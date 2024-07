Cómo establecer mensajes temporales en WhatsApp

La app más usada del mundo ofrece una función útil para mejorar la privacidad y el almacenamiento en tu dispositivo. Se hace mediante la activación de mensajes temporales en WhatsApp. Esta característica permite que los mensajes nuevos desaparezcan automáticamente después de un período de tiempo seleccionado. Te muestro paso a paso la forma de activar los mensajes temporales en tus chats de WhatsApp.

Mensajes temporales de WhatsApp

La privacidad digital es cada vez más importante, y por eso, WhatsApp ha incorporado ya hace tiempo la función de mensajes temporales. Esta opción permite que los mensajes recibidos en un chat desaparezcan automáticamente después de un tiempo determinado, ayudando a mantener tus conversaciones privadas y liberando espacio en tu dispositivo. A continuación, te explico cómo activar esta función y qué implicaciones tiene para los usuarios.

Accede a la configuración de privacidad

Para comenzar, abre WhatsApp y dirígete a la configuración. Puedes hacerlo tocando el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla principal y seleccionando «Configuración». Luego, selecciona la opción «Privacidad».

Selecciona la opción de mensajes temporales

En la sección de privacidad, desplázate hacia abajo hasta encontrar la opción «Duración predeterminada» bajo el apartado de mensajes temporales. Esta opción te permite configurar la duración para todos los chats nuevos. Al seleccionarla, se abrirá un menú donde podrás elegir entre diferentes duraciones para los mensajes temporales.

Elige la duración de los mensajes temporales

En el menú de duración predeterminada, podrás seleccionar cuánto tiempo quieres que los mensajes sean visibles antes de desaparecer. Las opciones disponibles son 24 horas, 7 días, o 90 días. Selecciona la opción que mejor se adapte a tus necesidades y preferencias de privacidad. Una vez seleccionada la duración, todos los chats nuevos que inicies tendrán los mensajes temporales activados con la duración elegida.

Es importante destacar que esta configuración no afectará a los chats existentes, solo a los nuevos chats que inicies después de activar la función.

¿Cómo lo ven los demás?

Cuando alguien te envía un mensaje en un chat con mensajes temporales activados, recibirán una notificación indicando que los mensajes desaparecerán después del tiempo seleccionado. Esto asegura que todos los participantes del chat estén al tanto de la configuración de mensajes temporales. A continuación, te mostramos una captura de pantalla de lo que verán los demás.

Ventajas de los mensajes temporales

La activación de mensajes temporales en WhatsApp mejora la privacidad a la vez que ayuda a gestionar mejor el almacenamiento en tu dispositivo. Al eliminar automáticamente los mensajes después de un cierto tiempo, se reduce la acumulación de datos innecesarios, liberando espacio y manteniendo tu dispositivo funcionando de manera más eficiente.

Además, esta función es especialmente útil para chats sensibles que contienen información que no deseas que permanezca en tu dispositivo de forma permanente. Por ejemplo, podemos pensar en para conversaciones personales o profesionales, por lo que los mensajes temporales ofrecen una capa adicional de seguridad. en todo caso, y partiendo de la base de que tu teléfono móvil es solamente tuyo, también puedo recomendarte que actives el bloqueo de WhatsApp para que funcione solamente tras haber introducido una identificación biométrica, como tu huella digital o rostro. Así nadie podrá acceder a él, no hay forma de brindar tu aplicación favorita más sencilla que esta.

Activar mensajes temporales en WhatsApp es una excelente manera de proteger tu privacidad y gestionar mejor el espacio de almacenamiento en tu dispositivo. Ahora puedes asegurarte de que tus conversaciones sean efímeras y permanezcan solo el tiempo que tú decidas. No dudes en aprovechar esta función para mantener tus chats mucho más privados a la vez que tu teléfono no acumula tanta información que no te hace realmente falta y que ocupa mucho espacio.