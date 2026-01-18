La Fiscalía lleva 4 años avisando al Gobierno que una ley suya provoca que las maltratadas «se autoinculpen»

La Fiscalía lleva años avisando al Gobierno que una reforma legal operada en 2021 ha provocado un aumento de las sentencias de conformidad en materia de violencia de género. El Ministerio Fiscal ha trasladado en varias ocasiones su preocupación por que las mujeres acaban «autoinculpándose» de las agresiones a ellas y sus hijos.

Así se refleja en distintas memorias en las que la Fiscalía detalla los principales problemas para la protección a la mujer y los menores. El problema radica en la reforma del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a raíz de la Ley de Protección Integral a la infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, aprobada en 2021.

Las distintas fiscalías provinciales destacan que «el impacto» de esta reforma «es evidente», «apuntando varias de ellas a una elevación del número de sentencias de conformidad ante el juzgado de lo penal, que ligan a la imposibilidad de la víctima a acogerse a la dispensa», es decir, su obligación a declarar en el procedimiento.

«A raíz de la precitada reforma legal, en algunas ocasiones las declaraciones plenarias se realizan por las víctimas con el propósito de no perjudicar al agresor; así, se muestran vagas e imprecisas, tienden a minimizar los hechos, se atribuyen a sí mismas la culpa, manifiestan no recordar lo acontecido o, abiertamente, reconocen que los hechos denunciados no eran ciertos. Resulta incuestionable que la dependencia emocional con el agresor o el profundo temor hacia él o su entorno subyacen en esos comportamientos», se recoge en la última memoria de la Fiscalía.

Pero no es la única. El Ministerio Fiscal lleva desde el mismo 2021 avisando de esta problemática. A los fiscales les preocupa sobremanera «la posición de la víctima en el juicio oral, cuando desea acogerse a la dispensa y es informada de que no puede hacerlo».

«La experiencia acumulada hasta el momento en las fiscalías es que, en tales casos, se muestran reticentes a declarar, responden de forma inconcreta y vaga, incurren en contradicciones e incluso, en varios casos, llegan a autoinculparse de los hechos, argumentando que no se le entendió bien, que no se encontraba bien psicológica o anímicamente, y que realmente la culpable de lo acontecido fue ella».

«Nos encontramos, por tanto, ante la paradójica tesitura de que, una reforma legal realizada con el objeto de otorgar protección a las víctimas de violencia de género y erradicar los espacios de impunidad derivados de la dispensa, puede volverse en contra de las víctimas si no se hace un adecuado tratamiento de la prueba y se investigan las causas que han llevado a la víctima a adoptar esa postura. Es preciso entender que detrás de estos comportamientos, subyace temor a su agresor, presión de su entorno o dependencia emocional de él», se recoge ya en la memoria correspondiente al año 2022.

Para solventarlo, los fiscales piden que «se realicen interrogatorios no revictimizantes y que las deducciones de testimonio se valoren tras el dictado de la sentencia, teniendo en cuenta todas las circunstancias de la víctima».