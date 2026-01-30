La lectura digital se consolida en España con más ficción, bienestar emocional y un auge del romance deportivo

La lectura digital continúa ganando peso en España y 2025 ha sido un año especialmente revelador para entender cómo y qué leen los usuarios. Los hábitos de lectura digital en España confirman la consolidación del formato electrónico, acompañado de cambios claros en los géneros más consumidos y en las motivaciones que llevan a los lectores a elegir determinadas historias en su día a día.

Uno de los datos más destacados es el crecimiento sostenido de la ficción, con una preferencia cada vez mayor por la ciencia ficción y la fantasía. Estos géneros han registrado un aumento notable respecto al año anterior, reflejando una búsqueda de evasión y de mundos alternativos en un contexto marcado por el ritmo acelerado y la saturación informativa. Las grandes sagas, los universos épicos y las narrativas de largo recorrido siguen funcionando como un refugio para muchos lectores digitales.

Abril se consolida como el mes con más lectura

El calendario también ofrece pistas relevantes sobre los hábitos lectores. Abril se ha consolidado como el mes en el que más se lee en España, impulsado por celebraciones como Sant Jordi y el Día del Libro. Dentro de ese periodo, el 28 de abril destaca como la jornada con mayor actividad lectora del año.

Estas fechas demuestran que las tradiciones culturales siguen influyendo de forma directa en el consumo de libros, también en formato digital. Lejos de diluirse, el ritual de regalar y empezar nuevas lecturas se mantiene, adaptándose a nuevos soportes y hábitos de consumo.

El auge del romance deportivo

Entre las tendencias más llamativas de 2025 aparece el crecimiento del romance deportivo, un subgénero que combina historias sentimentales con el mundo del deporte profesional. Este tipo de novelas ha ganado protagonismo, atrayendo a lectores que buscan relatos emocionales ambientados en competiciones, vestuarios y carreras deportivas.

La influencia de la cultura popular y de figuras mediáticas ha contribuido a dar visibilidad a este tipo de historias, especialmente entre el público más joven. El resultado es una mayor diversidad de géneros y una ampliación del perfil del lector digital.

Espiritualidad y reflexión personal

La actualidad social y cultural también ha dejado huella en la lectura digital. Acontecimientos de fuerte carga simbólica, como el fallecimiento del Papa Francisco y el posterior cónclave, despertaron un renovado interés por libros relacionados con la fe, la espiritualidad y el misticismo.

A este escenariose sumaron estrenos cinematográficos y lanzamientos culturales que reforzaron una tendencia hacia lecturas más introspectivas, centradas en la reflexión personal y en la búsqueda de sentido en un mundo cambiante.

Salud mental y bienestar lideran la no ficción

En el terreno de la no ficción, los libros centrados en la salud mental, el autocuidado y el crecimiento personal se han consolidado como los grandes protagonistas. Este tipo de contenidos ha experimentado un crecimiento significativo, reflejando una preocupación creciente por el equilibrio emocional y el bienestar psicológico.

Los lectores buscan herramientas prácticas para gestionar el estrés, mejorar su calidad de vida y afrontar los retos cotidianos con mayor calma. El formato digital facilita este consumo, permitiendo lecturas breves, accesibles y adaptadas a distintos momentos del día.

Misterio, thriller y fantasía siguen dominando

Las historias de suspense, novela negra y thriller continúan ocupando un lugar destacado entre las preferencias del público. Tramas cargadas de tensión, giros inesperados y secretos por descubrir mantienen su atractivo, especialmente cuando se combinan con ritmos narrativos ágiles.

La fantasía, por su parte, sigue brillando a través de mundos épicos y relatos protagonizados por dragones, héroes y conflictos universales. Junto a estos géneros, también crece el interés por el ensayo histórico y la memoria reciente, impulsado por la necesidad de comprender y reinterpretar acontecimientos actuales.

El regreso de los clásicos literarios

Otro fenómeno relevante del año ha sido el renovado interés por los clásicos de la literatura. El anuncio de adaptaciones cinematográficas previstas para los próximos años ha llevado a muchos lectores a redescubrir obras fundamentales incluso antes de su estreno en cines y plataformas digitales.

Este comportamiento confirma que la lectura digital no solo impulsa las novedades editoriales, sino que también facilita el acceso a textos esenciales de la historia literaria, acercándolos a nuevas generaciones de lectores.

Los datos de hábitos de lectura digital en España registrados en plataformas como Kobo Rakuten permiten trazar una radiografía clara de cómo han evolucionado los intereses lectores en 2025 y anticipar hacia dónde se dirigen las tendencias en los próximos años.