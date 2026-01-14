Resultados de las semifinales de la Copa África: qué países se clasifican y cuándo es la final del torneo

Esto se acaba ya. La Copa África celebrará su gran final en los próximos días después de unas semifinales increíbles con los cuatro mejores equipos del torneo viéndose las caras en tierras marroquíes. Tras los dos partidazos ya conocemos quiénes se quedan a las puertas y tendrán que pelear por el tercer y cuarto puesto y quiénes se la jugarán en el partido decisivo, que se disputará en Rabat, en el que está en juego el campeonato.

Los resultados de las semifinales de la Copa África

Sin ningún tipo de dudas, los aficionados que están siguiendo esta Copa África que se está jugando en Marruecos han podido disfrutar con las semifinales, ya que han sido dos auténticos partidazos que han tenido de todos. El primero de ellos fue el que medía a la Senegal de Sadio Mané contra la Egipto de su ex compañero Mohamed Salah y fue el primero el que salió vencedor al imponerse por 1-0 con un gol suyo.

Una vez acabado este encuentro le llegó el turno a la anfitriona, donde Brahim Díaz ha estado siendo el mejor de su país a lo largo del torneo. Su rival en las semifinales de la Copa África era una Nigeria que llegaba a este choque tras ser la única que había ganado todos sus duelos disputados hasta el momento. Finalmente, el choque acabó con 0-0 en el luminoso y fueron los penaltis los que metieron a Marruecos en la gran final de un torneo que jugarán delante de su gente.

Senegal 1–0 Egipto.

Nigeria 0 (2)–(4) 0 Marruecos. Miércoles 14 de enero a las 21:00 horas.

Cuándo es la final de la Copa África y dónde ver por TV

Después de prácticamente un mes de competición la Copa África llega a su final. Tan sólo quedan dos partidos por delante y a los futbolistas que todavía están participando les tocará volver a defender el escudo de sus clubes. El primer partido que se tiene que jugar es la final de consolación, el duelo por el tercer y cuarto puesto. Mohamed Salah y su Egipto se verán las caras ante Nigeria este sábado 17 de enero.

Un día después, el 18 de enero, la ciudad de Rabat acogerá la gran final de esta Copa África. En un lado del campo estará Senegal, que ganó por primera y única vez este torneo en 2021. Delante tendrá a la anfitriona, a Marruecos, que claramente es la gran favorita para alzar el título el próximo domingo, pero es cierto que no va a ser nada fácil llevarse el trofeo.

Tercer y cuarto puesto: Egipto – Nigeria. Sábado 17 de enero a las 17:00 horas. Movistar+.

Final: Senegal – Marruecos. Domingo 18 de enero a las 20:00 horas en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah (Rabat).

Así han quedado los cuartos de final de la Copa África

Malí 0–1 Senegal.

Camerún 0–2 Marruecos.

Argelia 0–2 Nigeria.

Egipto 3–2 Costa de Marfil.

Resultados de los octavos de la Copa África

Senegal 3–1 Sudán.

Malí 1 (3)–(2) 1 Túnez.

Marruecos 1–0 Tanzania.

Sudáfrica 1–2 Camerún.

Egipto 3–1 Benín.

Nigeria 4–0 Mozambique.

Argelia 1–0 RD Congo.

Costa de Marfil 3–0 Burkina Faso.

Así quedaron los grupos de la Copa África

La Copa África arrancó el pasado mes de diciembre con su fase de grupos, una ronda que fue bastante emocionante, aunque hay que reconocer que prácticamente no se produjeron sorpresas y los grandes candidatos a estar en los octavos de final acabaron avanzando hasta dicha fase eliminatoria. Eso sí, los únicos países que consiguieron hacerse con el pleno de victorias fueron Nigeria y Argelia, por lo que la gran favorita como era la anfitriona, Marruecos, ya tuvo si primer pinchazo en forma de empate en la segunda jornada.

Grupo A

Marruecos – 7 puntos. Malí – 3 puntos. Comoras – 2 puntos. Zambia – 2 puntos.

Grupo B

Egipto – 7 puntos. Sudáfrica – 6 puntos. Angola – 2 puntos. Zimbabue – 1 punto.

Grupo C

Nigeria –9 puntos. Túnez – 4 puntos. Tanzania – 2 puntos. Uganda – 1 punto.

Grupo D

Senegal – 7 puntos. RD Congo – 7 puntos. Benín – 3 puntos. Botsuana – 0 puntos.

Grupo E

Argelia – 9 puntos. Burkina Faso – 6 puntos. Sudán – 3 puntos. Guinea Ecuatorial – 0 puntos.

Grupo F

Costa Marfil – 7 puntos. Camerún – 7 puntos. Mozambique – 3 puntos. Gabón – 0 puntos.

Resultados de la jornada 3 de la Copa África

Grupo A

Zambia 0–3 Marruecos.

Comoras 0–0 Malí.

Grupo B

Zimbaue 2–3 Sudáfrica.

Angola 0–0 Egipto.

Grupo C

Uganda 1–3 Nigeria.

Tanzania 1–1 Túnez.

Grupo D

Botsuana 0–3 RD Congo.

Benín 0–3 Senegal.

Grupo E

Guinea Ecuatorial 1–3 Argelia.

Sudán 0–2 Burkina Faso.

Grupo F

Gabón 2–3 Costa de Marfil.

Mozambique 1–2 Camerún.

Así quedó la jornada 2 de la fase de grupos de la Copa África

Grupo A

Zambia 0–0 Comoras.

Marruecos 1–1 Malí.

Grupo B

Angola 1–1 Zimbabue.

Egipto 1–0 Sudáfrica.

Grupo C

Uganda 1–1 Tanzania.

Nigeria 3–2 Túnez.

Grupo D

Benín 1–0 Botsuana.

Senegal 1–1 RD Congo.

Grupo E

Argelia 1–0 Burkina Faso.

Guinea Ecuatorial 0–1 Sudán.

Grupo F

Gabón 2–3 Mozambique.

Costa de Marfil 1–1 Camerún.

Resultados de la jornada 1 de la fase de grupos de la Copa África

Grupo A

Marruecos 2-0 Comoras.

Malí 1-1 Zambia.

Grupo B

Sudáfrica 2-1 Angola.

Egipto 2-1 Zimbabue.

Grupo C

Nigeria 2-1 Tanzania.

Túnez 3-1 Uganda.

Grupo D

RD Congo 1-0 Benín.

Senegal 3-0 Botsuana.

Grupo E

Burkina Faso 2-1 Guinea Ecuatorial.

Argelia 3-0 Sudán.

Grupo F