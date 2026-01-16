Pablo Iglesias obligaba a sus tertulianas a taparse el escote con un imperdible al gusto de los ayatolás

Mientras presumía de feminismo y hacía de éste una de sus grandes banderas propagandísticas, el comunista y fundador de Podemos, Pablo Iglesias, obligaba en España a las mujeres que salían en su programa de televisión a modificar su atuendo para vestir al gusto de los ayatolás iraníes, que oprimen a las mujeres, las consideran seres inferiores sometidos al hombre y dirigen el país desde hace décadas con una sanguinaria dictadura islamista de corte medieval.

La obligación impuesta por Pablo Iglesias respondía «al parné», al dinero puro y duro. Lo ha revelado Beatriz Talegón, que en su día formó parte del equipo de tertulianas del programa Fort Apache propiedad de la productora televisiva de Pablo Iglesias. Fue la plataforma audiovisual que utilizó para pregonar el comunismo que condujo a la promoción de Podemos para irrumpir en la política, tras años en los que no habían conseguido abrirse paso con éxito en IU Iglesias y su núcleo de confianza –Íñigo Errejón, pendiente ahora de juicio por agresión sexual, y Juan Carlos Monedero, suspendido como profesor de la Complutense por denuncias de acoso sexual a alumnas–.

En el programa Horizonte que dirige Íker Jiménez en Cuatro, Beatriz Talegón ha dado ahora detalles de aquella censura machista que Pablo Iglesias imponía en su programa Fort Apache para seguir los gustos de la tiranía de los ayatolás.

Talegón ha relatado cómo uno de los días que intervenía en la tertulia, al llegar al estudio de televisión la jefa de producción de Iglesias le preguntó: «¿Te han explicado lo del imperdible?». Al ver que no sabía nada al respecto, la jefa de producción le indicó: «Ya te explica Pablo Iglesias».

Al verse ante él, Talegón explica que el fundador de Podemos le indicó: «Tienes que ponerte el imperdible en el escote». Ella se negó al tiempo que se sorprendió por tal requisito. «Yo no llevaba nada de escote, nunca suelo llevar, pero es que encima en ese momento estaba embarazadísima, era lo más contrario a cualquier tipo de ostentación de enseñar nada». Dio lo mismo, Iglesias le insistió y ella reiteró su negativa. «No me lo puse».

No fue un hecho aislado, ella no fue la única afectada por el machismo al gusto de los ayatolás iraníes a los que rendía rentable pleitesía Pablo Iglesias.

Beatriz Talegón ha dado más detalles de aquel encontronazo que tuvo con el fundador de Podemos. «Le dije, ¿esto a qué viene?». Pronto lo entendió al ver que otra de las convocadas como tertuliana aquel día, «que era de Esquerra Republicana», había acudido en tirantes. «Vi cómo le estaban poniendo una chaqueta que no pegaba ni con cola, porque no podía mostrar los brazos» en ese programa de televisión, en España, porque no cumple las normas de los dictadores iraníes. «Nos dijo [Pablo Iglesias] que, como ellos estaban financiados por los iraníes, [las mujeres] no podíamos mostrar ni los brazos ni ninguna parte del escote».

Un tiempo después, en un acto, Pablo Iglesias justificó que su programa de televisión fuera financiado por el tiránico régimen de los ayatolás porque era más importante el dinero recibido que dejar de tener una plataforma audiovisual desde la que promocionar el comunismo con el que creció Podemos durante unos años. «Hay que cabalgar contradicciones», dijo Iglesias.

Beatriz Talegón considera que esta actitud describe al personaje, a Pablo Iglesias y a los suyos. «Para ellos el fin justifica los medios, y luego son los adalides que nos dicen cómo tenemos que comportarnos en nuestras relaciones íntimas».

Ahora, los ayatolás mandan a sus secuaces armados a atacar a las mujeres que se echan a la calle para pedir libertad, y a todos los iraníes, hombres y mujeres, que claman por un cambio de régimen que les tiene condenados desde hace demasiado tiempo a la miseria y en el miedo. Las matanzas a pie de calle han llevado a Donald Trump a prometer la ayuda de EEUU frente a la tiranía de los ayatolás. Mientras, Sumar y Podemos callan en España. Sumar es una marca derivada de Podemos.

Beatriz Talegón tiene claro el motivo de ese silencio de Sumar y Podemos frente a la dictadura iraní. «No son capaces de abrir la boca porque se deben a lo que se deben, que es el parné, se bajan los pantalones en sus principios de los que van dando lecciones».