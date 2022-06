Jaque mate, Apple: la UE pone fecha al fin del cargador lightning del iPhone

La Unión Europea ha puesto fecha tope al cargador único en todo su territorio. Será en el otoño de 2024 cuando todos los dispositivos que se vendan en Europa deberán tener entrada para cargador USB C, un estándar que es de uso prácticamente habitual para todas las compañías.

Apple sigue utilizando para el iPhone su conexión lightning, que salió junto con el iPhone 5 sustituyendo a la de 30 pines. Muchas han sido las voces que se han alzado en contra de la idea de Apple de seguir ofreciendo el teléfono con esa entrada. Pero ya hay fecha de finalización a este despropósito.

Bye, bye lightning

Ya lo adelantamos en agosto, la UE estaba presionando para que el cargador USB C fuera una realidad en Europa. De hecho, la información ya aparece en la página web de la Unión Europea, que dictamina que el ahorro podría suponer unos 250 millones de euros al año para los consumidores, y evitar desperdiciar 11.000 toneladas de residuos electrónicos innecesarios.

Con ello se evitaría la situación que sufren muchos consumidores, entre los que me encuentro. Debo cargar mi iPhone con cable diferente al que utilizo para cargar mi ordenador o mi iPad. Sería mucho más cómodo tener todas tus necesidades de carga unificadas. No tiene mucho sentido que Apple siga queriendo mantener el conector lightning para su teléfono, cuando para el resto de dispositivos utiliza el USB C.

No solo para el iPhone

Esta normativa europea es clara, cualquier dispositivo electrónico de Vera utilizar el cargador USB C a partir del otoño de 2024. Da igual si es una tablet o un ordenador, debe estar presente. Esta medida afectará sin lugar a dudas a la nueva hornada de ordenadores de la marca californiana, que volvieron a adoptar el MagSafe como estándar de carga. Pero uno no tiene porque escurrir al otro, por lo que Apple o cualquier fabricante deben ofrecer siempre las de nativa del USB C en cualquiera de sus dispositivos.

Podría decirse que quedan pocas semanas para que el iPhone 14 entre en producción, si no lo ha hecho ya, y parece poco probable que Apple se haya adelantado a Europa e incluya ya en el este dispositivo el estándar USMC.

Hay incluso quien se atreve a pensar que Apple eliminaría cualquier puerto de carga y dejaría exclusivamente un sistema inalámbrico para llenar la batería. Esto parece poco probable, si bien cabe recordar que Apple fue la pionera en eliminar el puerto de 3,5 mm de auriculares.