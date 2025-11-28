Google ha lanzado una actualización significativa en su oferta de inteligencia artificial para la creación de contenido visual. El nuevo modelo, conocido popularmente en la comunidad tecnológica como Nano Banana Pro, una evolución del anterior Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image), está basado en el avanzado modelo Gemini 3 Pro. La compañía lo presenta como una solución que no solo refina los resultados, sino que está preparada para pasar de la herramienta casual a la solución profesional, aprovechando el razonamiento avanzado y el vasto conocimiento del mundo de Gemini.

Rotura de barreras en la generación de imágenes

Nano Banana Pro destaca por abordar las limitaciones históricas de la IA en la creación de imágenes, en particular la incapacidad para generar texto legible directamente en la imagen. Gracias a su base en Gemini 3 Pro, este nuevo sistema no solo dibuja, sino que interpreta la semántica, logrando integrar correctamente frases, etiquetas o diagramas dentro de las composiciones visuales.

Otras áreas clave en las que el modelo supera a sus predecesores y competidores son:

Coherencia de personajes : mantiene el aspecto, la ropa o la fisonomía de una persona o personaje a lo largo de múltiples imágenes.

: mantiene el aspecto, la ropa o la fisonomía de una persona o personaje a lo largo de múltiples imágenes. Combinación de fotos : permite fusionar hasta 14 imágenes manteniendo una alta coherencia visual.

: permite manteniendo una alta coherencia visual. Ediciones locales precisas: facilita cambios rápidos y específicos en áreas determinadas de una imagen, como reemplazar objetos o modificar fondos, conservando el resto del contexto.

Control avanzado para resultados ‘rotos’

El modelo ofrece herramientas de control de calidad «de estudio», permitiendo a los usuarios una manipulación detallada de la composición final. Esto incluye la capacidad de ajustar la iluminación (por ejemplo, transformar una escena de día a noche), modificar el ángulo de la cámara y el enfoque (como la profundidad de campo), y generar imágenes en resoluciones de hasta 2K y 4K, aptas para usos profesionales.

Para alcanzar el máximo potencial, o como algunos usuarios lo describen, para «romper» (llevar al límite) la capacidad del modelo, la clave reside en la precisión del prompt (instrucción que se le da la IA para la generación). La recomendación es seguir una fórmula detallada que incluya:

Sujeto y acción: qué está haciendo el protagonista .

. Estilo y referencias: influencias artísticas o estéticas deseadas.

artísticas o estéticas deseadas. Iluminación y ambiente: detalles sobre el entorno y la atmósfera que rodea al protagonista.

que rodea al protagonista. Especificaciones técnicas: resolución , relación de aspecto, tipo de lente o de grano de película.

, relación de aspecto, tipo de lente o de grano de película. Elementos de texto: cualquier cita exacta que deba aparecer en la imagen (entre comillas).

Este enfoque minucioso permite que Nano Banana Pro convierta ideas conceptuales, desde un simple dibujo hasta un diseño, en productos realistas como camisetas, tazas o ilustraciones para proyectos profesionales ligeros.

Disponibilidad

El despliegue de Nano Banana Pro se está realizando de forma global. Los usuarios pueden acceder a él a través de la aplicación Gemini (seleccionando la opción Crear imágenes y el modelo Razonamiento en lugar del anterior Rápido). Además, la tecnología se integrará progresivamente en Google Slides y Vids, estará disponible para desarrolladores a través de la Gemini API y llegará a herramientas y/o plataformas empresariales como Google Ads, Vertex AI y Adobe.