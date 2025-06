Los Logitech G522 LIGHTSPEED son el headset inalámbrico que todo gamer debería tener

He probado los Logitech G522 LIGHTSPEED y tengo claro que son uno de esos periféricos que elevan tu experiencia a la hora de jugar o de disfrutar de tus contenidos favoritos. Esta marca sabe lo que hace, y con este modelo ha afinado tanto el diseño como el sonido para que puedas concentrarte en lo que importa, jugar. Son cómodos, suenan de maravilla y permiten personalizar hasta el último detalle. Además, Logitech se ha especializado en soluciones que funcionan y que permiten trabajar o disfrutar de tus gadgets de una manera cómoda.

Así son los Logitech G522 LIGHTSPEED

Característica Descripción Conectividad Inalámbrica LIGHTSPEED + Bluetooth Autonomía Hasta 50 horas Sonido Drivers PRO-G de 40 mm + soporte DTS:X 2.0 Micrófono Blue VO!CE con cancelación de ruido Compatibilidad PC, Mac, PS5, Nintendo Switch y dispositivos móviles Iluminación LIGHTSYNC RGB personalizable Peso 345 gramos

Diseño cómodo y atractivo

Una de las cosas que más he valorado en un headset es que pueda llevarlo durante varias horas sin que resulte molesto. Los Logitech G522 LIGHTSPEED han cumplido de sobra en este aspecto, la diadema es ligera pero firme, las almohadillas rodean la oreja con un acolchado suave, y el ajuste es preciso. En sesiones largas de escucha o partidas intensas en shooters competitivos, no he sentido presión excesiva ni fatiga auditiva. Valoro mucho que unos auriculares sean cómodos, y estos lo son.

Por otro lado, el diseño es muy limpio y en consonancia con lo que un usuario busca, con un acabado negro mate y detalles RGB que puedes personalizar fácilmente desde el software G HUB. No solo da gusto usarlos, también van muy bien en cualquier escritorio o con tus gustos.

Sonido top con un toque inmersivo

El puntal de los G522 es, sin duda, su sonido. Gracias a los drivers de 40 mm y el procesamiento envolvente DTS Headphone:X 2.0, cada detalle en juegos como Call of Duty o Cyberpunk 2077 se percibe con una nitidez brutal. Por ejemplo, puedes localizar pasos, recargar de enemigos y disfrutar de ambientes envolventes con una precisión casi quirúrgica.

La respuesta en graves también me ha sorprendido. Ponemos por caso activar el perfil de “Intensificación de graves” en el ecualizador, los disparos y explosiones ganan cuerpo sin perder definición. Para películas y música, el perfil “Multimedia” ofrece un equilibrio ideal entre claridad y profundidad. He podido alternar entre varios presets, pero lo mejor ha sido crear mi propio perfil en G HUB y adaptarlo a mi oído. Si eres algo «quisquilloso» con ello, lo tienes muy fácil para tener la configuración que quieras.

G HUB lleva la experiencia más allá

Uno de los elementos más divertidos de los Logitech G522 LIGHTSPEED ha sido su sistema de iluminación RGB LIGHTSYNC. No se trata solo de un detalle estético, ya que puedes configurarlo para que reaccionase a lo que ocurre en el juego, siguiera un ciclo de colores suave o incluso que se sincronice con el resto de dispositivos Logitech.

Personalmente, me ha encantado dejarlo en modo ciclo de color a velocidad baja, con el brillo al 100 %, ya que aporta un ambiente de calma sin que resulte estridente. Todo esto lo he controlado desde el software G HUB, que además funciona a la perfección tanto en macOS como en Windows.

Ya que hablamos de software, G HUB es clave para sacarle partido al G522. Desde ahí puedes ecualizar el sonido con precisión, grabar y asignar sonidos personalizados y configurar todos los detalles del micrófono.

De hecho, el micrófono Blue VO!CE ha sido otro punto que marca la diferencia. Se escucha nítido y claro, sin ruidos de fondo, perfecto para videollamadas o retransmisiones. Las opciones de ecualización de voz permiten sonar más cálido, más claro o con efectos creativos. También puedes subir tus propios clips, grabar frases personalizadas e incluso creado sonidos ambientales como los que se pueden ver en la siguiente captura, una de las elecciones de muchas y que están disponibles como preset.

Versatilidad y autonomía que se agradecen

Los Logitech G522 LIGHTSPEED ofrecen conectividad dual con LIGHTSPEED y Bluetooth, lo permite conectarlos simultáneamente al PC y al móvil. Esta función es oro puro para recibir llamadas o escuchar música del teléfono mientras juegas o trabajas.

La autonomía por su parte es muy a tener en cuenta, hasta 50 horas con una sola carga. Con un uso estándar puedes cargarlos una vez por semana . Y cuando toca recargar, el cable USB-C incluido hace el proceso muy simple

Un headset que vale lo que cuesta

Los Logitech G522 LIGHTSPEED ponen en valor su diseño gamer y su tecnología de sonido, pero es que se trata de una herramienta muy completa tanto para gamers como para usuarios estándar. La experiencia que ofrece va más allá de lo meramente funcional. Hay detalles cuidados, como la amplísimas posibilidades de personalización y una integración con el ecosistema Logitech que se nota. y agradece si eres usuario de la firma.

Es difícil ponerle pegas. Quizá algunos habrían preferido drivers de 50 mm o una versión con cancelación activa de ruido, pero lo que ha ofrece el G522 es más que suficiente para el 90 % de usuarios exigentes. Si buscas unos auriculares versátiles, con excelente sonido, buena autonomía y un diseño espectacular, este modelo no te va a defraudar. Puedes adquirirlos en la web del fabricante a un precio de 179 euros.