Tienes pocos días para evitar que borren tu cuenta de Gmail: Google ya ha puesto fecha para eliminarlas para siempre

¿Hace cuánto no entras a tu cuenta de Gmail? Puede que tengas más de una, o incluso varias que ya no usas pero que siguen almacenando correos, contactos o documentos importantes. Si es así, conviene que prestes atención. Google ha anunciado que, en muy poco tiempo, empezará a eliminar definitivamente aquellas cuentas inactivas, y no sólo borrará el acceso al correo sino que todo lo que esté vinculado a esa cuenta podría desaparecer sin posibilidad de recuperación.

Una decisión que busca mejorar la seguridad de los usuarios y proteger el ecosistema de servicios de Google frente al creciente número de ataques cibernéticos. Según ha explicado la propia compañía, las cuentas que llevan años sin usarse son las más vulnerables a fraudes, suplantaciones y otros riesgos que pueden afectar incluso a terceros. Por eso, han puesto fecha y condiciones muy claras. Aunque esta medida busca frenar prácticas maliciosas, también puede pillarnos por sorpresa si hemos olvidado una cuenta secundaria o antigua que utilizamos para registrarnos en algún servicio, recibir confirmaciones o guardar archivos en Google Drive. Por eso, conviene revisar si tenemos alguna cuenta abandonada y tomar medidas antes de que sea demasiado tarde.

Tienes pocos días para evitar que borren tu cuenta de Gmail

Google considera inactiva una cuenta que no ha sido utilizada durante al menos dos años. Es decir, si no has iniciado sesión, enviado un correo, abierto un documento en Drive o accedido a YouTube con esa cuenta desde hace más de 24 meses, entras directamente en el grupo de riesgo. Y lo importante es que la fecha ya está marcada: a partir del 1 de diciembre de 2025, comenzarán a eliminarse esas cuentas de forma permanente.

Esto no solo afecta a la cuenta de Gmail. También se eliminarán los datos asociados a otras herramientas como Google Fotos, Calendar, Docs y, por supuesto, Drive. Si tenías ahí documentos importantes, recuerdos personales o cualquier tipo de archivo, se borrarán con la cuenta. El objetivo es evitar que esas cuentas se conviertan en puertas abiertas para los ciberdelincuentes, ya que muchas veces carecen de sistemas de seguridad actualizados.

Eso sí, Google ha aclarado que esta medida no afectará a cuentas de organizaciones como las empresas, ni a aquellas que tengan algún tipo de suscripción activa, ya sea a servicios de Google o a aplicaciones vinculadas. Aun así, si tienes dudas sobre alguna cuenta personal, lo más sensato es entrar cuanto antes y asegurarte de que sigue activa.

Correos estafa que parecen llegar desde Google

Uno de los motivos principales por los que Google ha decidido poner orden en sus cuentas inactivas es el creciente uso fraudulento de direcciones que parecen auténticas. En los últimos meses, se ha detectado un aumento preocupante de correos electrónicos que, a simple vista, parecen enviados por el propio Google o una cuenta Gmail. Usan remitentes como [email protected] y otras direcciones que imitan a las oficiales, pero en realidad son intentos de suplantación.

Este tipo de fraudes, conocidos como phishing, tienen como objetivo engañarte para que entregues tus datos personales, accedas a enlaces maliciosos o incluso cedas el control de tu cuenta. Aunque Google afirma que sus sistemas detectan y bloquean el 99% de estos intentos, siguen apareciendo nuevas variantes que logran esquivar los filtros. Y si una de estas amenazas logra infiltrarse en una cuenta inactiva y mal protegida, las consecuencias pueden ser graves: robo de identidad, fraudes bancarios o el uso de tu cuenta como plataforma para nuevas estafas.

Por eso, desde Google insisten en que los usuarios tomen medidas de seguridad adicionales, incluso en las cuentas que sí están activas. La verificación en dos pasos ya no es suficiente si se basa solo en SMS, ya que este método también ha sido vulnerado en muchas ocasiones. La alternativa más segura ahora mismo es activar las llaves de acceso (passkeys), que ofrecen un nivel de protección mucho más sólido y difícil de manipular.

Cómo proteger tu cuenta en pocos pasos: activa la passkey

La passkey de Google es una de las herramientas más efectivas para mantener tu cuenta a salvo. Es una especie de llave digital que reemplaza a las contraseñas tradicionales y utiliza datos biométricos (como tu huella o reconocimiento facial) o un PIN para verificar tu identidad. Activarla es sencillo y puede evitarte muchos disgustos.

Para hacerlo, sólo tienes que ir a tu cuenta de Google desde el navegador y entrar en la sección de opciones de inicio de sesión (puedes buscar directamente myaccount.google.com/signinoptions/passkeys). Ahí verás la opción Llaves de acceso. Una vez dentro, Google te pedirá verificar tu identidad con tu contraseña o método de seguridad actual. Después podrás crear tu passkey en el dispositivo que elijas: tu móvil, tu ordenador, o ambos.

El proceso apenas lleva unos minutos y te pedirá confirmar la creación de la llave usando huella, reconocimiento facial, PIN o patrón, según el tipo de dispositivo. A partir de ese momento, tu cuenta estará mucho más protegida y será prácticamente imposible que alguien la use sin tu consentimiento, incluso aunque tengan tu contraseña.