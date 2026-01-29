Nothing encara 2026 con una idea clara: menos móviles, más marca y un diseño aún más reconocible

Este 2026, Nothing no quiere ser una marca que compita a base de lanzar más móviles que nadie, sino una compañía que consolide su identidad y haga que cada producto tenga sentido. Esa es la idea que transmite Carl Pei, CEO y cofundador de la firma, en un vídeo en el que repasa los planes de la compañía para el próximo año y que sirve como hoja de ruta para entender hacia dónde va Nothing. El planteamiento no es casual. Tras varios años de crecimiento rápido, la marca considera que ha llegado el momento de frenar, ordenar y construir a largo plazo.

Un 2025 clave para entender el momento de Nothing

Durante 2025, Nothing ha superado los 1.000 millones de dólares en ventas acumuladas, ha recaudado más de 200 millones de dólares en financiación y ha logrado reunir a una comunidad de 11.000 inversores. A esto se suman lanzamientos relevantes en smartphones y productos de audio, además de avances en inteligencia artificial que empiezan a integrarse en su ecosistema.

Estos números explican por qué 2026 se plantea como el inicio de una segunda fase, más centrada en la madurez de producto, la coherencia de marca y una expansión mucho más medida.

Sin nuevo flagship: el Phone (3) seguirá siendo la referencia

Una de las decisiones más llamativas tiene que ver con los smartphones de gama alta. Nothing no lanzará un nuevo flagship en 2026. El Nothing Phone (3) seguirá siendo el buque insignia de la marca durante todo el año.

“No vamos a lanzar un nuevo flagship cada año sin más”, explica Carl Pei, dejando claro que la compañía no quiere seguir el ritmo habitual de la industria. La idea es que cada evolución sea realmente significativa y no una simple actualización anual para cumplir con el calendario.

El Phone (4a) sube de nivel y se acerca a la gama alta

Donde sí habrá novedades importantes es en la serie (a). Nothing llevará esta gama a un nuevo nivel con el Phone (4a), que promete una experiencia mucho más cercana a la gama alta. Será una evolución completa respecto a la actual serie Phone (3a), tanto en prestaciones como en sensaciones de uso.

El diseño volverá a ser protagonista, con una “experimentación más atrevida con el color”, una pista clara de que Nothing quiere seguir diferenciándose también en lo visual, uno de sus grandes puntos fuertes desde el inicio.

Más auriculares, más tiendas y una expansión global selectiva

Más allá de los móviles, Nothing reforzará su apuesta por los auriculares over-ear a lo largo de 2026, una categoría en la que quiere ganar peso y ofrecer alternativas con personalidad propia.

La expansión física también será clave. La compañía abrirá su segunda tienda física el 14 de febrero en Bengaluru, India, y ya prepara nuevas aperturas en ciudades estratégicas como Nueva York y Tokio. Además, durante el primer trimestre de 2026 inaugurará su nueva sede global en Londres, un espacio diseñado por Heatherwick Studio que será el primer paso hacia un campus propio en King’s Cross.

Moda, diseño y una marca que quiere ir más allá de la tecnología

Otro movimiento de la firma es la incorporación de Charlie Smith como nuevo Chief Brand Officer, con experiencia previa como CMO de Loewe. Su misión será atraer a la siguiente generación de usuarios de Nothing y reforzar el posicionamiento de la marca como algo más que una empresa de tecnología.

Con todo esto sobre la mesa, Nothing en 2026 dibuja un escenario poco habitual en el sector, con menos prisas, más coherencia y una apuesta clara por hacer las cosas a su manera. Una estrategia arriesgada, pero que encaja con una marca que nunca ha querido parecerse al resto.