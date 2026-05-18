Cielos poco nubosos y posibilidad de lluvia en Andalucía según AEMET

En el conjunto del territorio andaluz, se prevén cielos poco nubosos, aunque la tarde podría traer intervalos de nubes altas y la posibilidad de chubascos ocasionales en las sierras Béticas. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, a excepción de un ligero ascenso de las máximas en la vertiente mediterránea. Los vientos serán flojos y variables, predominando la componente oeste, lo que sugiere un día tranquilo en general.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 18 de mayo

Cielo despejado y agradable brisa en Sevilla

La jornada en Sevilla se pinta de claridad, con un cielo que se despereza lentamente mientras el sol, como un tímido invitado, hace su aparición a las 07:13. Las temperaturas se mueven entre los 13 grados por la mañana y alcanzan los 28 en su punto álgido de la tarde. Con una brisa suave, el viento sopla a 10 km/h, en una dirección predominante que ayudará a refrescar el ambiente, aunque la humedad, que puede llegar hasta el 90%, le dará un toque denso al aire.

A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá despejado, ofreciendo una luminosidad que agradecerán los sevillanos. Ya por la tarde, las temperaturas se sentirán más cálidas, pero el ambiente se tornará agradable. Sin embargo, no se espera lluvia, por lo que es una oportunidad perfecta para disfrutar de la luz que se extinguirá a las 21:28. Así, la tarde-noche podrá cerrarse con tranquilidad, sin sobresaltos meteorológicos que eclipsen la belleza del día.

Córdoba: cielo despejado y nubes al final

El sol despide sus primeros rayos en Córdoba, mientras el aire fresco anuncia un día lleno de contrastes. A medida que avanza la mañana, el cielo despejado dará paso a nubes amenazantes y el viento comenzará a hacerse sentir, intensificando la sensación de inestabilidad en el ambiente.

El ascenso de la temperatura llevará a máximas de 27 grados, aunque la tarde traerá consigo un cambio radical. Con ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h y un índice de humedad que alcanzará el 85%, la sensación térmica puede resultar muy pesada. Un consejo práctico: mejor no olvidar el paraguas, ya que la tarde podría traer algunas sorpresas lluviosas inesperadas.

En Huelva, cielo nuboso y brisa suave

Las condiciones meteorológicas para hoy se presentan agradables, con un cielo algo nuboso y temperaturas que oscilarán entre los 12 y 24 grados. El viento soplará de manera suave, aportando una ligera brisa que hará que la sensación térmica se mantenga en niveles confortables, sin posibilidad de lluvia a lo largo del día.

Es una jornada ideal para salir a pasear y disfrutar de un ambiente tranquilo en las calles. La mezcla de temperaturas agradables y el viento ligero son perfectas para actividades al aire libre, así que anímate a aprovechar este tiempo.

Cielo parcialmente nublado y fresco en Cádiz

Esta mañana, Cádiz amanece con un fresco aire que ronda los 17 grados, ofreciendo el abrazo cálido de una temperatura máxima que alcanzará los 21 grados a lo largo del día. El cielo, que se presentará parcialmente nublado, no anticipa lluvias, creando un ambiente propicio para disfrutar de la jornada al aire libre. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el viento soplará del sur a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que pueden superar los 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que indica el termómetro.

A medida que avance la tarde, las nubes irán cediendo ante el cielo más despejado, brindando un ambiente más agradable al caer el sol a las 21:27. La humedad, que oscilará entre el 50% y el 80%, puede hacer que el aire se sienta algo pesado, pero no será impedimento para disfrutar de unas agradables horas de luz, desde la salida del sol a las 07:16 hasta su ocaso, anunciando un día en el que la frescura del mar gaditano se hará notar.

Jaén: cielo despejado y sol radiante

La mañana en Jaén se presenta con un cielo despejado y una temperatura fresca que ronda los 12 grados. El ambiente es agradable, sin riesgo de lluvia, lo que invita a dar un paseo por la ciudad. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, llevando la temperatura hasta los 25 grados en su punto máximo, creando una sensación térmica cálida y agradable. Recuerda llevar ropa ligera y disfrutar del día al aire libre, ya que estas condiciones son perfectas para actividades al sol.

Ambiente soleado con nubes al caer la tarde en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado y una temperatura fresca que ronda los 14 grados, perfectas para disfrutar de un paseo matutino por la costa. A medida que avance el día, el brillo del sol elevará el mercurio hasta alcanzar los 27 grados en su punto máximo por la tarde, mientras una brisa suave del sureste, con ráfagas de hasta 7 km/h, aportará una agradable sensación térmica.

Para esta tarde, se prevé un cambio en el ambiente, ya que el cielo comenzará a nublarse, aunque la lluvia no hará acto de presencia. Es recomendable salir bien abrigado, pues la noche caerá con temperaturas más frescas, rondando los 19 grados, así que no olvide un suéter al salir.

Granada: Ambiente cálido y soleado

La mañana en Granada se presenta tranquila, con un cielo parcialmente nublado que permitirá que los rayos del sol asomen y temperen el ambiente. Las temperaturas rondarán los 10 grados, pero la sensación térmica podría ser algo más fresca.

A medida que avance el día, disfrutaremos de un ligero aumento en el calor, alcanzando máximas de hasta 22 grados por la tarde. Un suave viento del oeste se hará presente, añadiendo frescura. Es un buen momento para sacar la chaqueta en las horas más frescas y preparar un buen paseo al aire libre al caer la tarde, cuando el sol comienza a ocultarse.

Almería: cielo despejado y ambiente agradable

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que invitará a disfrutar de una fresca madrugada con temperaturas en torno a los 17°C. A medida que avanza la mañana, el mercurio ascenderá hasta los 22°C, ofreciendo una agradable sensación térmica a pesar de la ligera brisa del sur, que rondará los 20 km/h.

En la tarde, el panorama se mantendrá sereno, con temperaturas alcanzando los 23°C. La recomendación es aprovechar el sol hasta su escondite a las 21:12, ya que la probabilidad de lluvia es nula durante la tarde-noche y la humedad relative se mantendrá en niveles cómodos.