Huawei refuerza su ecosistema en España con una tablet sin papel, un smartwatch de lujo y un móvil que apunta alto

Huawei ha arrancado 2026 reforzando su presencia en el mercado español con tres lanzamientos que apuntan a perfiles muy distintos, pero con una idea común de fondo, la de construir un ecosistema Huawei cada vez más completo, donde tablet, reloj y smartphone se complementan tanto a nivel de hardware como de software. La nueva MatePad 11.5 S, el WATCH Ultimate Design Royal Gold y el nova 14 Pro son un buen ejemplo de esa estrategia.

HUAWEI MatePad 11.5 S apuesta por el trabajo y el estudio sin papel

La protagonista de este lanzamiento es la HUAWEI MatePad 11.5 S, una tablet pensada claramente para estudiantes y profesionales que buscan una alternativa real al cuaderno y, en muchos casos, incluso al portátil. Su gran argumento es la pantalla PaperMatte ultra nítida, diseñada para reducir reflejos y mejorar la comodidad visual tanto en interiores como en exteriores.

Huawei asegura que esta nueva generación reduce el brillo hasta un 50% frente al modelo anterior, algo que se nota especialmente al leer documentos largos o tomar apuntes durante horas. La sensación al escribir también cambia, ya que la superficie ofrece una ligera resistencia que recuerda al papel y evita deslizamientos excesivos con el lápiz.

A nivel técnico, la MatePad 11.5 S monta un panel de 11,5 pulgadas con resolución 2,8K, una densidad de 291 ppp y una tasa de refresco de 144 Hz, lo que se traduce en una experiencia fluida tanto al desplazarse por documentos como al reproducir vídeo. Todo ello refuerza su orientación como herramienta de trabajo diario dentro del ecosistema Huawei.

Creatividad y productividad con lápiz y teclado inteligente

La experiencia se completa con el nuevo M-Pencil Pro y con aplicaciones propias como HUAWEI Notes y HUAWEI GoPaint, que llegan cargadas de funciones pensadas para estudiar, organizar ideas o dibujar. Reconocimiento de ecuaciones, mejora de escritura a mano mediante IA o pinceles avanzados convierten la tablet en una herramienta muy versátil.

El teclado magnético inteligente de Huawei añade otra capa de productividad, con varios modos de uso que permiten escribir, consultar contenidos o trabajar en movilidad con mayor comodidad. En conjunto, la MatePad 11.5 S busca posicionarse como una pieza clave del ecosistema Huawei para quienes necesitan trabajar o estudiar desde cualquier lugar.

HUAWEI WATCH Ultimate Design Royal Gold lleva el smartwatch al terreno del lujo

El segundo gran anuncio ha sido el HUAWEI WATCH Ultimate Design, que llega en una llamativa versión Royal Gold Edition. Aquí Huawei juega en otra liga, combinando tecnología avanzada con materiales poco habituales en el sector, como el bisel cerámico púrpura con incrustaciones de oro de 18 quilates o la caja de metal líquido a base de circonio.

Más allá del diseño, este reloj está claramente orientado a usuarios exigentes en salud y deporte. Incluye funciones avanzadas para buceo, resistencia al agua de alto nivel, comunicación submarina mediante sonar y conectividad eSIM. A ello se suman sistemas propios como HUAWEI Sunflower Positioning System para un posicionamiento más preciso y el sistema TruSense con tecnología X-TAP para un seguimiento de la salud más completo.

HUAWEI nova 14 Pro busca subir el listón en la gama media-alta

Cierra el trío el HUAWEI nova 14 Pro, un smartphone que apunta directamente al segmento medio-alto con una propuesta muy equilibrada. Su pantalla OLED curva LTPO de 6,78 pulgadas y hasta 120 Hz ofrece una experiencia visual cuidada, mientras que el apartado fotográfico destaca por su sensor principal RYYB de 50 MP con apertura variable y un teleobjetivo con zoom óptico.

La batería supera los 5.100 mAh y es compatible con carga rápida HUAWEI SuperCharge de hasta 100 W, un dato que lo sitúa en una posición muy competitiva para usuarios intensivos. Todo ello se integra dentro del ecosistema Huawei, con funciones inteligentes impulsadas por IA y una fuerte conexión con el resto de dispositivos de la marca.

Disponibilidad y precio

En cuanto a disponibilidad y precio, la HUAWEI MatePad 11.5 S ya se puede comprar en España desde 369 euros a través de la HUAWEI Store. El HUAWEI WATCH Ultimate Design Royal Gold llega como una propuesta claramente exclusiva, con un precio de 3.299 euros. Por su parte, el HUAWEI nova 14 Pro está disponible desde 699 euros e incluye de regalo unos HUAWEI FreeArc, además de un cupón promocional de 100 euros de descuento utilizando el código AES100NOVA14, una fórmula con la que la marca busca reforzar su atractivo en la gama media-alta.