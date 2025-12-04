Moeve ha firmado un acuerdo estratégico con Mistral AI, el referente europeo en desarrollo de inteligencia artificial generativa, para impulsar soluciones digitales innovadoras en el sector energético.

La alianza entre la compañía energética española y Mistral representa la primera colaboración de la startup tecnológica con una empresa de energía en España, consolidando la soberanía tecnológica continental.

La colaboración técnica entre ambas compañías permitirá desarrollar herramientas de IA que mejoren la eficiencia energética y la productividad en los complejos industriales.

Este acuerdo estratégico sitúa a la energética española a la vanguardia de la innovación tecnológica europea en su sector. La alianza marca un hito en la transformación digital del panorama energético nacional.

Asistente piloto industrial

El primer proyecto conjunto será un programa piloto de asistencia digital destinado a los centros industriales de Moeve en todo el mundo. Este asistente ayudará en la interpretación de documentación técnica para acelerar todo tipo de tareas aplicadas al negocio. La herramienta se implementará inicialmente en fase de prueba antes de su despliegue global.

Los modelos de lenguaje que desarrolla Mistral AI destacan por su relación rendimiento/consumo altamente eficiente, lo que refleja un fuerte compromiso con la sostenibilidad. Esta característica resulta especialmente relevante para una compañía energética enfocada en la transición hacia energías limpias. La eficiencia de estos sistemas permite reducir el impacto ambiental de las operaciones digitales.

Innovación tecnológica europea

David Liras, Chief Digital Information Officer de Moeve, aseguró que alianzas como la establecida con Mistral AI posicionan a la energética en la vanguardia de la innovación tecnológica europea. Además, destacó que esta colaboración representa una apuesta clara por el desarrollo tecnológico y la innovación del continente. La elección de una solución europea refuerza el compromiso con la sostenibilidad y la soberanía digital.

Marjorie Janiewicz, CRO de Mistral AI, expresó el orgullo de asociarse con la compañía energética española para apoyar su estrategia de inteligencia artificial. El equipo de IA Aplicada colaborará estrechamente con los departamentos de I+D para desarrollar soluciones personalizadas. El objetivo es mejorar los procesos industriales y asegurar una implementación escalable en todos los centros de operaciones globales.

Reindustrialización y sostenibilidad

La alianza entre Moeve y Mistral AI continuará desarrollándose con el objetivo común de impulsar la reindustrialización europea. Ambas compañías comparten la visión de democratizar la tecnología para ponerla al servicio de las personas. La sostenibilidad se sitúa en el centro de esta colaboración estratégica que busca transformar el sector energético.

La energética continúa desplegando su hoja de ruta Positive Motion, el plan estratégico que marca su transformación hasta 2030. Entre los proyectos innovadores en construcción destaca la nueva planta de biocombustibles de segunda generación en Huelva. Esta instalación producirá combustibles sostenibles basados en moléculas verdes, incluyendo hidrógeno verde y biocarburantes avanzados.

Amplia red de recarga

Moeve es una compañía internacional formada por más de 11.000 empleados comprometida con la energía y la movilidad sostenibles. La compañía está desarrollando una amplia red de carga eléctrica ultrarrápida en España y Portugal para impulsar la movilidad sostenible. Su ambición es convertirse en uno de los motores de la transición energética en Europa. El objetivo principal es acelerar la descarbonización tanto de sus operaciones como la de sus clientes.

Referente en IA generativa

Mistral AI es una compañía pionera en inteligencia artificial generativa con sede central e independiente en Francia. La empresa democratiza la IA a través de modelos y productos de código abierto de alto rendimiento. Su infraestructura integral incluye Mistral Compute para facilitar el acceso a capacidades computacionales avanzadas.

La startup defiende un enfoque descentralizado y transparente de la tecnología, con fuerte presencia global en Estados Unidos, Reino Unido y Singapur. Su filosofía busca empoderar al mundo con las herramientas para construir y beneficiarse de la tecnología más transformadora. El modelo de negocio equilibra innovación abierta con soluciones empresariales personalizadas.

Estrategia de transición energética

A través de Positive Motion, Moeve trabaja para transformar la movilidad y la energía para mejorar el mundo sosteniblemente. La estrategia garantiza el suministro energético actual, pero se centra en facilitar la energía sostenible del futuro. La incorporación de inteligencia artificial avanzada acelera esta transformación hacia un modelo más eficiente.

La alianza con Mistral AI representa un paso decisivo en la digitalización de los procesos industriales de la compañía energética. La implementación de estas soluciones tecnológicas permitirá optimizar operaciones y reducir el impacto ambiental.