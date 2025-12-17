Amazon plantea invertir más de 10.000 millones de dólares en OpenAI y sacudir el mapa de la inteligencia artificial

El gigante tecnológico Amazon está en negociaciones avanzadas para invertir más de 10.000 millones de dólares en OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, en una operación que podría elevar la valoración de la startup por encima de los 500.000 millones de dólares y redefinir la competencia en inteligencia artificial.

Un acuerdo estratégico que va más allá del dinero

Las conversaciones entre Amazon y OpenAI, tal y como indica Financial Times, están en una fase temprana pero abarcan mucho más que una simple inyección de capital. El posible acuerdo incluiría que OpenAI utilice los chips de inteligencia artificial Trainium desarrollados por Amazon Web Services y aumente el uso de la infraestructura en la nube de Amazon para entrenar y ejecutar sus modelos de IA.

Esto representa un doble movimiento estratégico: por un lado, Amazon estaría comprometida financieramente con una de las compañías de IA más importantes del mundo; por otro, posicionaría sus propios chips y servicios de nube como alternativa real a los dominantes de Nvidia y Google, reforzando su oferta frente a rivales tradicionales.

¿Por qué ahora este movimiento de Amazon?

OpenAI ha reconfigurado recientemente su relación con Microsoft, su antiguo socio tecnológico principal, lo que le permite negociar acuerdos con otros proveedores de infraestructura. Este cambio ha abierto la puerta a que empresas como Amazon puedan entrar como socios comerciales importantes.

Además, OpenAI ya firmó en los últimos meses un contrato con Amazon por alrededor de 38.000 millones de dólares para utilizar su infraestructura de servidores durante siete años, lo que demuestra que la relación entre ambas compañías ya está bien establecida y va más allá de simples conversaciones preliminares. brandiconimage.com

Un pulso en la guerra del cómputo de IA

Este tipo de acuerdos se enmarca en una competencia feroz entre gigantes tecnológicos por el control de la infraestructura que soporta los modelos avanzados de inteligencia artificial. Empresas como Anthropic han cerrado sus propios contratos con múltiples proveedores de nube, y Microsoft y Nvidia siguen invirtiendo miles de millones en capacidad de cómputo.

Los chips especializados y los servicios de IA en la nube son el combustible detrás de los modelos generativos. Cuanta más capacidad de cómputo tenga una empresa como OpenAI, más potente puede ser su tecnología y más competitiva su oferta frente a rivales. Amazon, con su fuerza en la nube a través de AWS, quiere asegurarse de no quedarse atrás en este terreno de batalla.

Lo que implica para la industria y los mercados

Si se concretara esta inversión, no solo sería uno de los mayores acuerdos de financiación en el sector tecnológico de este año, sino también un indicio de cómo las alianzas estratégicas pueden remodelar las jerarquías entre los grandes de la IA. Para OpenAI, contar con múltiples socios de infraestructura diversifica su riesgo y fortalece su posición de cara a un posible salto al mercado público, con estimaciones que rondan una valoración de hasta 1 billón de dólares en una futura salida a bolsa.

Para Amazon, esta operación reforzaría AWS como proveedor clave de IA y ampliaría su influencia en un mercado tecnológico donde chips, datos y servicios cloud son activos críticos.