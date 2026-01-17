Confirmado por el BOE: la nueva subida del precio del tabaco por marcas en 2026

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 10 de enero la resolución en la que podemos ver cuál es la nueva subida del precio del tabaco en España. El documento recoge la Resolución del día anterior, firmada por el presidente del Comisionado para el Mercado de Tabacos, Luis Gavira Caballero, y adscrita al Ministerio de Hacienda. Gracias a este documento ya podemos ver los nuevos precios de venta al público (PVP) para todos los tipos de tabaco y que ya se aplican en todos los estancos y lugares (como máquinas de tabaco) en los que se venden cigarros, cigarrillos y cajetillas.

El texto del BOE refleja entonces cuáles son todos los precios actualizados de cigarrillos, cigarros, cigarritos, tabaco de liar y tabaco de pipa, tanto para la Península y Baleares como para Ceuta y Melilla, donde se aplican tarifas que son distintas debido a su régimen fiscal específico. Si eres fumador, o te gusta estar al día de cuál es el nuevo precio del tabaco, toma nota porque te desvelamos ahora cuáles son las principales marcas afectadas por los nuevos precios del tabaco, cómo se aplican los precios en función de península, baleares y las ciudades autonómicas y también cómo se establecen los precios.

El BOE confirma la nueva subida del precio del tabaco

Entre las principales novedades figuran incrementos en marcas que son de las más conocidas en España debido a su gran consumo. Es el caso por ejemplo de Lucky Strike, Marlboro, Winston, Chesterfield, Camel o L&M, además de las gamas de tabaco de liar más vendidas.

De este modo, podemos ver en el BOE que en la Península y Baleares, la cajetilla de Lucky Strike Eclipse 21 Edición Limitada (21 cigarrillos) se fija en 5,60 euros, mientras que Marlboro Crafted Blando (20 cigarrillos) pasa a costar 4,85 euros. También figura Sovereign Blue 20s Duty Free, con un precio de 5,85 euros por cajetilla.

Las marcas Winston Classic y Chesterfield Blue, que no aparecen de forma destacada en esta resolución pero sí en anteriores revisiones, mantienen precios medios en torno a los 5 euros, en función del formato y número de cigarrillos por paquete.

En la categoría de cigarros, destacan las actualizaciones de marcas premium. Cohiba Espléndidos (25 unidades) figura con un PVP de 128,60 euros, Montecristo Nº 4 (25 unidades) se sitúa en 12,70 euros, y Partagás Serie D Nº 4 (25 unidades) alcanza los 21,20 euros. También suben referencias de Romeo y Julieta, como los Churchills Tubo (25 unidades), con 30 euros, o Petit Churchills (25 unidades), fijados en 15,50 euros.

En la gama media, podemos encontrar Vegafina Robustos (25 unidades) que se mantiene en 5,70 euros, mientras que H. Upmann Magnum 50 (25 unidades) alcanza los 23,10 euros. También se incluyen los precios de Punch Punch (25 unidades), con 19 euros, y Quintero Favoritos (25 unidades), a 4,70 euros.

Y entre las referencias de liar, la marca Pueblo Blue pasa a 7,10 euros el envase de 30 gramos y 23,60 euros el de 100 gramos. En esta misma categoría, American Spirit y Manitou Gold también figuran en el documento con precios en torno a los 7 euros por 30 gramos, según la presentación.

En cuanto a las picaduras de pipa, la resolución incluye productos como Al Fakher The Double Crunch (5000 g), con un precio de 200 euros, y formatos más pequeños de 250 o 50 gramos, con valores que oscilan entre 12 y 2,5 euros, respectivamente.

Diferencias entre Península, Baleares y las ciudades autónomas

El BOE también detalla los precios en Ceuta y Melilla, donde el tabaco resulta más barato por su régimen fiscal especial. Allí, un Cohiba Espléndidos (25 unidades) cuesta 108,70 euros, frente a los más de 128 en la Península. El Montecristo Nº 4 (25 unidades) se vende a 10,75 euros y Romeo y Julieta Churchills (25 unidades), a 24,80 euros. En general, los precios en las ciudades autónomas son entre un 15 y un 20 % más bajos que en el resto del país.

Entrada en vigor inmediata

La resolución entra en vigor el mismo día de su publicación, de modo que si has ido a comprar tabaco estos últimos días, seguro que ya te habrás dado cuenta de la subida de precio del tabaco. Si no es así o quieres conocer el listado completo, lo puedes consultar en el documento BOE-A-2026-559, que incluye más de un millar de referencias de productos elaborados por fabricantes e importadores, tanto nacionales como extranjeros, y que afecta a toda la red de expendedurías de tabaco y timbre de España.

Cómo se fijan los precios del tabaco en España

En España, los precios del tabaco se revisan varias veces al año y se publican siempre en el Boletín Oficial del Estado. De ese trámite se encarga el Comisionado para el Mercado de Tabacos, que depende del Ministerio de Hacienda. Las marcas y distribuidoras proponen sus tarifas y, una vez aprobadas, pasan a ser las oficiales en todas las expendedurías.

Este sistema, regulado por la Ley 13/1998 de Ordenación del Mercado de Tabacos, garantiza que los precios incluyan todos los impuestos y que no haya diferencias entre puntos de venta.