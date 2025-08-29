Qué es Nano Banana y cómo usarlo gratis: así funciona el nuevo generador de imágenes con IA de Google

Nano Banana es el nuevo generador de imágenes con inteligencia artificial con el que Google pretende revolucionar la edición fotográfica. La empresa americana anunció el jueves 28 de agosto el que será el nuevo modelo Gemini Flash 2.5 de edición de imágenes que ya se puede utilizar de forma gratuita por todos los usuarios. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre Nano Banana, un nuevo ‘programa’ que llega para competir con Photoshop y revolucionar la edición de fotografías en el mundo.

Lleva unos días en boca de todo el mundo y este jueves 28 de agosto Google ha confirmado a través de un comunicado la incógnita sobre Nano Banana, que es el pseudónimo que han puesto al nuevo modelo Gemini Flash 2.5 de edición de imágenes. Esta herramienta es la nueva apuesta de la empresa americana en lo que respecta a la inteligencia artificial y que permitirá a los usuarios de forma gratuita editar y retocar fotos como si de Photoshop, el programa por antonomasia en la edición de imágenes, se tratara.

«Gemini ahora te permite cargar múltiples imágenes y combinarlas en una sola imagen. Simplemente sube tus fotos y pide que las combinen. Puedes especificar qué cambiar o dejar que Gemini lo haga», publicó Google a través de un comunicado en las redes sociales sobre la nueva aplicación de su inteligencia artificial que permitirá a los usuarios combinar distintas fotos en una sola. Esta nueva innovación de la IA de Google, Gemini, llega para revolucionar el mundo de la edición de imágenes.

This + That + Gemini = Magic Gemini now lets you upload multiple pictures and combine them into one image. Just upload your pics and prompt to combine them. You can get specific about what to change, or let Gemini do its thing. Share your creations in the replies 👇 pic.twitter.com/9bAU6Xqe7e — Google Gemini App (@GeminiApp) August 28, 2025

Nano Banana y la IA de Google

Google también informó en un comunicado cómo funciona Nano Banana, el nuevo editor de imágenes de la IA de la empresa americana que está en boca de todo el mundo. Para jugar a la edición de imágenes, en el mismo comunicado el gigante tecnológico ha indicado que primero hay que ir al sitio web de Gemini o a la aplicación Gemini. Después tendrás que subir una foto o las que desees combinar y posteriormente ir a ediciones y ajustes, dependiendo de la edición que quieras aplicar a las instantáneas. De esta manera, en cuestión de minutos tendrás una foto editada con la inteligencia artificial de Google.

Estos son los pasos que indica Google para poder manejar Nano Banana:

Ve a http://gemini.google o abre tu aplicación Gemini.

Sube una foto, varias fotos o genera una.

Solicitar ediciones, ajustes y más.

Una vez generada la fotografía, los usuarios podrán editar la fotografía a su gusto dándole instrucciones a la IA de Google. Por ejemplo, podrán situar al lado a un personaje famoso, editar la foto en blanco y negro, añadir un fondo y jugar con todo tipo de variantes. Básicamente, simplemente tendrás que añadir una fotografía a la IA de Google y modificarla como quieras. Google también ha confirmado que uno de sus grandes objetivos es preservar los rasgos clave de las imágenes originales.

Google nano banana not only fixed the lake but also added perfect reflection in this photo by Erik Johansson Fun fact: Google image generation cost is 95% cheaper than OpenAI. pic.twitter.com/UuzdZ7R67O — Prashant (@Prashant_1722) August 26, 2025

Nano Banana, el editor de imágenes de la IA de Google, podrá ser utilizado de forma gratuita por parte de los usuarios, tanto a través de la aplicación de móvil como a través de la web. Sí es cierto que las personas que quieran manejar este editor de imágenes tendrán ciertas limitaciones a diario. Para las empresas que quieran apostar por este programa para crear ilustraciones, el coste será de 0,029 dólares por cada imagen generada.