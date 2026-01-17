Alineación del Barcelona contra la Real Sociedad: Raphinha es la duda

La alineación del Barcelona para medirse a la Real Sociedad este domingo (21:00 horas) en el Reale Arena con motivo de la jornada 20 de la Liga tendrá el regreso de Frenkie De Jong al once después de cumplir sanción. Hansi Flick saldrá con su once titular en un campo complicado. No se la juega con rotaciones para buscar ampliar su gran racha de victorias.

El Barcelona visita a la Real Sociedad este domingo en Liga después de pasar de ronda en Copa del Rey y ganar la Supercopa de España hace una semana. El equipo de Hansi Flick está en su mejor momento de la temporada con 11 victorias consecutivas y presenta un rendimiento imparable. Por ello, no habrá rotaciones y el entrenador alemán saldrá con todo en el Reale Arena.

En la portería jugará Joan García. El portero catalán lo está jugando todo esta temporada siempre que las lesiones le han respetado. Ante el Racing volió a dejar una parada milagrosa para salvar a su equipo en el tiempo de descuento.

La alineación del Barcelona en defensa tendrá a cuatro titulares indiscutibles. Koundé y Balde serán los laterales del equipo. La pareja de centrales estará formada por Eric García y Pau Cubarsí.

En el centro del campo del Barcelona vuelve Frenkie De Jong tras cumplir sanción en Copa del Rey. Jugará a su lado un Pedri que es clave en este equipo. Por delante apunta a jugar Fermín López como enganche.

Y la alineación del Barcelona culmina en el ataque con un tridente de lujo. Raphinha será titular en una banda, Lamine Yamal seguirá acumulando minutos en la otra y el delantero de inicio será Robert Lewandowski.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse a la Real Sociedad este domingo en el Reale Arena con motivo de la jornada 20 de la Liga: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Pedri, De Jong; Fermín, Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.