Apple lanza en el Reino Unido la verificación de edad obligatoria en iPhone: así funciona el nuevo sistema de seguridad

Apple ha dado un paso definitivo en la gestión de la identidad digital. La compañía ha comenzado a desplegar la verificación de edad Apple en el Reino Unido, un sistema que utiliza documentos de identidad oficiales para confirmar que el usuario es mayor de 18 años. Este movimiento responde a las crecientes presiones regulatorias internacionales que exigen a las grandes tecnológicas un control más férreo sobre el acceso de los menores a contenidos potencialmente sensibles o funciones avanzadas de la cuenta de iCloud.

Cómo funciona el proceso de validación por biometría

El sistema implementado por los de Cupertino no se limita a un simple clic en una ventana emergente. Para completar la verificación de edad Apple, el usuario debe escanear un documento de identidad emitido por el gobierno (como el DNI o el pasaporte) y, posteriormente, realizar un escaneo facial biométrico.

Este proceso vincula la fecha de nacimiento del documento con el Apple ID. La tecnología de la compañía analiza los rasgos faciales para asegurar que la persona que sostiene el teléfono coincide con la foto del documento, evitando así que un menor pueda utilizar la documentación de sus padres para saltarse las restricciones. Una vez validada, la información se cifra y se integra en el ecosistema de seguridad de la marca, permitiendo o bloqueando el acceso a servicios específicos según el rango de edad detectado.

El cumplimiento de la Online Safety Act

El despliegue inicial ha comenzado en el Reino Unido. Esto no es casualidad; responde a la entrada en vigor de la Online Safety Act, una ley pionera que obliga a las plataformas a verificar de forma fehaciente la edad de sus usuarios. Apple, que siempre ha hecho de la privacidad su bandera, ha tenido que equilibrar este principio con la necesidad legal de identificar a sus usuarios.

Aunque los datos del documento se procesan de forma segura, la implementación marca un antes y un después en la experiencia de uso del iPhone. Hasta ahora, la fecha de nacimiento era un dato que el usuario introducía manualmente al crear la cuenta. Con este cambio, la «palabra» del usuario ya no es suficiente para el regulador británico, y es muy probable que este modelo se exporte al resto de la Unión Europea a corto plazo.

¿Llegará esta medida a España?

La implementación en España de este sistema es cuestión de tiempo. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ya ha mostrado su apoyo a sistemas de verificación para proteger a la infancia en entornos digitales. No obstante, como ya hemos analizado anteriormente, la prohibición de redes sociales a menores de 16 años no es tan sencillo como parece, debido a los retos técnicos y de privacidad que conlleva el manejo de datos biométricos de menores.

La verificación de edad Apple se presenta como la solución técnica más sólida hasta la fecha, ya que utiliza el propio hardware del iPhone (FaceID y cámara) para garantizar que el proceso es real y no una suplantación. Si tienes un Apple ID registrado en una región donde la ley ya es exigente, verás una notificación en los ajustes de tu dispositivo solicitando esta validación para seguir utilizando servicios como la App Store o el acceso a suscripciones premium.