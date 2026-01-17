El fundador de Podemos Pablo Iglesias ha vuelto a pedir al Gobierno que persiga a la prensa libre que no se ajusta a sus dictados comunistas. Iglesias, comunista confeso financiado por la tiranía asesina de los ayatolás de Irán, ha defendido ahora desde TVE que el Gobierno de Sánchez «espose y encarcele» al director de OKDIARIO, Eduardo Inda, y al periodista Federico Jiménez Losantos, entre otros, a los que ha calificado de «agresores fascistas».

Lo ha hecho desde la privilegiada tribuna que el Gobierno le ha regalado en la televisión pública estatal, en la que ha sido acomodado para pontificar con sus tradicionales tesis contra la prensa libre, en contra del centroderecha y de toda opción política que no encaje en sus postulados comunistas.

Pablo Iglesias ha sido colocado en la nómina del programa Malas Lenguas, que conduce Jesús Cintora, espacio que ha revuelto incluso al Consejo de Informativos de TVE por su indisimulado sectarismo, en contra de PP y Vox y a favor del Gobierno socialcomunista de Sánchez.

En su última intervención en este programa, el tertuliano Iglesias ha aprovechado la televisión pública estatal para atacar a la prensa libre y a criminalizar a periodistas independientes. No es la primera vez que lo hace –desde los orígenes de su fracasada trayectoria política ha defendido reprimir desde el poder a los medios de comunicación desafectos a la causa socialcomunista–, pero sí la primera vez que lo hace en la nómina de un programa de la televisión pública estatal, en la que se ha explayado cómodamente.

Entre otras perlas que ha dejado en TVE, ha acusado a medios como OKDIARIO de «difundir masivamente el odio». Lo ha dicho escasas horas después de que Beatriz Talegón detallara en el programa de Íker Jiménez en Cuatro, Horizonte, cómo Pablo Iglesias obligaba a sus tertulianas a vestirse ocultando sus brazos y escote al machista gusto de los ayatolás iraníes. Lo hacía «por la pasta», por el dinero que la tiranía de Irán le pagaba a la productora de Pablo Iglesias para que difundiera sus tesis antisistema en España. Lo hacía a través del programa Fort Apache. Ahora, Iglesias y su órbita –Podemos y Sumar– guardan silencio ante la masacre de mujeres en Irán por parte del régimen de los ayatolás, que está reprimiendo a sangre y fuego las protestas ciudadanas contra esa dictadura islamista.

En el programa sanchista que dirige Cintora en TVE, Pablo Iglesias ha exigido al Ministerio del Interior que mande a las fuerzas de seguridad contra Inda y otros periodistas críticos con el socialcomunismo, que destapan la corrupción del sanchismo y que vienen desnudando las conductas de Podemos y de Sumar, donde los casos de agresiones y abusos sexuales de dirigentes han puesto en evidencia la falsedad de su discurso –Íñigo Errejón está pendiente de juicio y Juan Carlos Monedero está suspendido como profesor de la Complutense, acusado de haber acosado sexualmente a alumnas–.

Tras los ataques lanzados por Pablo Iglesias desde TVE, ha replicado en redes sociales ese mismo discurso contra la prensa libre española. «Vito Quiles, Ndongo, Inda o Losantos no son ni reporteros incisivos ni periodistas. Son agresores fascistas que deberían estar en la cárcel», ha dejado escrito Iglesias, que exige asimismo que los múltiples medios de comunicación que le incomodan –entre los que destaca OKDIARIO– sean privados de la publicidad institucional a la que tienen derecho –la jurisprudencia, desde hace años, se ha pronunciado contra la discriminación en el reparto de publicidad oficial–.

«El Gobierno debería dar las órdenes pertinentes para ponerles las esposas» a Inda y al resto de periodistas que disgustan a Iglesias, según ha dejado escrito el mismo en redes sociales, tesis que defiende también desde TVE con el beneplácito del Ejecutivo socialcomunista de Sánchez, que financia generosamente a periodistas afines como el propio Cintora que acoge en su programa al fundador de Podemos.