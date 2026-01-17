Los inventores de la baliza V16 trataron de hacer obligatorio su uso en Europa, pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido el único en aplicar esta norma de seguridad vial. La empresa Help Flash confirmó, en una entrevista a OKDIARIO realizada en 2022, que el uso de este dispositivo para señalizar averías y accidentes en carretera se trataba de una iniciativa de la Dirección General de Tráfico (DGT), pionera en Europa, pero que, además de en España, su uso sería obligatorio en el resto de países europeos.

«La nueva -en referencia a la V16 conectada- tiene que ver con un proyecto de DGT que es pionero en Europa, pero que va a ser replicado en el resto de países», aseguró Jorge Costas, ex CEO de Help Flash, a este diario. Una seguridad que hizo que la empresa se expandiera internacionalmente en 2022 para operar en Portugal, Francia y Alemania.

Tanto es así que, en la entrevista, Costas insistió en varias ocasiones en el interés de Help Flash por abrir su negocio en nuevos mercado. «Ahora mismo, la situación en España es que el producto ya es legal, digamos, que es compatible con el triángulo y se puede retirar el triángulo para colocar la luz, pero estamos en espera de la nueva legislación que permitirá ya las luces definitivas que no son las que están en mercado hoy. A partir de que esta ley esté lista, que la esperamos para antes de verano, ya se podrán comercializar las luces definitivas y estamos dando pasos para hacer lo mismo en otros países europeos, concretamente. A día de hoy estamos trabajando en Portugal, Francia y Alemania y Reino Unido, próximamente», recalcó.

Una expansión para la que la compañía se vio obligada a contratar nuevo trabajadores. Costas explicaba que en abril de 2022 la empresa estaba conformada por 20 empleados, aunque se duplicaba personal cada seis o siete meses debido al éxito del invento, con el objetivo de alcanzar los 50 trabajadores con la expansión internacional en Europa.

Finalmente, la normativa sólo se ha aplicado en España, donde la baliza V-16 es el dispositivo oficial y único de señalización de emergencias en caso de accidente por orden del Gobierno de Pedro Sánchez.

No fue de único que presumió Costas en la entrevista de OKDIARIO, también presumió en 2022 de que la DGT aprobaría la normativa en 2026. «En el mes de marzo del año 2021 salió ya un primer decreto en el que dice que a partir del 1 de enero de 2026 o 31 diciembre de 2025, mejor dicho, todos los conductores tenemos que tener esta luz en nuestros vehículos. Sin embargo, quedaron ciertas especificaciones técnicas sin cubrir, que son las que se van a publicar ahora -en referencia al año de publicación de la entrevista 2022-. Entonces, hasta ese momento podemos utilizar a día de hoy el triángulo, la luz analógica o la futura luz que no está en el mercado conectada, pero a partir enero del 26 todos debemos de contar con una nueva luz V16 conectada», explicaba Costas, antes de aprobarse la citada normativa en el Reglamento General de Vehículos.

Europa no usa la baliza V16

Norma que convierte a España en el único país de la Unión Europea (UE) en utilizar este dispositivo en caso de accidente. No obstante, los conductores que circulen por España y tengan matriculado su coche fuera de nuestras fronteras no necesitarán portar la baliza V16, ya que prevalece la normativa del Convenio de Viena sobre Circulación Vial, que obliga a llevar en el vehículo el equipamiento de seguridad exigido en el país de origen. Dado que los triángulos siguen siendo válidos en el resto de Europa, un conductor extranjero circula legalmente por España si lleva sus triángulos.

Tal y como ha podido saber OKDIARIO, la DGT no ha notificado ningún tipo de instrucción a la Guardia Civil sobre el procedimiento que deben llevar a cabo en el caso de que detengan a un vehículo matriculado en otro país circule sin la baliza V16. Ante esta situación, denuncian el vacío legal que existe con la nueva normativa aprobada por la DGT.