/n. 1,819 €/l

. Castro del Río. Calle Ronda Puente Nuevo, s/n. 1,819 €/l Moeve . Cabra. Plaza Diputación, s/n. 1,819 €/l

. Cabra. Plaza Diputación, s/n. 1,819 €/l Repsol . Adamuz. Carretera CO-412 km 12,700. 1,819 €/l

. Adamuz. Carretera CO-412 km 12,700. 1,819 €/l Repsol . Pozoblanco. Carretera C-420 km 131. 1,815 €/l

. Pozoblanco. Carretera C-420 km 131. 1,815 €/l Repsol . Villa del Río. Polígono Antigua N-4 Tr. Oriental, 16. 1,805 €/l

. Villa del Río. Polígono Antigua N-4 Tr. Oriental, 16. 1,805 €/l Repsol . Córdoba. Carretera a Palma del Río km 2. 1,805 €/l

. Córdoba. Carretera a Palma del Río km 2. 1,805 €/l Repsol . Peñarroya-Pueblonuevo. Carretera N-432 km 192,2. 1,805 €/l

. Peñarroya-Pueblonuevo. Carretera N-432 km 192,2. 1,805 €/l Repsol. Córdoba. Camino de Turruñuelos, Parcela 4.1. 1,805 €/l

Precio de la gasolina hoy 18 de mayo en Granada

Las gasolineras más baratas de Granada para poder repostar hoy lunes 18 de mayo son estas:

Gasolina 95

E.S. Mirasierra . Baúl. Autovía A-92 km 322. 2,050 €/l

. Baúl. Autovía A-92 km 322. 2,050 €/l Airport Granada . Santa Fe. Carretera Aeropuerto km 0,5. 1,737 €/l

. Santa Fe. Carretera Aeropuerto km 0,5. 1,737 €/l BP Essa . Almuñécar. Calle Khan Jones, s/n. 1,719 €/l

. Almuñécar. Calle Khan Jones, s/n. 1,719 €/l Cepsa . Baza. Paraje Casasola junto a Autovía A-92. 1,709 €/l

. Baza. Paraje Casasola junto a Autovía A-92. 1,709 €/l Gasolinera . La Rábita. Calle Vista Alegre, s/n. 1,699 €/l

. La Rábita. Calle Vista Alegre, s/n. 1,699 €/l Repsol . Salobreña. Avenida Mediterráneo, 29. 1,689 €/l

. Salobreña. Avenida Mediterráneo, 29. 1,689 €/l Repsol . La Zubia. Carretera GR-0 km 2. 1,689 €/l

. La Zubia. Carretera GR-0 km 2. 1,689 €/l Repsol . Granada. Avenida Pulianas, s/n. 1,689 €/l

. Granada. Avenida Pulianas, s/n. 1,689 €/l BP Cadiar . Cádiar. Carretera Lanjarón-Granada A-348 km 53. 1,689 €/l

. Cádiar. Carretera Lanjarón-Granada A-348 km 53. 1,689 €/l E.S. Campsa. Motril. Avenida Andalucía, 11. 1,689 €/l

Gasolina 98

BP Essa . Almuñécar. Calle Khan Jones, s/n. 1,867 €/l

. Almuñécar. Calle Khan Jones, s/n. 1,867 €/l Repsol . La Zubia. Carretera GR-0 km 2. 1,849 €/l

. La Zubia. Carretera GR-0 km 2. 1,849 €/l Repsol . Granada. Avenida Pulianas, s/n. 1,849 €/l

. Granada. Avenida Pulianas, s/n. 1,849 €/l E.S. Campsa . Motril. Avenida Andalucía, 11. 1,849 €/l

. Motril. Avenida Andalucía, 11. 1,849 €/l Galp . Albolote. A-92 km 239. 1,849 €/l

. Albolote. A-92 km 239. 1,849 €/l Galp . Albolote. A-92 km 239. 1,849 €/l

. Albolote. A-92 km 239. 1,849 €/l Repsol . Motril. Avenida Enrique Martín Cuevas, 45. 1,845 €/l

. Motril. Avenida Enrique Martín Cuevas, 45. 1,845 €/l Repsol . Granada. Paseo del Emperador Carlos V, 3. 1,845 €/l

. Granada. Paseo del Emperador Carlos V, 3. 1,845 €/l Repsol . Purchil. Carretera CR C-321 km 2,5. 1,845 €/l

. Purchil. Carretera CR C-321 km 2,5. 1,845 €/l Repsol. Granada. Avenida Dílar, 19. 1,845 €/l

Diésel

E.S. Mirasierra . Baúl. Autovía A-92 km 322. 2,100 €/l

. Baúl. Autovía A-92 km 322. 2,100 €/l BP Cadiar . Cádiar. Carretera Lanjarón-Granada A-348 km 53. 1,899 €/l

. Cádiar. Carretera Lanjarón-Granada A-348 km 53. 1,899 €/l Airport Granada . Santa Fe. Carretera Aeropuerto km 0,5. 1,876 €/l

. Santa Fe. Carretera Aeropuerto km 0,5. 1,876 €/l BP La Alpujarra-Ugíjar . Ugíjar. Carretera Almería km 1. 1,849 €/l

. Ugíjar. Carretera Almería km 1. 1,849 €/l E.S. Virgen del Agua . Jete. Carretera del Suspiro del Moro km 54. 1,805 €/l

. Jete. Carretera del Suspiro del Moro km 54. 1,805 €/l EE SS Los Carrasquillas . Caniles. Carretera A-334 km 14. 1,800 €/l

. Caniles. Carretera A-334 km 14. 1,800 €/l Repsol . Almaciles. CR C-330 Almaciles, 88. 1,799 €/l

. Almaciles. CR C-330 Almaciles, 88. 1,799 €/l Repsol . Láchar. Autovía A-92 salida Peñuelas km 220. 1,799 €/l

. Láchar. Autovía A-92 salida Peñuelas km 220. 1,799 €/l Castril . Castril. Avenida Portillo, s/n. 1,799 €/l

. Castril. Avenida Portillo, s/n. 1,799 €/l Shell. Montefrío. Carretera GR-3410 km 3. 1,799 €/l

Mapa de Geoportal para encontrar las gasolineras más baratas

Como acabamos de ver, los precios de la gasolina en este lunes, y para las estaciones y gasolineras de Andalucía, no distan mucho a los del fin de semana, aunque puede que cambien a lo largo del día o de la semana. Por ello, si tú mismo deseas consultar precios puedes entrar en el Geoportal Gasolineras y filtrar la búsqueda en función de la provincia, e incluso el municipio en el que vivas para de este modo dar con los precios de forma más detallada y viendo el resultado en listas como las mostradas, o también en un mapa como este que vemos a modo de ejemplo, de Málaga: