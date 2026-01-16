Cuándo es la final de la Copa África: horario del Senegal – Marruecos y dónde ver por TV en directo gratis

Senegal y Marruecos han alcanzado la final de la Copa África y ahora llega el momento de la verdad para ellos, ya que todo se decidirá en Rabat. El Estadio Príncipe Moulay Abdellah dictará sentencia y veremos si son los anfitriones, liderados por Brahim Díaz, los que se quedan el trofeo o si, por el contrario, es el combinado senegalés, en el que Sadio Mané es su gran estrella, la que se lleva el título para su país. A continuación te detallamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo.

Horario del Senegal – Marruecos: cuándo es la final de la Copa África

La Copa África llega a su fin y serán Senegal y Marruecos los dos combinados que se enfrentarán en el partido que corresponde a la gran final del torneo y que se disputará en la ciudad de Rabat, más concretamente en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah. Esto quiere decir que Los leones del Atlas jugarán delante de su afición y se convierten así, además de por plantilla, en los grandes favoritos para alzar este preciado trofeo que Sadio Mané y el combinado senegalés buscarán ganar tras haberlo hecho por primera vez en su historia en 2021.

A qué hora es la final de la Copa África Senegal – Marruecos

La organización de la Copa África ha programado este frenético Senegal – Marruecos de la final del torneo para este domingo 18 de enero. Este choque entre estos dos combinados que sólo han logrado ganar una vez este campeonato está fijado en el horario de las 20:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa en los aledaños del Príncipe Moulay Abdellah para que el balón ruede de manera puntual.

Dónde y cómo ver gratis el Senegal vs Marruecos en directo por TV online y en vivo

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos de esta competición apasionante del continente africano. Este Senegal – Marruecos de la final de la Copa África se podrá ver por televisión a través del canal Movistar+ Plus. Esta plataforma es de pago y habrá que tenerla contratada para poder disfrutar de todo lo que suceda en el Príncipe Moulay Abdellah y así saber quién será el nuevo campeón que ocupe el trono que por ahora sigue siendo de Costa de Marfil.

Todos aquellos aficionados y amantes del deporte rey que no se pierden ninguna competición sea en el continente que sea, deben saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online este emocionante Senegal – Marruecos que corresponde a la final de la Copa África mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este operador también pondrá a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador.

Además, hay que recordar que en la página web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información previa a todo lo que rodee a esta final de la Copa África. También publicaremos la crónica una vez acabe este encuentro que se juega en Rabat y también compartiremos las reacciones importantes que se puedan producir en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah.

Dónde escuchar por radio en directo el Senegal – Marruecos

Por otro lado, todos los aficionados que no puedan ver la final de la Copa África en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online tendrán la opción de estar informados escuchando por la radio gratis lo que va sucediendo en Rabat. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Estadio Príncipe Moulay Abdellah para contar las cosas importantes que ocurran en este frenético Senegal – Marruecos.

En qué estadio se juega la final de la Copa África Senegal – Marruecos

El Estadio Príncipe Moulay Abdellah, situado en la ciudad de Rabat, será el escenario donde se jugará la final de la Copa África entre Senegal y Marruecos. Este recinto deportivo fue inaugurado en 1983 y tiene capacidad para acoger a 53.000 espectadores. Obviamente, se espera un lleno absoluto y un ambientazo en la ciudad marroquí, pero lógicamente se verá un mayor número de aficionados locales que animarán a la anfitriona a llevarse el segundo título de su historia en esta competición.

Cuándo es el tercer y cuarto puesto Egipto – Nigeria

Hay que tener en cuenta también que la Copa África celebrará su final de consolación. El sábado 17 de enero a las 17:00 horas, una menos en las Islas Canarias, comenzará el Egipto – Nigeria en el que ambas selecciones pelearán por el tercer y cuarto puesto. Este choque también se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar+ y en streaming y en vivo online por la aplicación de esta plataforma de pago, por lo que no se podrá ver gratis por TV.