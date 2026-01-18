Entrar en el Bazar del Libro es introducirse en otro tiempo, en una época desvanecida que dejó como testimonio libros, mapas, fotografías, estampas, juguetes, postales, facturas manuscritas y revistas que sus propietarios dejaron en el olvido. Es realmente el local de los libros y objetos olvidados y es también la única librería de viejo que queda en Palma, con la salvedad del pequeño local de horario muy limitado que ha reabierto Librería Ripoll.

Hace sólo unas décadas había varias librerías de viejo en Palma: Librería Fiol en la calle de los Olmos; Librería Ripoll en la calle San Miguel; y Paper i Plom en la calle Argentería. Como tal, hoy sólo queda el Bazar del Libro.

Durante años, han ido a parar al Bazar miles de libros que a sus propietarios no les ha interesado conservar, en ocasiones por falta de espacio o bien porque han fallecido y a los herederos no les han interesado. Bibliotecas enteras de antiguas casas han acabado en el Bazar y algunas de ellas, muy valiosas e importantes. Hay preferentemente libros descatalogados y de ediciones agotadas y ejemplares raros, o incluso, muy raros.

En el Bazar se pueden encontrar también cientos o miles de fotografías antiguas que a lo largo de los años debieron quedar olvidadas en cajones de viejos muebles y hay también álbumes familiares. Son fotografías que relejan épocas pasadas y personas desparecidas hace mucho tiempo. En el Bazar del Libro se exponen también sellos, mapas y antiguos billetes de viajes y tarjetas de embarque que sus propietarios viajeros dejaron en los libros. Igualmente se pueden encontrar juguetes, discos de vinilo, publicidad antigua, tebeos y revistas de épocas pasadas.

El Bazar es el escenario de un mundo viejo y olvidado que intenta resucitar exponiendo sus libros y objetos diversos a quien quiera darles una nueva vida, coleccionistas y estudiosos preferentemente y no sólo de Mallorca sino de todo el mundo que acceden a la tienda por medio de la página web y la plataforma de venta online.

El local se encuentra en el centro histórico de Palma, en la calle Santo Cristo, junto a la iglesia de Santa Eulalia. Es un comercio catalogado como emblemático. Muy cerca se encuentra la Panadería Fiol, también catalogada como emblemática por su antigüedad y que ya fue objeto de un reportaje en OKDIARIO.

En la actualidad el Bazar del Libro lo regentan el economista Juan Antonio Cantarellas y su mujer, Cati Bauzá. Ambos han convertido el local en el escenario de su jubilación. Juan Antonio y Cati entraron en en local en 2011 buscando unos objetos singulares que lograron encontrar, se enamoraron del sitio y salieron con una oferta para adquirirlo y tomar el relevo al entonces su propietario, Toni Llabrés.

Entrevistamos a Juan Antonio Cantarellas para saber más sobre este local emblemático, el Bazar del Libro.

REGUNTA.-¿Desde cuándo regenta el Bazar del Libro?

RESPUESTA.-Desde mayo del 2011. Compramos el Bazar del Libro y lo volvimos a reabrir en febrero del 2012.

P.-¿Se lo compraron al antiguo propietario?

R.-Correcto, al señor Toni Llabrés, que lo estuvo regentando desde 1978.

P.-¿Y antes de 1978, qué había en este local?

R.-Anteriormente había sido Confecciones Segura, desde 1920 y hasta el 78. Y antes, desde 1870 y hasta 1920, fue una bodega, Bodega Enderrocat. Se vendían licores y vinos. El local era más amplio, estaba unido a la Bodega Santo Cristo, justo aquí al lado. En el fondo del local estaban las botas de vino. Se vendía vino a granel.

P.-¿De dónde salen los libros y objetos que se exponen y venden en el Bazar del Libro?

R.-Inicialmente teníamos los libros que nos dejó y que compramos junto con el local al antiguo propietario, Toni Llabrés, y a partir de entonces fuimos adquiriendo muchas bibliotecas, algunas muy importantes. Bibliotecas procedentes de casas particulares.

P.-¿Casas particulares que se desprenden de sus libros?

R.-Así es. Gente que al vender su casa se desprende de sus bibliotecas, gente que se cambia de casa y se marcha a una casa más pequeña donde no hay sitio para los libros. Y, sobre todo, muchas bibliotecas procedentes de herencias que a los herederos no les interesa conservar.

P.-El Bazar del Libro es en cierto modo el lugar de los objetos y libros olvidados.

