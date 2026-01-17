Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Atlético de Madrid - Alavés de la Liga El Atlético de Madrid - Alavés corresponde a la jornada 20 de la Liga y se disputará en el Metropolitano El Atlético no tiene margen de error y espera poder hacerse fuerte en su estadio para imponerse al Alavés

El Atlético de Madrid y el Alavés protagonizarán un partidazo en el Metropolitano en esta jornada 20 de la Liga. Los hombres del Cholo Simeone saben que están obligados a ganar, pero también le sucede lo mismo a los pupilos de su compatriota Eduardo Coudet, ya que el combinado babazorro está coqueteando con los puestos de descenso y quieren alejarse de esa zona peligrosa de la clasificación. Te contamos la fecha, horario y cómo ver por televisión en directo este partidazo que se juega en el feudo rojiblanco.

Horario del Atlético de Madrid – Alavés: cuándo es el partido de la Liga

El Atlético de Madrid recibe al Deportivo Alavés en el Metropolitano para disputar el partido que corresponde a la jornada 20 de la Liga. El cuadro colchonero llega a este choque tras haber eliminado al Deportivo de La Coruña en la Copa del Rey y esperan poder sumar un triunfo más y los pupilos del Cholo Simeone saben que están obligados a ganar porque el Espanyol viene pisando fuerte por detrás y quieren darle caza al Villarreal. No será nada fácil, pero es cierto que esperan aprovecharse de jugar en casa para imponerse al cuadro babazorro, que está cerca de los puestos de descenso.

A qué hora es el partido de la Liga Atlético de Madrid – Alavés

La Liga ha programado este apasionante Atlético de Madrid – Alavés de la jornada 20 de la Liga para este domingo 18 de enero. El organismo que preside Javier Tebas ha fijado este choque entre colchoneros y babazorros en el horario de las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa de este choque entre los aficionados para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Metropolitano.

Dónde y cómo ver gratis el Atlético de Madrid vs Alavés en directo por TV online y en vivo

Dazn fue uno de los dos medios de comunicación que se hizo con los derechos para retransmitir una parte del campeonato liguero español en exclusiva en nuestro país. Este Atlético de Madrid – Alavés de la jornada 20 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Es por ello que habrá que tener contratado el paquete del fútbol español para poder disfrutar de todo lo que suceda en el Metropolitano, así que este choque entre los rojiblancos y los de Coudet no se podrá ver gratis por TV.

Todos los aficionados del conjunto colchonero, del cuadro babazorro y los seguidores del campeonato liguero nacional deben saber que también poodrán ver en directo en streaming y en vivo online este frenético Atlético de Madrid – Alavés correspondiente a la jornada 20 de la Liga mediante la aplicación de Dazn. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como también pondrán a disposición de todos sus clientes su página web para que accedan a ella con un ordenador y ver así todo lo que suceda en el Metropolitano.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información previa a todo lo que rodee a este partidazo de la jornada 20 de la Liga. Una vez se escuche el pitido final del árbitro en el Metropolitano publicaremos la crónica de este vibrante Atlético de Madrid – Alavés y también compartiremos con todos nuestros lectores todas las reacciones relevantes que puedan llegar desde el feudo colchonero.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético de Madrid – Alavés

Por otro lado, todos aquellos hinchas de estos dos equipos que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este choque de la jornada 20 de la Liga tienen que saber que tendrán la opción de escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, RNE u Onda Cero conectarán continuamente con el Metropolitano para contar el minuto a minuto de este Atlético de Madrid – Alavés.

Quién es el árbitro del partido Atlético de Madrid – Alavés

El Estadio Metropolitano, situado en el distrito de San Blas – Canillejas, será el campo donde se jugará este Atlético de Madrid – Alavés que corresponde a la jornada 20 de la Liga. Este recinto deportivo se convirtió en la casa de todos los colchoneros en 2017 cuando abandonaron el mítico Vicente Calderón para mudarse a la famosa Peineta. Tiene aforo para 70.000 espectadores y se espera un gran ambiente este domingo en un choque que es muy importante para los colchoneros.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Guillermo Cuadra Fernández para que dirija la contienda entre el Atlético de Madrid y el Alavés en esta jornada 20 de la Liga. Javier Iglesias Villanueva estará controlando todo en el VAR revisando todas las acciones polémicas que se puedan producir sobre el césped para, en el caso de considerarlo oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la jugada en cuestión a la pantalla que estará ubicada en la banda del Metropolitano.