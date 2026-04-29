Lo que parecía una simple lata de refresco abandonada en la maleza resultó ser un tesoro: escondía 600 monedas de oro

En 2025, dos excursionistas encontraron un tesoro escondido durante un más de un siglo en la República Checa. Ambos estaban recorriendo las montañas Krkonoše, cuando en un muro de piedra vieron una lata de aluminio que sobresalía. La abrieron para ver si había algo en su interior, y descubrieron una enorme colección de 598 moneda de oro que datan de entre 1808 y 1915. Sólo unos pasos más adelante, vieron una caja de hierro que almacenaba una gran cantidad de objetos de valor, entre ellos joyas fabricadas con metales preciosos. Los excursionistas llevaron todo al Museo de Bohemia Oriental, donde calcularon que el tesoro tenía un valor aproximado de 282.000 euros.

Las monedas provenían de diferentes países europeos, como Francia, Turquía, Bélgica, Rumania, Italia, Rusia y Austria-Hungría. Pero, ¿cómo llegaron hasta la República Checa? «Es difícil decir si era oro checo, alemán o judío», dijo Petr Grulich, director del museo, según Arkeo News. Finalmente, se tomó la decisión de que el museo exhibiría la colección y recompensaría a los excursionistas con una comisión del 10% sobre el valor del hallazgo.

El tesoro encontrado en el interior de una lata

Miroslav Novak, jefe del departamento arqueológico del Museo de Bohemia Oriental en Hradec Králové, explica que enterrar objetos es una práctica cuyo origen se remonta a la prehistoria: «al principio, los movimientos religiosos eran más comunes; más tarde, se trataba de bienes almacenados en tiempos inciertos con la intención de recuperarlos posteriormente».

Respecto al tesoro hallado en una lata en la República Checa, sugiere que podría pertenecer a una familia judía que trató de protegerlo tras la anexión nazi. Otra posibilidad es que perteneciera a familias alemanas que vivían en la zona y que decidieron ocultarlo para salvaguardar su patrimonio ante la inestabilidad del momento.

La historia de la región hace que ambas teorías tengan sentido. Tras el Acuerdo de Múnich de 1938, muchas personas abandonaron sus hogares para escapar del avance nazi, dejando atrás propiedades y objetos de valor, como las monedas guardadas en una lata. Sin embargo, el numismático Vojtěch Brádle apunta a que podría tratarse de objetos robados o de una colección de antigüedades desaparecida. «Sabemos que las monedas estuvieron en Serbia en algún momento entre las décadas de 1920 y 1930, pero no tenemos ni idea de cómo ni cuándo llegaron al este de Bohemia», explica.

Legislación en España

Si encuentras un tesoro en España, como las monedas de oro halladas en una lata en la República Checa, no puedes quedártelo sin más. La ley establece que este tipo de hallazgos deben comunicarse y entregarse a las autoridades lo antes posible, ya sea a la Policía Nacional o a la Guardia Civil. No informar del hallazgo puede tener consecuencias importantes, incluidas sanciones económicas elevadas al interpretarse como apropiación indebida o incluso como un delito de hurto en determinados supuestos. Además, es importante no manipular en exceso el lugar del hallazgo, especialmente si puede tener valor arqueológico o histórico, ya que el contexto en el que aparece es clave para su estudio.

El artículo 352 del Código Civil define qué es un tesoro: «Depósito oculto e ignorado de dinero, alhajas u objetos preciosos cuya legítima pertenencia no conste». En estos casos, la legislación obliga a su entrega para que sea la administración quien determine su valor y destino, especialmente si puede tener interés histórico o cultural. La propiedad del hallazgo depende del contexto:

Si aparece en terreno privado, normalmente se establece un reparto entre propietario del suelo y descubridor.

Si el terreno es público o sin dueño claro, puede corresponder una parte a quien lo encuentra.

Si el hallazgo tiene valor histórico relevante, el Estado puede intervenir y conservarlo como patrimonio.

No declarar un tesoro encontrado puede tener consecuencias legales serias. En función del caso, puede considerarse apropiación indebida, un delito recogido en el artículo 253 del Código Penal: «Se apropia, en perjuicio de otro, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble que haya recibido en depósito, comisión o custodia, o que le haya sido confiada por cualquier otro título que obligue a su devolución». También es relevante el artículo 254, que amplía el concepto: «Se aplica a quien se apropia de un bien mueble ajeno que haya encontrado o recibido por error, cuando sabe que no le pertenece y decide no devolverlo».

Finalmente, la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español establece un régimen específico para los hallazgos de valor arqueológico o histórico que modifica lo previsto en el Código Civil. En concreto, el artículo 44.1 dispone que «son bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales que posean los valores propios del Patrimonio Histórico Español y sean descubiertos como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole».

Asimismo, el artículo 44.2 obliga a quien realice el descubrimiento a comunicarlo de forma inmediata a la Administración competente: «El descubridor de objetos o restos arqueológicos deberá comunicarlo inmediatamente a la Administración competente.» En estos supuestos, el régimen especial de la ley prevalece sobre las normas generales del Código Civil.