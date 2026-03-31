El OPPO Find X9 Ultra jubila a las cámaras tradicionales con su nuevo zoom óptico de 10 aumentos

OPPO se suma a dar un paso adelante en fotografía con el anuncio oficial de su próximo buque insignia, el OPPO Find X9 Ultra, que estará disponible mundialmente a partir del 21 de abril de 2026. Este terminal llega con la ambición de posicionarse como la herramienta definitiva para los amantes de la imagen, integrando componentes que hasta hace poco parecían imposibles de encajar en el cuerpo de un teléfono móvil. Según Pete Lau, vicepresidente sénior de la marca, el objetivo de la serie Find X siempre ha sido alcanzar la captura perfecta, y este modelo es la culminación de esa búsqueda constante de la imagen definitiva.

La ingeniería detrás del zoom óptico de 10 aumentos

El gran desafío de los teléfonos inteligentes actuales es la limitación de espacio para incluir lentes de largo alcance, lo que suele restringir el zoom óptico a niveles de 4x o 5x en la mayoría de los modelos de referencia. Para superar este obstáculo físico, la compañía ha dedicado años de investigación a crear la estructura de periscopio de reflexión de quíntuple prisma.

Este diseño permite que la luz realice cinco rebotes distintos dentro del módulo de la cámara antes de impactar en el sensor, cumpliendo así con los requisitos físicos para un alcance superior. Gracias a este complejo entramado óptico, el dispositivo alcanza un zoom óptico real de 10x y permite el primer zoom de calidad óptica de 20x del sector.

Además de la potencia de acercamiento, este diseño ha permitido que el módulo de la cámara sea un 30% más corto en comparación con otros sistemas de teleobjetivo convencionales. Esto significa que el terminal puede mantener un perfil elegante y delgado sin sacrificar el rendimiento fotográfico de alto nivel. El resultado es una cámara sumamente potente que se integra perfectamente en la estética premium que caracteriza a la serie Find.

Hasselblad y la pureza en la captura de luz

El apartado de hardware se complementa con la colaboración de Hasselblad, que firma el teleobjetivo de 50 MP incorporado en el terminal. Sin embargo, la resolución no es el único factor determinante, ya que la marca ha introducido la arquitectura de trayectoria óptica denominada Pristine Optical Path Architecture para elevar la calidad final del archivo. Esta tecnología utiliza un prisma fabricado con tres piezas de precisión que están separadas por un diafragma a escala nanométrica pionero en la industria.

Para evitar cualquier tipo de interferencia o pérdida de información lumínica, se ha incluido también una cápsula de aire especializada dentro del conjunto óptico. Estos elementos aseguran que los datos que llegan al sensor sean excepcionalmente puros, evitando aberraciones comunes en lentes de gran aumento. Es una apuesta total por la fidelidad visual, donde cada componente trabaja para que el usuario obtenga una experiencia similar a la de una cámara profesional.

Estabilización avanzada para tomas perfectas

Cualquier experto en fotografía sabe que utilizar un zoom de 10 aumentos amplifica de forma drástica el más mínimo temblor de las manos del usuario. Para mitigar este efecto y garantizar capturas nítidas, se ha diseñado un sistema de estabilización óptica Sensor Shift totalmente nuevo. A diferencia de los métodos de estabilización de lente tradicionales, este sistema del OPPO Find X9 Ultra mueve el propio sensor para compensar el movimiento, logrando un rango de estabilidad líder en el sector que asegura fotos claras de manera consistente.

La firma busca consolidar su posición en el mercado de dispositivos inteligentes, donde ya tiene presencia en más de 70 países con más de 40.000 empleados. El terminal, que sucede a la exitosa serie Find y hereda el espíritu del primer teléfono Smiley Face lanzado en 2008, promete ser el referente tecnológico de este año. Todos los detalles técnicos adicionales se revelarán durante el evento de presentación oficial que tendrá lugar el próximo mes.