El HUAWEI Mate X7 llega a España con más potencia, fotografía profesional y diseño más resistente

El HUAWEI Mate X7 es la nueva apuesta de la marca para consolidarse en el mercado de los plegables en España con un dispositivo que busca equilibrio entre diseño, durabilidad y rendimiento. El fabricante chino lo ha presentado oficialmente junto a una nueva solución de conectividad para el hogar, ampliando así su ecosistema de dispositivos inteligentes y reforzando su presencia en la gama alta.

Un plegable que refuerza la gama premium

El nuevo plegable de HUAWEI apuesta por una estética cuidada y diferenciadora. Destaca el módulo de cámara denominado “Time-Space Gate”, con superficies curvas y un acabado tridimensional que refuerza su identidad visual. Entre los colores disponibles se encuentran Black y Nebula Red, además de una versión Brocade White inspirada en patrones tradicionales orientales, que incorpora un trabajo artesanal en el panel trasero.

El dispositivo pretende situarse como uno de los plegables más completos del mercado español, combinando ligereza con materiales reforzados y un enfoque claro en la durabilidad. El objetivo es ofrecer una experiencia premium no solo cuando está desplegado, sino también en el uso cotidiano, donde realmente se pone a prueba la resistencia.

Fotografía profesional en formato plegable

Uno de los grandes argumentos del HUAWEI Mate X7 es su sistema de cámaras. Incorpora una cámara True-to-Colour que mejora la reproducción cromática y aumenta la entrada de luz, algo especialmente relevante en escenarios de iluminación compleja. El resultado busca imágenes más fieles y con mayor riqueza de matices, tanto en exteriores nocturnos como en interiores exigentes.

La cámara Ultra Iluminación HDR integra un diseño óptico de cuatro elementos y una lente de vidrio ultrafina que contribuye a mejorar la nitidez sin comprometer el grosor del terminal. A ello se suma una cámara telefoto macro de 50 MP con sistema periscópico compacto y zoom óptico de 3,5x, permitiendo capturar desde planos amplios hasta detalles a corta distancia con alta definición.

En el apartado de vídeo, incorpora tecnología Ultra HDR con un rango dinámico de 17,5 EV en grabación 4K, buscando ofrecer resultados más equilibrados en escenas con fuertes contrastes de luz.

Arquitectura reforzada y resistencia certificada

La resistencia es otro de los pilares del HUAWEI Mate X7. El panel exterior cuenta con cristal Ultra Durable Crystal Armour Kunlun Glass, pensado para soportar arañazos y golpes cotidianos. La bisagra incorpora un diseño de cinco arcos fabricado en acero de ultra alta resistencia, con el objetivo de mejorar la fiabilidad a largo plazo.

En el interior, una estructura compuesta de tres capas protege la pantalla plegable frente a impactos y desgaste. El conjunto se completa con marco intermedio de aluminio de grado aeronáutico y cubierta trasera de fibra compuesta. Además, dispone de certificación IP58 e IP59 frente a polvo y agua, algo poco habitual en este tipo de dispositivos.

Batería y rendimiento para el día a día

El dispositivo integra una batería de 5.300 mAh con tecnología de ánodo de silicio-carbono. En carga, ofrece 66 W por cable y 50 W inalámbrica, cifras alineadas con la gama alta actual y pensadas para minimizar tiempos de espera.

Para mantener la estabilidad térmica incluso en tareas exigentes, incorpora un sistema de disipación SuperCool con cámara de vapor y grafeno de gran tamaño. Esto permite mantener un rendimiento constante tanto en juegos como en multitarea intensiva, aprovechando al máximo el formato desplegable para productividad y consumo multimedia.

Precio y disponibilidad en España

HUAWEI Mate X7 ya está disponible en España en colores Black y Nebula Red por 2.099 euros. Como incentivo de lanzamiento, incluye sin coste adicional un HUAWEI WATCH Fit 4 Pro y 12 meses de HUAWEI Care con protección de pantalla frente a daños accidentales.

HUAWEI Mesh X3 Pro amplía el ecosistema

Junto al smartphone, la compañía ha presentado HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro, un sistema de conectividad doméstica con Wi-Fi 7 y velocidades combinadas de hasta 3,6 Gbps. Está pensado para hogares con múltiples dispositivos conectados y alto consumo de datos, incorporando tecnologías como MU-MIMO, MLO y 4K-QAM para optimizar el rendimiento.

El HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro tiene un precio oficial de 249 euros, aunque actualmente se puede adquirir con un descuento directo de 50 euros al aplicar el código promocional AR50MX3PRO. El sistema ofrece roaming inteligente para cambiar automáticamente al nodo con mejor señal y dispone de puertos Ethernet de alta velocidad para equipos como NAS o consolas. La gestión se realiza desde la aplicación HUAWEI AI Life, que permite configurar y monitorizar la red de forma sencilla.