Moto Buds +: una grata sorpresa en el panorama de audio portátil

Los Moto Buds + son los últimos auriculares de la firma Motorola, un producto de diseño compacto y buenas especificaciones que he tenido la oportunidad de probar durante unas semanas. Este es mi veredicto sobre uno de los auriculares que están llamados a suponer una alternativa a otros que nos ofrecen diferentes marcas.

Moto Buds +: enamoran desde el minuto uno

Los auriculares cuentan con el típico diseño habitual, como una caja de carga compacta y con bordes redondeados, muy elegante. Particularmente, me ha gustado mucho que da la impresión de que es un producto premium. El logotipo de la firma en el centro y justo debajo, el de uno de los principales valores de este producto, el de la firma Bose. Una vez abierta la caja, vemos ambas piezas perfectamente colocadas y con un soporte magnético bastante fuerte que impide que los auriculares se caigan de la caja, incluso aunque la voltees. Las características que proporciona el fabricante son estas.

Característica Descripción Colores Gris, Arena Protección frente al agua Diseño repelente al agua Batería Duración de la batería (auriculares) Hasta 8 horas de reproducción (ANC desactivada) Duración de la batería (funda de carga) Hasta 38 horas de reproducción Carga rápida 10 minutos de carga para un máximo de 3 horas de reproducción (ANC desactivada) Tiempo de carga de la funda 60 minutos (con cable), 110 minutos (inalámbrico) Rendimiento Altavoces Controladores dinámicos duales (woofer de 11 mm + tweeter de 6 mm) * 2 Micrófonos Sistema de micrófono triple * 2 + ENC Certificaciones Alta resolución Conectividad Tecnología Bluetooth Bluetooth 5.3 Experiencias Tecnología de sonido Dolby Atmos, Dolby Head Tracking™ Contenido de la caja Componentes Cable USB tipo C, consejos sobre los auriculares, almohadillas de repuesto, manuales ANC Reducción activa de ruido Hasta 46 dB Modos de ANC Transparencia, Adaptativo, Reducción de ruido

Comodidad y ajuste perfectos

Estos auriculares destacan principalmente por la comodidad. Una vez colocados, apenas notas que los llevas puestos y el peso de cada unidad es de solamente 4,2 g. Incluso están pensados para poder realizar actividades deportivas con ellos, ya que la sujeción en la oreja es bastante estable. Igualmente, son resistentes al agua, por lo que podrás utilizarlos en tus actividades al aire libre, incluso en condiciones adversas.

Proceso de emparejamiento y compatibilidad

El proceso de emparejamiento es muy simple y estos auriculares son compatibles con cualquier dispositivo, ya sea un iPhone o un Android. Sin embargo, para sacar el máximo provecho de sus especificaciones, debemos instalar la aplicación Moto Buds, que curiosamente solo está disponible para dispositivos Android. Es una lástima que la firma no haya desarrollado todavía la aplicación para los usuarios de Apple. La aplicación para Android puedes descargarla aquí.

Calidad de sonido como principal baza

Un hallazgo que llama la atención de los Moto Buds + es la calidad de sonido. La tecnología Dolby Head Tracking™2 de Bose permite que puedas disfrutar de cualquier contenido con una definición fantástica. Por ejemplo, ver una película con ellos no deja de ser una forma de sumergirse en todo lo que ese contenido es capaz de ofrecernos. Es evidente que el trabajo realizado por Bose se nota, porque estos auriculares se escuchan muy bien, dando un sonido muy equilibrado, y que si cuentas con la aplicación para Android, puedes monitorizar y ecualizar a tu gusto.

Igualmente, y como es una tendencia cada vez mayor, los Moto Buds + disponen de cancelación de ruido, algo que particularmente considero imprescindible a día de hoy. En este caso, contamos con tres modos disponibles: transparencia, cancelación de ruido y adaptativa. Puedes cambiar de una a otra siempre que lo desees, para así sacar el máximo provecho en cada ocasión. Por ejemplo, el modo transparencia es ideal para los urbanitas, ya que permite moverte de un lado a otro, pudiendo mantener una conversación sin necesidad de quitarte los auriculares. El modo adaptativo consigue modular la cancelación de ruido, dependiendo de lo que ocurra en el exterior. No importa si estás en un lugar muy concurrido o en la tranquilidad de tu hogar, dispones de la mejor opción en todo momento.

Pensados para durar

Una de las promesas de los Moto Buds + son hasta ocho horas de reproducción con una sola carga, que puede llegar hasta 38 horas si tenemos la funda a tope de batería. Aunque como es habitual, el tiempo se reduce en aproximadamente dos horas si tenemos la cancelación de ruido activada, estimo que son tiempos muy buenos para unos auriculares tan compactos. A la hora de cargarlos cuentas con la ventaja de una hora de reproducción de música con solamente 15 minutos de carga. Llevarlos a tope de energía supone una inversión de una hora y media, mientras que el estuche emplea aproximadamente unas dos horas para la carga completa.

Una compra recomendada

He de decir que los auriculares analizados me han dejado un excelente sabor de boca. En primer lugar, por la evidente calidad sonora que proporcionan, el trabajo de Bose es un aierto en toda regla. Particularmente, me llama la atención que son unos auriculares muy cómodos de llevar puestos, que sujetan muy bien y que dan una respuesta adecuada a cualquiera de las necesidades habituales, no solo para escuchar música, sino también para responder a una llamada telefónica. El sonido es nítido en todo momento, tanto al escuchar como al ser oído.

No puedo decir nada negativo de estos auriculares, porque cumplen perfectamente con la misión con la que han sido diseñados. Sin embargo, si cuentas con un iPhone o cualquier dispositivo de Apple no vas a poder sacarles todo el provecho posible, ya que no existe la aplicación específica para este tipo de dispositivo. Sin embargo, si estás entre el 75 % de personas que utiliza un teléfono Android, las posibilidades se expanden de forma exponencial gracias a la aplicación Moto Buds. Los Moto Buds + están disponibles en dos colores: Gris y Arena, y tienen un precio de 149 € en la web del fabricante.