R.-Sí, correcto. Aquí se puede encontrar de todo, ya no sólo libros. Se llama El Bazar del Libro, pero hay fotografías antiguas, sellos, monedas, mapas, posters, facturas…

P.-¿Aparte de vender, usted también compra libros antiguos?

R.-Sí. Durante muchos años estuvimos comprando libros en general pero ahora sólo adquirimos ejemplares anteriores a 1900.

P.-Esta es la última librería de viejo que queda en Palma.

R.-Había cuatro o cinco librerías de viejo y nos quedamos solos aunque recientemente ha reabierto la Librería Ripoll. Cerró y ahora ha vuelto a abrir aunque tiene un local muy pequeño y con un horario muy limitado. Nosotros tenemos este local, que es amplio pero siempre hay problemas de espacio. Aparte del local, tenemos un almacén donde guardamos unos 80.000 libros. Aquí sólo se expone el 20% de lo que tenemos. En total, podemos tener unos 120.000 libros. El almacén está en Alcúdia.

P.-¿Y los libros del almacén los van trayendo aquí?

R.-Efectivamente. Vendemos muchos libros a través de Internet. Ahora mismo acaba de llamar un señor de Salamanca pidiendo un libro. Lo compra y nosotros se lo mandamos. Tenemos una página web para la venta de libros antiguos. Tenemos clientes en toda España y también en el extranjero. En Mallorca, tenemos clientes que ven el libro en la plataforma, lo compran y luego vienen a buscarlo aquí.

P.-Precisamente le iba a preguntar sobre sus principales clientes.

R.-Hay de todas las edades y condiciones, sobre todo en la venta online. Tenemos como clientes a muchos coleccionistas, gente que busca libros especiales y que por suerte encuentran aquí. El coleccionista compra mucho por internet. Y no sólo compra libros caros, también libros de diez, seis o incluso un euro. Hay coleccionistas en todas las islas que nos conocen y vienen aquí a comprar libros. Curiosamente, tenemos más mujeres que hombres como clientes. Y otra curiosidad, tenemos clientes muy jóvenes, de 15 años y también de 80.

P.-Y por lo que veo, también tienen clientes fuera de Mallorca.

R.-Incluso en Japón. Tenemos un cliente en Japón que compra regularmente una vez al mes. En Sudamérica también se compra bastante y luego tenemos clientes en toda la península y toda Europa.

P.-¿Qué buscan los grandes coleccionistas?

R.-Libros de historia y libros históricos.

P.-¿Aparte de libros, qué otros objetos se pueden encontrar aquí?

R.-Tenemos muchos mapas y fotografías antiguas. Dentro de los libros viejos encontramos con frecuencia fotografías, estampas religiosas y recuerdos distintos. También tenemos billetes antiguos. En un libro que perteneció a alguien que hubiera viajado encontramos con frecuencia billetes del viaje, tarjetas de embarque, etcétera.

P.-¿Y más objetos curiosos?

R.-Muchas fotografías, álbumes familiares, facturas antiguas…

P.-Y una pianola.

R.-La pianola la tenemos a medias con un señor. Se hizo en Nueva York en 1890. Dentro tiene una placa que dice garantía de por vida. Hay clientes que vienen a tocar la pianola de forma libre y gratuita. Funcionan perfectamente y es una curiosidad de la tienda.

P.-¿Está en venta?

R.-No, en absoluto. No podríamos sustituirla por nada. Es parte de la tienda. Es como si nos pidieran comprar la librería.

P.-Y he leído que hay mobiliario que pertenecía a Confecciones Segura.

R.-Tenemos dos largas mesas que se utilizaban para extender las telas. Son muebles que los restauramos. También tenemos una mesa de mapas que nos cedió Librería Ripoll.

P.-¿Hay algún libro especialmente valioso?

R.-Varios pero podemos destacar la primera edición de la Historia de Mallorca de Dameto, que data de 1631.

P.-¿Desde que adquirió la librería en 2011 ha visto muchos cambios en este barrio?

R.-El barrio ha cambiado. Hay menos residentes. En el caso antiguo ha habido una emigración hacia otras zonas de Palma. De hecho, librerías de nuevo y otros negocios han optado por marcharse a otras zonas de Palma, a la periferia y fuera del centro histórico.

P.-¿Tiene futuro este negocio?

R.-Tiene futuro porque nosotros lo tenemos como nuestra jubilación.