El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha elegido los montes nevados y helados de un paraje aislado en la linde entre las comunidades de Madrid y de Castilla y León para hacerse un vídeo de autopromoción este sábado. Nadie se ve a la redonda. Soledad absoluta. Sánchez, que ha difundido este vídeo de autobombo a través de las redes sociales, aparece enfundado y presumiendo de practicar bicicleta en la modalidad de enduro, pese a que la evidente peligrosidad de la nieve y el hielo le hacen desistir por elemental sentido común.

El vídeo a modo de selfie se lo ha hecho mientras lleva años restringiendo al máximo sus apariciones en público y, cuando las hace, despliega un cinturón de seguridad cada vez más amplio y estricto para impedir las protestas ciudadanas.

Atrincherado en Moncloa ante los casos de corrupción que le acosan a nivel personal y de partido, Sánchez ha optado por autopromocionarse en medio de la nada y elogiando los «paisajes maravillosos» de Castilla y León y de los montes de la Comunidad de Madrid, dos regiones a las que castiga desde el Gobierno, en una estrategia de confrontación contra la jefa del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso –la gran diana del sanchismo–, y el dirigente de Castilla y León, el también popular Alfonso Fernández Mañueco.

El último topetazo –hasta la fecha– es a cuenta de la financiación autonómica que Pedro Sánchez ha pactado con el líder de ERC, el condenado y ex preso por sedición Oriol Junqueras. A la medida de Cataluña, el plan de Sánchez para prolongar su estadía en Moncloa ha levantado en un frente común a todas las demás autonomías del régimen común, con Ayuso a la cabeza, pero también con el airado rechazo del barón socialista Emiliano García-Page.

Este último, el presidente castellano-manchego y líder regional del PSOE, ha dejado claro que el modelo de financiación pactado por Sánchez con Junqueras es intolerable por insolidario, porque privilegia nuevamente al independentismo catalán en detrimento del resto de autonomías del régimen común y porque, además, choca de lleno con las propias esencias programáticas de la socialdemocracia en la que se asienta el PSOE y que Sánchez ha abandonado a cambio de blindarse en La Moncloa de la mano de independentistas, proetarras y comunistas que no esconden sus filias con el separatismo.

Ajeno a todo ello, Sánchez ha optado este sábado por disfrutar de un día de asueto entre la nieve y los montes helados de un lugar que no ha querido precisar. Se ha limitado a decir que estaba en un paraje de Castilla y León próximo a la linde con la Comunidad de Madrid.

«Os quería enseñar esta maravilla y vamos a intentar un poco de bici, no sé si lo lograremos», dice Sánchez en el video que se ha grabado en ese paraje gélido. Basta con apreciar las imágenes del terreno que él mismo muestra para evidenciar que transitar por allí en bici es una temeridad. Poco después, en el mismo video, él mismo se pliega a la evidencia: «Pues al final hemos optado por ir por la carretera porque hay muchísima nieve y el descenso puede hacerse peligroso, así que nada, por la carretera, ya habrá otras ocasiones en las que os enseñe esta disciplina tan fantástica de la enduro, pero no quería dejar de compartir con vosotros esta maravilla de paisaje. Hasta la próxima».