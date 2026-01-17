Conmoción entre los paleontólogos: descubren en los Alpes uno de los mayores yacimientos de huellas del mundo

Debajo de nuestros pies, la historia de hace millones de años a veces reaparece sin avisar. Esta vez lo ha hecho en los Alpes italianos, donde una ladera rocosa ha sacado a la luz miles de huellas de dinosaurios que dibujan un paisaje muy distinto al actual.

Según el comunicado del Museo de Historia Natural de Milán, el hallazgo reúne pisadas de dinosaurios del Triásico conservadas en un estado excepcional y abre una vía directa para entender cómo se movían estos animales, cómo se agrupaban y qué tipo de especies recorrían la zona.

Hallan miles de huellas de dinosaurios en los Alpes italianos

El yacimiento se encuentra en el Parque Nacional del Stelvio, en la Valle de Fraele, entre Bormio y Livigno, un área que además acogerá competiciones de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

Allí, sobre paredes de dolomía casi verticales y a más de 2.500 metros de altitud, aparecen superficies cubiertas de huellas que se extienden durante kilómetros. Según el comunicado, se trata del mayor conjunto de este tipo documentado hasta ahora en los Alpes y uno de los más relevantes del mundo para este periodo geológico.

Lo curioso es que este descubrimiento no requirió ni grandes medios ni miles de euros en inversión, sino que fue completamente fortuito. En septiembre de 2025, el fotógrafo de naturaleza Elio Della Ferrera recorría la zona cuando observó, con prismáticos, una serie de depresiones repetidas en la roca. Algunas alcanzaban los 40 centímetros.

No se trataba de marcas aisladas, sino de auténticas «camminate», recorridos completos impresos en la piedra. Al día siguiente contactó con el paleontólogo Cristiano Dal Sasso, del Museo di Storia Naturale di Milano, que confirmó que se trataba de huellas de dinosaurio nunca descritas en Lombardía.

Según el comunicado, la complejidad del terreno y la falta de senderos obligarán a emplear drones y técnicas de teledetección para documentar el yacimiento. Antes de que la nieve cubriera la zona, equipos científicos y agentes del parque realizaron los primeros trabajos de campo y recogieron imágenes aéreas que ya permiten estimar la magnitud del conjunto.

Así eran los dinosaurios que caminaron por los Alpes hace 210 millones de años

Las pisadas más abundantes son alargadas y corresponden a animales bípedos. En las mejor conservadas se distinguen dedos y marcas de uñas. Los especialistas las atribuyen a dinosaurios prosaurópodos, grandes herbívoros de cuello largo, antecesores de los saurópodos del Jurásico.

Según el comunicado, muchas huellas siguen direcciones paralelas, lo que apunta a desplazamientos en grupo, incluso con ejemplares jóvenes, cuyas pisadas aparecen mezcladas con las de mayor tamaño.

Además, algunos sectores muestran concentraciones de huellas que sugieren paradas o agrupaciones puntuales. Los investigadores evitan conclusiones apresuradas, pero consideran que el conjunto permitirá analizar el comportamiento social de estos animales con un nivel de detalle poco habitual.

El entorno en el que caminaron no se parece al actual. Según explica el comunicado, hace unos 210 millones de años la zona formaba parte de amplias llanuras costeras de clima tropical, junto al océano Tetis. Los dinosaurios caminaron sobre fangos calizos blandos, que después quedaron cubiertos por sedimentos. El levantamiento de los Alpes y la erosión devolvieron esas superficies a la vista, aunque ahora la exposición al hielo y a la nieve amenaza su conservación.

Por ese motivo, las instituciones implicadas trabajan ya en medidas de protección y en un plan de estudio a largo plazo. Según el comunicado, este «Triassic Park» no sólo amplía el mapa de los dinosaurios en Europa, sino que convierte a la Valle de Fraele en un archivo geológico único.