Razer x Pokémon: así es la colección de periféricos gaming oficial que convierte tu escritorio en un centro Pokémon

Si algo tienen en común el gaming en PC y Pokémon es la capacidad de generar comunidad. Uno desde el rendimiento y la competición; el otro desde la nostalgia y la cultura popular que arrastra desde los años noventa. La colección Razer x Pokémon nace precisamente en ese punto intermedio, donde el escritorio deja de ser solo un espacio funcional y se convierte también en una declaración de identidad.

Un setup para fans de Pokémon que tiene de todo

La colaboración entre Razer y The Pokémon Company no consiste en poner un logotipo sobre periféricos genéricos. La colección Razer x Pokémon parte de modelos ya consolidados dentro del catálogo gaming de la marca y los adapta con un diseño exclusivo inspirado en el universo Pokémon, especialmente en la primera generación.

La gama está formada por cuatro periféricos principales que permiten montar un escritorio completamente temático: teclado mecánico, ratón, auriculares y alfombrilla. Es decir, no hablamos de merchandising, sino de dispositivos que pueden utilizarse a diario para jugar, trabajar o crear contenido.

El diseño apuesta por colores vivos, con Pikachu como gran protagonista, acompañado de otros Pokémon clásicos como Charmander, Bulbasaur o Squirtle. El resultado es un setup llamativo, pero basado en productos que ya cuentan con buena reputación dentro del ecosistema de la marca.

Teclado mecánico BlackWidow V4 X Pokémon Edition

El teclado de la colección es el Razer BlackWidow V4 X en versión Pokémon. Se trata de un teclado mecánico con cable, pensado para gaming en PC, que mantiene las características técnicas del modelo original.

Incorpora interruptores mecánicos táctiles de Razer, diseñados para ofrecer una pulsación definida y una respuesta rápida, algo clave en juegos competitivos. Además, integra iluminación RGB compatible con el sistema Razer Chroma, lo que permite personalizar efectos y colores desde el software de la marca.

Uno de los puntos que marca la diferencia de este modelo es la inclusión de teclas macro dedicadas, pensadas para asignar funciones rápidas, accesos directos o combinaciones complejas. En esta edición especial, las teclas y el reposamuñecas incorporan gráficos y detalles visuales propios del universo Pokémon.

Ratón Razer Cobra Pokémon Edition

El ratón elegido para la colección es el Razer Cobra, un modelo con cable enfocado al rendimiento y la precisión. Se trata de un dispositivo ligero, pensado para largas sesiones de juego sin fatiga excesiva en la muñeca.

Utiliza switches ópticos propios de Razer, que prometen mayor durabilidad y una respuesta más rápida que los mecanismos tradicionales. También cuenta con iluminación RGB personalizable y botones programables que pueden configurarse según el tipo de juego. La versión Razer x Pokémon mantiene estas especificaciones, pero añade un acabado en colores temáticos y detalles gráficos que lo integran visualmente con el resto del set.

Auriculares Kraken V4 X con diseño Pokémon

En el apartado de audio, la colección incluye los Razer Kraken V4 X en edición Pokémon. Son auriculares con cable pensados para PC, con soporte para sonido envolvente virtual 7.1, lo que permite una experiencia más inmersiva en juegos de acción o títulos competitivos.

Incorporan micrófono retráctil con patrón cardioide, diseñado para captar la voz con claridad y reducir el ruido ambiental. Las almohadillas están pensadas para ofrecer comodidad durante sesiones largas, algo importante tanto en gaming como en videollamadas.

En esta edición, el diseño exterior cambia por completo respecto al modelo estándar, con una estética claramente inspirada en la franquicia, pero sin alterar la base técnica del producto.

Alfombrilla Gigantus V2 para completar el setup

La colección se completa con la Razer Gigantus V2 en tamaño mediano. Se trata de una alfombrilla con superficie textil optimizada para ofrecer un deslizamiento suave y controlado del ratón, algo clave en juegos que requieren precisión.

Cuenta con base de goma antideslizante para evitar movimientos indeseados sobre la mesa y, en esta edición especial, incorpora un estampado Pokémon que armoniza con el resto de periféricos. Aunque pueda parecer el accesorio más sencillo del conjunto, es el elemento que termina de cohesionar visualmente el escritorio.

Mucho más allá del merchandising

La apuesta por Razer x Pokémon encaja en la estrategia habitual de la marca, que ya ha lanzado colaboraciones con otras franquicias populares. En este caso, la clave está en unir dos comunidades muy potentes: la del gaming competitivo en PC y la de los fans de Pokémon, que abarca varias generaciones.

Para quien quiera montar un setup temático sin recurrir a productos de baja calidad o accesorios meramente decorativos, Razer x Pokémon plantea una propuesta clara: hardware gaming consolidado, con licencia oficial y diseño reconocible al instante.