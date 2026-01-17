Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Real Sociedad - Barcelona de la Liga Este Real Sociedad - Barcelona corresponde a la jornada 20 de la Liga y se jugará en el Reale Arena El Barcelona espera poder llevarse el triunfo en este partido tan complicado que tiene que jugar en San Sebastián

El Barcelona y la Real Sociedad serán los encargados de ofrecer a los espectadores uno de los encuentros más destacados de esta jornada 20 de la Liga. El Reale Arena ya está listo para acoger este partidazo entre dos equipos que se han clasificado para los cuartos de final de la Copa del Rey y que podrían volver a verse las caras si el sorteo así lo quisiese. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo y en vivo online este partidazo de dos clubes históricos del campeonato nacional.

Horario del Real Sociedad – Barcelona: cuándo es el partido de la Liga

El Barcelona viaja a San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad en el partido que corresponde a la jornada 20 de la Liga. El conjunto azulgrana llega tras haber superado su examen ante el Racing en El Sardinero en la Copa del Rey, mientras que los donostiarras superaron a Osasuna en un duelo que se tuvo que decidir en la tanda de penaltis. Ahora ambos tienen que cambiar el chip y centrarse en el campeonato liguero, donde los de Hansi Flick son líderes y en el que los vascos necesitan ganar sí o sí para intentar alejarse de los puestos de descenso.

A qué hora es el partido de la Liga Real Sociedad – Barcelona

La Liga ha programado este apasionante Real Sociedad – Barcelona de jornada 20 del campeonato español para este domingo 18 de enero. El organismo que preside Javier Tebas ha fijado este partidazo entre los culés y el cuadro txuri-urdin en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa sin incidentes entre los aficionados para que el choque entre estos dos históricos de nuestro país pueda arrancar de manera puntual en el Reale Arena.

Dónde y cómo ver gratis el Real Sociedad vs Barcelona en directo por TV online y en vivo

Dazn fue uno de los dos medios de comunicación que compró una parte de los derechos televisivos para retransmitir ciertos partidos del campeonato liguero español en exclusiva en nuestro país. Esto se traduce en que el Real Sociedad – Barcelona de la jornada 20 de la Liga se podrá ver por televisión en directo mediante el canal que Dazn tiene disponible en varias plataformas. Es necesario recordar que se trata de un canal de pago al que habrá que estar suscrito para poder ver todo lo que suceda en el Reale Arena, lo que también significa que no se podrá ver por TV gratis.

Todos aquellos hinchas del conjunto donostiarra, seguidores del cuadro culé y los amantes del fútbol español también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Sociedad – Barcelona que corresponde a la jornada 20 de la Liga a través de la aplicación de Dazn. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero los clientes de esta plataforma también podrán acceder a la web del medio para ver todo lo que suceda en el Reale Arena con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este partidazo de la jornada 20 de la Liga. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Sociedad – Barcelona desde una hora y media antes del inicio y una vez concluya todo en San Sebastián publicaremos la crónica del choque y compartiremos con nuestros lectores todas las reacciones importantes que se produzcan en el Reale Arena.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Sociedad – Barcelona

Por otro lado, todos aquellos hinchas de estos dos equipos que no puedan ver ni disfrutar por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este Real Sociedad – Barcelona de la jornada 20 de la Liga deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, Onda Cero, RNE, la Ser o Radio Marca conectarán con el Reale Arena para contar el minuto a minuto de todo lo que suceda en este partidazo de dos clubes históricos de nuestro país.

Quién es el árbitro del partido Real Sociedad – Barcelona

El Reale Arena, ubicado en el barrio donostiarra de Amara y conocido anteriormente como Anoeta, será el estadio donde se jugará este frenético Real Sociedad – Barcelona de la jornada 20 de la Liga. Este recinto deportivo fue inaugurado en 1993 y y tiene un aforo de 40.000 personas. Se espera que este domingo haya un gran ambiente en las gradas del campo txuri-urdin con una afición entregada para animar a los suyos en este duro choque en el que esperan poder dar la sorpresa ante el vigente campeón del torneo liguero.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF designó al colegiado Jesús Gil Manzano para que dirija la contienda en el Real Sociedad – Barcelona de la jornada 20 de la Liga. Carlos del Cerro Grande estará controlando todo en el VAR revisando las jugadas polémicas que se puedan producir sobre el césped para, en el caso de considerarlo necesario, advertir a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la acción al monitor que estará instalado en la banda del Reale Arena.