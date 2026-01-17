Adiós a Zara: Inditex cierra la primera tienda de la historia de La Coruña tras 50 años

Inditex cerrará el primer Zara de la historia en La Coruña: fin de una tienda emblemática tras 51 años. Con el fin del contrato de alquiler el próximo 31 de enero, Zara bajará definitivamente la persiana del que fue su primer punto de venta. El inmueble no pertenece al holding Pontegadea y estaba arrendado a un tercero. El cierre simboliza el final de una etapa histórica para Inditex y para la ciudad de La Coruña, cuna de una de las mayores compañías de moda del mundo.

Inditex cerrará a finales de enero la histórica tienda de Zara situada en la calle Juan Flórez de La Coruña, el primer establecimiento que abrió la marca hace casi 51 años. El local, inaugurado el 9 de mayo de 1975, marcó el nacimiento de Zara y el inicio de lo que hoy es el mayor grupo textil del mundo. Su clausura responde a la estrategia comercial del grupo, centrada en grandes tiendas con mayor capacidad y servicios integrados.

La clausura se producirá con la finalización del contrato de alquiler el próximo 31 de enero. El inmueble, de apenas 300 metros cuadrados, no pertenece al holding inmobiliario Pontegadea y estaba arrendado a un tercero. Sus dimensiones han quedado desfasadas dentro del actual modelo comercial de Inditex, que desde hace años desarrolla una profunda transformación de su red de tiendas.

Un cambio de modelo comercial

La estrategia del grupo pasa por reducir el número de establecimientos y concentrar la actividad en grandes tiendas de más de 2.000 metros cuadrados, concebidas como espacios integrales en los que se combinan todas las líneas de producto —hombre, mujer y niño—, tecnología avanzada y nuevas experiencias para el cliente. En ese contexto, los locales de pequeño formato han ido perdiendo peso dentro de la estructura comercial de la compañía.

Zara, como buque insignia de Inditex, ha liderado este proceso de transformación. La marca ha incorporado conceptos como El Apartamento, orientado a una propuesta de moda de carácter más premium, y las cafeterías Zacaffé, que refuerzan la experiencia de compra y convierten las tiendas en espacios de mayor permanencia y valor añadido.

Un aniversario convertido en homenaje

El cierre definitivo del primer Zara llega menos de un año después de la celebración de su 50 aniversario. Con motivo de esa efeméride, Inditex cesó temporalmente la actividad comercial del local de Juan Flórez para transformarlo en un museo efímero. Durante varias semanas, el establecimiento se convirtió en una galería coruñesa a pequeña escala, en la que se expusieron piezas de edición limitada, objetos conmemorativos y una selección de revistas de moda, arte y cultura publicadas desde 1975.

El espacio se completó con la instalación de una cafetería, concebida como un homenaje a los orígenes de la marca y como un gesto simbólico que anticipaba el final de su etapa como tienda convencional.

Reubicación de la plantilla

En la actualidad, 11 personas trabajan en la tienda de Juan Flórez. Inditex ha ofrecido a toda la plantilla la reubicación en otros establecimientos de Zara en La Coruña, una práctica habitual en los procesos de reorganización de la red comercial del grupo. Entre los destinos previstos figuran la tienda de la calle Compostela, situada a apenas 400 metros y considerada la de mayor tamaño dentro de la ciudad, y el establecimiento del centro comercial Marineda City.

Ambos locales superan ampliamente los 2.000 metros cuadrados y encajan plenamente en el nuevo concepto de tienda que impulsa Inditex, con espacios más amplios, digitalizados y adaptados a un modelo de consumo cada vez más omnicanal.